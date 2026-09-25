Redmi 17C 5G : मोठी स्क्रीन आणि दमदार बॅटरी असलेला बजेट 5G फोन या ऑक्टोबरमध्ये भारतात येत आहे!
Redmi 17C 5G भारतात 1 ऑक्टोबर रोजी लाँच होतोय. यात मोठी स्क्रीन, 120Hz डिस्प्ले आणि 6,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे.
Published : September 25, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई: Redmi नं पुष्टी केली आहे की Redmi 17C 5G पुढील महिन्यात भारतात लाँच होईल. यात मोठी स्क्रीन, 120Hz डिस्प्ले आणि 6,000mAh बॅटरीची सुविधा आहे. हा फोन यापूर्वी ऑगस्टमध्ये जागतिक बाजारपेठेत लाँच करण्यात आला होता आणि भारतीय आवृत्तीमध्येही तेच डिझाइन, वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) कायम ठेवण्यात येणार आहेत. Redmi नं भारतासाठी 1 ऑक्टोबर ही लाँचची तारीख निश्चित केली आहे; मात्र, याची किंमत आणि उपलब्ध कॉन्फिगरेशन्स (रॅम/स्टोरेज पर्याय) अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
आकर्षक डिझाइन आणि रंगांचे पर्याय: Redmi 17C 5G मध्ये किंचित गोलाकार कोपरे असलेला मोठा आणि सपाट बॅक पॅनेल आहे. वरच्या डाव्या कोपऱ्यात आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि LED फ्लॅश आहे; तसंच त्याच्या खाली एक गोलाकार घटक (सेकंडरी एलिमेंट) दिसून येतो. हा फोन तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे: डार्क नाईट (Dark Night), कॉफी ब्रू (Coffee Brew) आणि पर्पल डॉन (Purple Dawn). 'कॉफी ब्रू' व्हेरिएंटमध्ये लेदरसारखा टेक्सचर असलेला फिनिश आहे, तर इतर दोन रंगांमध्ये स्मूथ फिनिश देण्यात आला आहे.
सिंगापूरमधील किंमत आणि भारतातील अपेक्षा: सिंगापूरमध्ये Redmi 17C 5G चे 4GB + 128GB व्हेरिएंट SGD 279 (अंदाजे 21,000) मध्ये उपलब्ध आहे. Xiaomi कडं 4GB + 64GB व्हेरिएंटचा पर्यायही उपलब्ध आहे. जरी भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झाली नसली, तरी सिंगापूरमधील किमतीवरून त्याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. यापूर्वी Redmi 15C 5G लाँच झाला होता, ज्याच्या 4GB + 128GB व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 12,499 होती. सध्या या फोनची किंमत 18,499 पासून सुरू होते आणि टॉप मॉडेलची किंमत 22,499 पर्यंत जाते.
Redmi 17C 5G ची वैशिष्ट्ये: या फोनमध्ये 6.9 -इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचे रिझोल्यूशन 1600×720 पिक्सेल आणि रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे. यात 810 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेटला सपोर्ट मिळतो. तसंच, यात DC डिमिंग, रीडिंग मोड आणि TÜV Rheinland आय-कम्फर्ट (Eye-Comfort) सर्टिफिकेशनचा समावेश आहे. 'वेट टच टेक्नॉलॉजी 2.0' (Wet Touch Technology 2.0) मुळे ओल्या, तेलकट किंवा साबण लावलेल्या बोटांनी स्पर्श केला तरीही स्क्रीन व्यवस्थित प्रतिसाद देते. हा फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसरवर चालतो आणि यात 4GB LPDDR4X रॅम (RAM), 128GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज देण्यात आलं आहे. हा फोन Android 16 वर आधारित HyperOS 3 वर चालतो. यात मागील बाजूस 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) कॅमेरा आणि समोरील बाजूस 8-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे; दोन्ही कॅमेरे 30fps वर 1080p आणि 720p रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात. यात 33W चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. शाओमीचा दावा आहे की, 1,000 फुल चार्ज सायकल पूर्ण झाल्यानंतरही बॅटरी तिची 80% पेक्षा जास्त क्षमता टिकवून ठेवते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये IP64 प्रोटेक्शन, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक, एफएम रेडिओ, NFC, ब्लूटूथ 5.4, USB Type-C, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि 200% व्हॉल्यूम बूस्ट यांचा समावेश आहे.
Redmi 15C शी तुलना : Redmi 15C आणि 17C या दोन्ही मॉडेल्समध्ये Dimensity 6300 चिपसेट, 6.9-इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले, 50MP मागील आणि 8MP पुढील कॅमेरा, 6,000mAh बॅटरी आणि 33W चार्जिंग यांसारखी समान वैशिष्ट्ये आहेत. तथापि, 17C हा फोन HyperOS 3 (Android 16 वर आधारित) वर चालतो आणि यात 'Wet Touch Technology 2.0' तसंच Bluetooth 5.4 चा समावेश आहे. जागतिक आवृत्तीमध्ये 4GB RAM आणि जास्तीत जास्त 128GB स्टोरेजची मर्यादा असताना, भारतीय 15C मध्ये 8GB RAM पर्यंतचे पर्याय उपलब्ध होतं; परिणामी, कामगिरीमध्ये (performance) कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. जर 17C ची किंमत 15C च्या सध्याच्या 8GB+128GB व्हेरिएंटच्या आसपास असेल, तर नवीन सॉफ्टवेअर आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमुळं तो एक उत्तम पर्याय ठरेल. मात्र, किंमत जास्त असल्यास 15C हाच एक आकर्षक पर्याय राहील, कारण मुख्य हार्डवेअर वैशिष्ट्ये बऱ्याच अंशी सारखीच आहेत.
बजेट श्रेणीतील स्पर्धा आणि अपेक्षा: Redmi 15C च्या रिव्ह्यूजमध्ये त्याचं वर्णन "मोठी स्क्रीन आणि उत्कृष्ट बॅटरी लाईफ शोधणाऱ्यांसाठी एक चांगला बजेट पर्याय" असं केलं गेलं होतं. तरीही, सरासरी दर्जाचे कॅमेरे, HD+ LCD पॅनेल आणि गोंधळलेला सॉफ्टवेअर अनुभव यांमुळं तो मागे पडला. Redmi 17C आकर्षक किंमतीला लाँच झाल्यासच स्पर्धेत आघाडी घेऊ शकेल. मोठी स्क्रीन, दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि 5G सपोर्ट शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हा फोन आकर्षक ठरू शकतो.
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