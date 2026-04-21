REDMI A7 आणि A7 Pro भारतात लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Xiaomi नं भारतात REDMI A7 आणि A7 Pro स्मार्टफोन लॉंच केले आहेत.

REDMI A7 series : Redmi A7 and A7 Pro
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 1:24 PM IST

मुंबई : Xiaomi नं भारतात REDMI A7 आणि A7 Pro नवीनतम बजेट 4G स्मार्टफोन्स लाँच केले. या फोनमध्ये हार्डवेअरमधील सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे; प्रामुख्यानं यात उच्च क्षमतेची बॅटरी, उच्च रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले आणि Xiaomi ची HyperOS 3 प्रणाली यांचा समावेश आहे.

डिस्प्ले आणि डिझाइन : REDMI A7 मध्ये 6.88 -इंचाचा डिस्प्ले आहे, तर A7 Pro मध्ये 6.9-इंचाची स्क्रीन देण्यात आली आहे. ही स्क्रीन 120Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते आणि तिचा कमाल ब्राइटनेस (तेजस्विता) 600 nits (A7 वर) आणि 800 nits (A7 Pro वर) पर्यंत पोहोचतो.

  • Wet Touch Technology 2.0: हे तंत्रज्ञान अशा प्रकारे डिझाइन केलं आहे की, वापरकर्त्याची बोटे ओली, तेलकट किंवा साबणानं माखलेली असतानाही, टचची संवेदनशीलता (touch responsiveness) सातत्यपूर्ण राहील.
  • Eye Comfort: DC dimming वैशिष्ट्यानं सुसज्ज असलेल्या या डिस्प्लेला 'Eye Comfort' (डोळ्यांच्या आरामासाठी) संदर्भात तीन TÜV Rheinland प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत.
  • परिमाणे (Dimensions): या उपकरणांची जाडी 8.26 मिमी आहे.
  • फोनचे रंग: हे फोन Black आणि Sky Blue (A7 साठी), तसेच Black आणि Orange (A7 Pro साठी) रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत.

बॅटरी आणि कार्यक्षमता (Performance) : हे स्मार्टफोन्स ऑक्टा-कोअर UNISOC T7250 प्रोसेसरवर चालतात. याव्यतिरिक्त, यात 4GB पर्यंत RAM मिळते, तसंच 4GB पर्यंतच्या अतिरिक्त 'व्हर्च्युअल RAM' साठीही सपोर्ट देण्यात आला आहे. REDMI A7 मध्ये 5,200mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, तर A7 Pro मध्ये 6,300mAh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे. या बॅटरीला 1,000 चार्जिंग सायकलच्या (पूर्ण चार्ज-डिस्चार्ज चक्रांच्या) आयुष्यासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहे; विशेषतः, असा दावा करण्यात आला आहे की 1,000 वेळा चार्ज केल्यानंतरही, ही बॅटरी तिची मूळ क्षमता 80% पेक्षा जास्त प्रमाणात टिकवून ठेवेल.

सॉफ्टवेअर आणि AI एकत्रीकरण : REDMI A7 Pro स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 3 वर चालतो, जी Android वर आधारित आहे. या सॉफ्टवेअर एकत्रीकरणामुळं, या 'एन्ट्री-लेव्हल' (परवडणाऱ्या) उपकरणावर अनेक उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

Google एकत्रीकरण: यामध्ये Google Gemini आणि 'Circle to Search with Google' सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

इंटरफेस वैशिष्ट्ये: यामध्ये मल्टीटास्किंगसाठी Xiaomi HyperIsland, आणि Xiaomi इकोसिस्टममधील इतर उपकरणांशी अखंड जोडणीसाठी Xiaomi Interconnectivity सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. REDMI A7 स्मार्टफोन Android 15 वर आधारित आहे, ज्यावर HyperOS 2 चा थर (layer) देण्यात आला आहे.

कॅमेरा वैशिष्ट्ये: REDMI A7 मालिकेतील इमेजिंग प्रणालीमध्ये मागील बाजूस ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आणि पुढील बाजूस एकच कॅमेरा (सेल्फी कॅमेरा) यांचा समावेश आहे.

  • मागील कॅमेरा: 13MP मुख्य सेन्सर. हा HDR+ आणि Night Mode ला सपोर्ट करतो.
  • पुढील कॅमेरा: 8MP सेन्सर, जो इन-बिल्ट ब्युटी फिल्टर्स आणि Night Mode नं सुसज्ज आहे.

सॉफ्टवेअर साधने: कॅमेरा ॲपमध्ये फोटोंमधील आकाश आपोआप बदलण्यासाठी "AI Sky" आणि भौतिक कागदपत्रे, पावत्यांचे डिजिटल रूपांतर करण्यासाठी "Document Mode" सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

Redmi A7 Pro ची वैशिष्ट्ये (Specifications) :
REDMI A7 6.88-इंच (1600 x 720 पिक्सेल) HD+ IPS LCD स्क्रीन, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे. ही स्क्रीन TÜV Rheinland Low Blue Light (सॉफ्टवेअर सोल्यूशन) प्रमाणित, TÜV Rheinland Circadian Friendly प्रमाणित आणि TÜV Rheinland Flicker Free प्रमाणित देखील आहे, तसंच यामध्ये DC dimming साठी सपोर्ट समाविष्ट आहे. 1.8 GHz Octa-Core UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर, जो Mali-G57 MP1 GPU सह जोडलेला आहे. 3GB / 4GB LPDDR4X RAM, 64GB UFS 2.2 अंतर्गत (internal) स्टोरेज; microSD कार्डद्वारे मेमरी 2TB पर्यंत वाढवता येतं.

  • 13MP मागील कॅमेरा (f/2.2 अपर्चरसह), सोबतच एक दुय्यम कॅमेरा आणि LED फ्लॅश.
  • 8MP पुढील (सेल्फी) कॅमेरा (f/2.0 अपर्चरसह).
  • 3.5mm ऑडिओ जॅक, FM रेडिओ, तळाशी असलेला स्पीकर (bottom-ported).
  • बाजूला (Side-mounted) असलेला फिंगरप्रिंट स्कॅनर.
  • REDMI A7 चे परिमाण (Dimensions): 171.79×79.77×8.26mm; वजन: 193g. REDMI A7 Pro चे परिमाण: 171.56 × 79.47 × 8.15 mm; वजन : 208g.
  • धूळ आणि पाणी (splashes) रोधक (IP52 रेटिंग).
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.2, GPS | GLONASS | Galileo | BDS (केवळ B1C), USB Type-C पोर्ट.
  • 5200mAh (A7) / 6300mAh (A7 Pro) बॅटरी, सोबत 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट.

किंमत आणि उपलब्धता : REDMI A7 च्या एकमेव 3GB + 64GB मॉडेलची किंमत 10,999 आहे. REDMI A7 Pro च्या एकमेव 4GB + 64GB मॉडेलची किंमत 11,499 आहे; कंपनीच्या माहितीनुसार, ही किंमत एका मर्यादित कालावधीच्या ऑफरचा भाग आहे. REDMI A7 आणि A7 Pro हे स्मार्टफोन्स 24 एप्रिलपासून mi.com, Flipkart आणि ऑफलाइन किरकोळ विक्री केंद्रांवर (retail stores) खरेदीसाठी उपलब्ध होतील.

