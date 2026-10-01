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Redmi 17C 5G भारतात लॉन्च! 6000mAh बॅटरी असलेल्या मोबाईलची किंमत किती?

रेडमीने भारतात एक नवीन फोन लॉन्च केला आहे. या फोनचा पहिला व्हेरिएंट 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येतो.

Redmi 17C 5G
Redmi 17C 5G (xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 4:45 PM IST

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हैदराबाद : Redmi 17C 5G आज, 1 ऑक्टोबर रोजी भारतात लॉन्च झाला. यापूर्वी, हा फोन ऑगस्ट 2026 मध्ये जागतिक स्तरावर लॉन्च करण्यात आला होता. भारतात, हा फोन ₹20,999 च्या सुरुवातीच्या किंमतीत लॉन्च करण्यात आला आहे. यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी चिपसेट, 6000mAh बॅटरी आणि 120Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करणारी मोठी स्क्रीन आहे.

मोबाईलची वैशिष्ट्यं आणि तपशील : Redmi 17C 5G मध्ये 720 x 1600 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.9 इंचाची HD+ LCD स्क्रीन आहे. यामध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 810 nits पर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 240Hz पर्यंतचा टच सॅम्पलिंग रेट आणि 1.67 कोटी रंगांना सपोर्ट आहे. हा फोन लो ब्लू लाइट आणि फ्लिकर-फ्री सपोर्टसाठी TUV Rheinland प्रमाणपत्रासह येतो. यात हलक्या पाण्यापासून आणि धुळीपासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग देखील आहे. Redmi 17C 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट असून त्याचा पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz पर्यंत आहे. यासोबत ग्राफिक्ससाठी Mali-G57 MC2 GPU, 6GB पर्यंत LPDDR4x रॅम आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिळते. व्हर्च्युअल रॅम वापरुन फोनची रॅम 6GB पर्यंत वाढवता येतं. मायक्रोएसडी कार्ड वापरुन स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येते. फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील आहे.

मागील कॅमेऱ्यामध्ये f/1.8 अपर्चर असलेला 50MP चा मुख्य कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी, f/2.0 अपर्चर असलेला 8MP चा कॅमेरा आहे. यात HDR मोड, सॉफ्ट-लाइट रिंग, पोर्ट्रेट मोड, लाइम-लॅप्स मोड आणि नाइट मोड मिळतात. मागील कॅमेरा 30 FPS वर 1080p व्हिडिओ रेकॉर्ड करु शकतो. रेडमी 17C 5G मध्ये 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. या फोनमध्ये 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, एक USB टाइप-C पोर्ट आणि GPS यांसारखी कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यं आहेत.

हा फोन दोन व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. पहिला व्हेरिएंट 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येतो, तर दुसरा व्हेरिएंट 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येतो. या दोन व्हेरिएंटची किंमत अनुक्रमे ₹20,999 आणि ₹22,999 आहे. हा फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: कॉफी ब्रू (व्हेगन लेदर बॅक), पर्पल डॉन आणि डार्क नाईट. या फोनची विक्री 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू होईल.

हा फोन कोणत्या फोनशी स्पर्धा करेल?

या फोनच्या 6GB व्हेरिएंटची किंमत ₹22,999 आहे आणि जागतिक मेमरीच्या संकटामुळे सध्या याच रॅम आणि स्टोरेज असलेले अनेक फोन याच किमतीत विकले जात आहेत. Redmi 17C मध्ये फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे, तर त्याच किंमत श्रेणीत उपलब्ध असलेल्या Lava Virat Curve 5G मध्ये फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले मिळतो. याच किंमत श्रेणीतील या Lava फोनमध्ये Dimensity 7100 आणि 13MP सेल्फी कॅमेरा आहे. याचा अर्थ असा की, डिस्प्ले, प्रोसेसर आणि सेल्फी कॅमेरा या तिन्ही बाबतीत हा Lava फोन Redmi 17C पेक्षा सरस आहे, तर बॅटरी आणि चार्जिंग क्षमता समान आहे.

याव्यतिरिक्त, Infinix Hot 70 Pro देखील या किंमत श्रेणीत या नवीन Redmi फोनशी स्पर्धा करू शकतो. या Infinix फोनमध्ये देखील फुल एचडी+ LCD डिस्प्ले आहे, पण तो 144Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. Lava फोनप्रमाणेच, यातही Dimensity 7100 चिपसेट आहे. बॅटरी तीच 6000mAh आहे, पण ती 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. त्यामुळं, दोन्ही फोन Redmi 17C शी स्पर्धा करु शकतात, पण सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, Redmi फोन HyperOS 3 चा अनुभव देतो, जो काहींना Lava आणि Infinix च्या सॉफ्टवेअरपेक्षा सरस वाटू शकतो.

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