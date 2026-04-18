रेडमी A7 सीरीज भारतात 21 एप्रिलला लॉंच होणार; बजेट सेगमेंटमध्ये ‘नो टेन्शन स्मार्टफोन’!

रेडमी A7 सीरीज भारतात 21 एप्रिल 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. बजेटमध्ये ‘नो टेन्शन स्मार्टफोन’ म्हणून याचं टीज सुरू झालं आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 18, 2026 at 10:12 AM IST

मुंबई : रेडमीनं भारतात Redmi A7 सीरीजची मोठी घोषणा केली आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, Amazon आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर A7 लाइनअपचं डिटेल्स शेअर करण्यात आलं आहे. याला “No Tension Smartphone” म्हणून टीज केलं जात आहे.

माइक्रोसाइटनुसार, Redmi A7 सीरीज भारतात 21 एप्रिल 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. कंपनीनं अद्याप मॉडेल्सची पूर्ण यादी जाहीर केलेली नाही, परंतु दोन स्मार्टफोन एकत्र लॉंच होण्याची शक्यता आहे, एक 4G आणि दुसरा 5G व्हेरिएंट. बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी रेडमी प्रयत्नशील आहे.

डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी : रेडमी A7 सीरीजमध्ये प्रीमियम टच देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. माइक्रोसाइटनुसार, यात रॉयल डिझाइन आणि अत्यंत पातळ फॉर्म फॅक्टर असेल. बजेट फोनमध्येही स्टाइलिश आणि आकर्षक लुक देण्यासाठी कंपनीनं विशेष मेहनत घेतली आहे. मजबूत बिल्ड क्वालिटीमुळं हे डिव्हाइस दीर्घकाळ टिकाऊ आणि विश्वासार्ह ठरेल. IP रेटिंगसह डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टंट फीचर्सचीही अपेक्षा आहे.

Xiaomi HyperOS 3 runs on Android 16, offering 4 years of OS updates and 6 years of security patches.
डिस्प्ले: डिस्प्ले ही A7 सीरीजची प्रमुख खासियत आहे. यात 6.9 इंचचा मोठा डिस्प्ले देण्यात येणार आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करेल. HD+ रिझोल्यूशनसह स्मूथ स्क्रोलिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम अनुभव मिळेल. ब्राइटनेस लेव्हल चांगलं असल्यानं बाहेरही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. बजेट सेगमेंटमध्ये एवढा मोठा आणि हाय रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देणे रेडमीसाठी मोठा प्लस पॉइंट ठरेल.

बॅटरी:बॅटरी आयुष्य ही या सीरीजची आणखी एक मजबूत बाजू आहे. कंपनीनं 6300mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी कन्फर्म केली आहे. एका चार्जवर पूर्ण दिवसभर किंवा त्याहून अधिक वापर शक्य होईल. 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह जलद चार्जिंगही उपलब्ध असेल. मोठ्या डिस्प्लेसह एवढी मोठी बॅटरी देणे बजेट फोनमध्ये दुर्मीळ आहे, ज्यामुळं युजर्सना “नो टेन्शन” अनुभव मिळेल.

कॅमेरा सेटअप : रेडमी A7 सीरीजमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. यात 13 मेगापिक्सलचा प्रायमरी सेन्सर मुख्य असेल. AI फीचर्सच्या मदतीनं चांगल्या फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करता येतील. सेल्फीसाठी 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे. बजेट सेगमेंटसाठी हे सेटअप दैनंदिन वापरासाठी पुरेसा ठरेल. काही व्हेरिएंटमध्ये 32MP प्रायमरी कॅमेराही असू शकतो.

परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : परफॉर्मन्ससाठी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात येणार आहे. Unisoc T8300 किंवा T7250 सारखा चिपसेट अपेक्षित आहे. 4GB RAM आणि 64/128GB स्टोरेजसह मल्टीटास्किंग सहज शक्य होईल. स्टोरेज microSD कार्डनं 2TB पर्यंत वाढवता येईल. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर, Redmi A7 सीरीज Android 16 वर आधारित HyperOS 3 सह येईल. कंपनीनं 4 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 6 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देणार आहे. या प्राइस रेंजमध्ये एवढा लांब सॉफ्टवेअर सपोर्ट मोठी गोष्ट आहे.

  • अतिरिक्त फीचर्स

Hyper Island सपोर्ट: स्क्रीनच्या टॉपवर नोटिफिकेशन्स आणि महत्त्वाची माहिती सहज पाहता येईल.

Circle to Search आणि Google Gemini सारखे AI फीचर्स.

AI एडिटिंग टूल्स ज्यामुळं फोटो एडिटिंग सोपी होईल.

वेट टच टेक्नॉलॉजीसारखे प्रगत फीचर्स.

Redmi A7 सीरीज बजेट सेगमेंटमध्ये मोठी बॅटरी, हाय रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, प्रीमियम डिझाइन आणि लांब सॉफ्टवेअर सपोर्टसह आकर्षक पर्याय बनून येत आहे. जर तुम्ही नवीन फोन घेण्याचा विचार करत असाल आणि बजेट मर्यादित असेल, तर 21 एप्रिलचा लॉंच इव्हेंट नक्की पहा. पूर्ण डिटेल्स, किंमत आणि उपलब्धता लॉंचनंतर कळेल.

