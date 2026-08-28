Redmi 17 5G : भारतात 3 सप्टेंबरला होणार लाँच, बॅटरी, कॅमेरा आणि प्रोसेसरची माहिती उघड
शाओमी Redmi 17 5G भारतात 3 सप्टेंबरला लाँच करणार आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 5, 7900 mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा आहे.
Published : August 28, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई : शाओमीनं जागतिक बाजारात नुकताच लाँच केलेल्या Redmi 17 5G स्मार्टफोन भारतात लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हा फोन भारतात 3 सप्टेंबरला लॉंच होतोय. जागतिक आवृत्तीपेक्षा थोड्या वेगळ्या स्पेसिफिकेशन्ससह हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी विशेषतः डिझाइन केला आहे. टीझर्समध्ये बॅटरी एन्ड्युरन्स आणि अपडेटेड हार्डवेअरवर विशेष भर दिला जात आहे. रोजच्या वापरासाठी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी या फोनच्या मुख्य आकर्षणांपैकी आहेत. भारतीय बाजारपेठेत बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र असताना Redmi 17 5G आपल्या फिचर्सनी नवे मानक सेट करण्याच्या तयारीत आहे.
स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 5 प्रोसेसर: भारतात लाँच होणारा Redmi 17 5G क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 5 प्रोसेसरवर चालणार आहे. हा प्रोसेसर रोजच्या कामांसाठी कार्यक्षम आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसाठी ऑप्टिमाइझ केलेला आहे. मल्टिटास्किंग, सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि हलक्या गेमिंगसाठी तो पुरेसा पावरफुल आहे. कमी पॉवर कन्झम्प्शनमुळं बॅटरी लाइफ अधिक चांगली मिळेल. 5G सपोर्टमुळं फास्ट इंटरनेट स्पीड आणि भविष्यातील नेटवर्कसाठीही तो तयार राहील. भारतीय युजर्सना हा प्रोसेसर रोजच्या गरजा सहज पूर्ण करेल.
7900 mAhची बॅटरी : या फोनचा मुख्य फोकस आहे त्याची प्रचंड 7900एमएएच बॅटरी. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ आजच्या युजर्ससाठी सर्वात मोठी गरज आहे. फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट असल्यानं थोड्या वेळात बॅटरी भरली जाईल. तसंच 22.5 वॅट रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग फीचरमुळं तुम्ही या फोनमधून इतर उपकरणे किंवा अॅक्सेसरीज चार्ज करू शकता. ट्रॅव्हल, ऑफिस किंवा लांब प्रवासात बॅटरीची चिंता मिटेल. हे फीचर विशेषतः भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरेल जे बहुतेक वेळा चार्जर शोधत असतात.
अॅस्ट्रल कॅमेरा डेको आणि 50 एमपी ड्युअल सेटअप : मागील बाजूस अपडेटेड “अॅस्ट्रल कॅमेरा डेको” मॉड्यूलमध्ये ड्युअल कॅमेरा सिस्टम आहे. मुख्य 50 एमपी सेन्सरमुळं क्लिअर आणि डिटेल्ड फोटोज काढता येतील. डेलाइट आणि लो-लाइट दोन्ही परिस्थितीत चांगलं रिजल्ट्स अपेक्षित आहेत. फ्रंटमध्ये सेंट्रली अलाइन्ड पंच-होल कॅमेरा आहे जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उपयुक्त ठरेल. कॅमेरा डिझाइन आकर्षक आणि मॉडर्न दिसतो. सोशल मीडिया प्रेमी आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी हा सेटअप पुरेसा आहे.
टेक्सचर्ड बॅक आणि तीन आकर्षक कलर्स : फोनच्या बॅक पॅनलवर टेक्सचर्ड फिनिश आहे, जे हँडग्रीप सुधारतं आणि प्रिमियम लुक देतं. तो तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, इटरनल ऑरेंज, एन्डलेस ब्लू आणि अॅब्सोल्यूट ब्लॅक. प्रत्येक रंग युनिफॉर्म आणि स्टायलिश दिसतो. डिझाइनमध्ये बॅलन्स राखला गेला आहे, जेणेकरून तो हातात आरामदायक वाटेल. तरुण पिढीला हे कलर ऑप्शन्स विशेष आवडतील, अशी अशा आहे.
Think big power. Think serious style. Think #REDMI17 5G.— Redmi India (@RedmiIndia) August 28, 2026
The all-new #REDMI17 5G pairs a massive 7900mAh battery with a luxurious vegan leather finish, bringing #mAhximumPowermAhximumStyle to life.
Launching 3rd September, 2026.
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अॅमेझॉन, मी.कॉम आणि ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये विक्री : लाँच झाल्यानंतर फोन अॅमेझॉन.इन, मी.कॉम आणि अधिकृत ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये उपलब्ध होईल. किंमत, उपलब्धता तारखा आणि पूर्ण कॉन्फिगरेशन टियर्स 3 सप्टेंबरच्या अधिकृत लाँच इव्हेंटमध्ये जाहीर केले जातील. अपेक्षित आहे की किंमत बजेट-फ्रेंडली असेल जेणेकरून मोठ्या संख्येनं ग्राहक खरेदी करू शकतील. ऑफर्स आणि एक्सचेंज डीलही अपेक्षित आहेत.
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