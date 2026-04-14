रेडमी A7 Pro 5G भारतात लाँच: 6.9 इंच 120Hz डिस्प्ले, 32MP कॅमेरा आणि 6300mAh बॅटरीसह बजेट 5G स्मार्टफोन
Redmi A7 Pro 5G भारतात 120Hz डिस्प्ले, 32MP कॅमेरा आणि 6300०mAh बॅटरीसह लॉंच झालाय.
Published : April 14, 2026 at 3:22 PM IST
मुंबई :शाओमीच्या सब-ब्रँड रेडमीनं भारतात आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन Redmi A7 Pro 5G सोमवारी लाँच केला. हा फोन जागतिक बाजारात डेब्यू केल्यानंतर फक्त दोन आठवड्यांच्या अंतरानं भारतीय बाजारात आला आहे. कमी किमतीत चांगल्या फीचर्स देणारा हा फोन विद्यार्थी, पहिल्यांदा स्मार्टफोन घेणारे आणि बजेटमध्ये 5G अनुभव हवा असणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी आदर्श ठरेल. फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला मोठा डिस्प्ले, Unisoc T8300 प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आणि मोठी 6300mAh बॅटरी आहे. Android 16 वर आधारित HyperOS 3 सह तो येतो.
किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Redmi A7 Pro 5G ची सुरुवातीची किंमत 11,499 (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) आहे. 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 12,499 आहे. कंपनीनं इंट्रोडक्टरी ऑफर म्हणून काही सूट जाहीर केली असून, Flipkart आणि Xiaomi च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर 15 एप्रिलपासून विक्री सुरू होईल. फोन Black, Mist Blue आणि Sunset Orange अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. No Cost EMI आणि अतिरिक्त सूटही उपलब्ध असतील.
डिझाइन आणि डिस्प्ले : Redmi A7 Pro 5G मध्ये 6.9 इंचाचा मोठा HD+ LCD डिस्प्ले आहे ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अतिशय स्मूथ होते. डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 800 निट्सपर्यंत जातो, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. TUV Low Blue Light प्रमाणपत्र, DC डिमिंग आणि Circadian Friendly प्रमाणनामुळं डोळ्यांना कमी ताण पडतो. Wet Touch Technology 2.0 नं ओले किंवा तेलकट हातानेही टच चांगलं काम करतं. फोनचा डिझाइन स्लिम आणि हलका आहे, ज्यामुळं एक हातानं आरामात वापरता येतो. IP52 रेटिंगमुळं धूळ आणि हलक्या पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : हा फोन 6nm प्रक्रियेवर आधारित octa-core Unisoc T8300 प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे. 4GB LPDDR4x RAM आणि UFS 2.2 स्टोरेज (64GB किंवा 128GB) सोबत येतो. व्हर्च्युअल RAM एक्सपॅन्शनची सुविधाही आहे, ज्यामुळं मल्टिटास्किंग अधिक स्मूथ होते. 2TB पर्यंत मायक्रोSD कार्डद्वारे स्टोरेज वाढवता येतं. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर फोन Android 16 वर आधारित HyperOS 3 वर चालतो. कंपनीनं चार वर्षांचे Android अपडेट्स आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेसचे वचन दिलं आहे. AI फीचर्समध्ये Google Gemini आणि Circle to Search सारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्या वापरकर्त्यांना दैनंदिन कामे सोप्या करतात. HyperOS 3 च्या नवीन इंटरफेसमुळं युझर एक्सपीरियन्स अधिक intuitive आणि स्मूथ झाला आहे.
कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी Redmi A7 Pro 5G मध्ये 32 मेगापिक्सल प्रायमरी कॅमेरा (f/2.0 अपर्चर) असलेला ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. दुसरा सेन्सर AI फीचर्ससाठी काम करतो. 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा आहे. LED फ्लॅशसह येणारा हा कॅमेरा दैनंदिन फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि AI-आधारित इमेज एडिटिंगसाठी चांगला पर्याय आहे.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी : फोनमध्ये मोठी 6300mAh बॅटरी आहे, जी पूर्ण दिवस सहज टिकते. 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे आणि बॉक्समध्ये चार्जर दिला आहे. याशिवाय 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंगची सुविधाही आहे, ज्यामुळं इतर डिव्हाइसेस चार्ज करता येतात. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, USB OTG आणि USB Type-C पोर्ट समाविष्ट आहेत. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि FM रेडिओ सारख्या अतिरिक्त सुविधा आहेत.
Redmi A7 Pro 5G हा 12,000 च्या आसपासच्या बजेटमध्ये 5G, मोठा स्मूथ डिस्प्ले, AI फीचर्स आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देणारा मजबूत पर्याय आहे. Unisoc T8300 प्रोसेसर दैनंदिन कामे, सोशल मीडिया, लाइट गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी पुरेसा आहे. ज्यांना महागडे फोन घेणे परवडत नाही अशांसाठी हा फोन उत्तम निवड ठरेल.
