ETV Bharat / technology

रेडमी A7 Pro 5G भारतात 13 एप्रिलला होणार लाँच

रेडमी A7 Pro 5G भारतात 13 एप्रिलला लाँच होणार आहे. यात 6.9 इंच डिस्प्ले, 6300mAh बॅटरी आणि HyperOS 3 सह उपलब्ध होईल.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शाओमीच्या सब-ब्रँड रेडमीनं भारतात Redmi A7 Pro 5G स्मार्टफोन लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. 13 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या लाँचसोबत हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये मोठी बॅटरी, मोठा डिस्प्ले आणि 5G कनेक्टिव्हिटी घेऊन येत आहे. कंपनीनं याला ‘King of Power and Style’ असं टॅगलाइन दिलं आहे. हा फोन जागतिक बाजारात लाँच झालेल्या A7 Pro चं 5G व्हेरिएंट आहे.

मोठा आणि स्मूथ डिस्प्ले: रेडमी A7 Pro 5G मध्ये 6.9 इंचाचा मोठा डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. कंपनीनं याला सेगमेंटमधील सर्वात मोठा आणि स्मूथ डिस्प्ले असल्याचं सांगितलं आहे. 120Hz रिफ्रेश रेटसह हा डिस्प्ले मल्टिमीडिया आणि गेमिंगसाठी आरामदायक अनुभव देईल. वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइनसह येणारा हा स्क्रीन ब्राइटनेस आणि कलर रेन्जमध्येही चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

शक्तिशाली 6,300mAh बॅटरी : या फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 6,300mAh ची मोठी बॅटरी. सेगमेंटमधील 6.9 इंच स्क्रीन असलेल्या फोनमध्ये ही सर्वात मोठी बॅटरी असल्याचा दावा रेडमीनं केला आहे. जागतिक 4G व्हेरिएंटमध्ये 6,000mAh बॅटरी होती, तर भारतीय 5G मॉडेलमध्ये ती आणखी वाढवण्यात आली आहे. दीर्घकाळ वापर आणि एका चार्जवर दोन दिवस चालण्याची क्षमता यामुळं सामान्य वापरकर्त्यांसाठी हा फोन आकर्षक ठरेल.

कॅमेरा आणि AI फीचर्स : रेडमी A7 Pro 5G मध्ये 32 मेगापिक्सलचा ड्युअल AI रियर कॅमेरा सिस्टम देण्यात येणार आहे. AI एन्हान्समेंट्ससह छायाचित्रे आणि व्हिडिओ चांगल्या दर्जाचे येतील. सेल्फीसाठी 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर हा फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 वर चालेल. यात Google चे Circle to Search आणि बिल्ट-इन Gemini व्हॉइस असिस्टंट सारखी AI वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील. Zepp Coach सारखे फीचर्स नसले तरी दैनंदिन वापरासाठी HyperOS 3 चे AI टूल्स उपयुक्त ठरतील.

प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : फोन ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसरवर चालणार आहे. नेमका चिपसेट अद्याप जाहीर झाला नसला तरी 5G सपोर्टसह मल्टिटास्किंग आणि इंटरनेट ब्राउझिंग वेगवान असेल. 4 जीबी RAM आणि 64/128 जीबी स्टोरेजच्या पर्यायांसह हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा करेल.

4G व्हेरिएंटशी तुलना : जागतिक बाजारात लाँच झालेल्या Redmi A7 Pro 4G मध्ये Unisoc T7250 चिपसेट, 6.9 इंच 120Hz HD+ IPS LCD डिस्प्ले, 13MP ड्युअल रियर कॅमेरा, 8MP फ्रंट कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरी होती. भारतीय 5G मॉडेलमध्ये बॅटरी 6,3000mAh पर्यंत वाढवली गेली आहे आणि कॅमेरा 32MP पर्यंत अपग्रेड झाला आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु बजेट सेगमेंटमध्ये 10,000 ते 15,000 रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे. 13 एप्रिलला लाँचनंतर मी डॉट कॉम, Amazon आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध होईल.

रेडमी A7 Pro 5G बजेट 5G फोन शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. मोठी बॅटरी, मोठा डिस्प्ले आणि नवीनतम HyperOS 3 यामुळं दैनंदिन वापर, स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडिया साठी तो योग्य असेल. लाँचच्या दिवशी अधिक डिटेल्स, किंमत आणि फुल स्पेसिफिकेशन्स समोर येतील.

हे वाचलंत का :

  1. अमेझफिटने भारतात लाँच केले Active 3 Premium आणि T-Rex Ultra 2 स्मार्टवॉच
  2. Realme Buds T500 Pro : 16 एप्रिलला होणार लाँच, Hi-Res ऑडिओ आणि 50dB ANC सह धमाकेदार फीचर्स
  3. व्हॉट्सअ‍ॅप बीटा टेस्टिंगमध्ये नवीन नॉइज कॅन्सलेशन फीचर; कॉल्स अधिक स्पष्ट होणार

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.