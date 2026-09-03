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Redmi 17 5G : 7,900mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेटसह भारतात लाँच

Redmi 17 5G भारतात 7,900mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेटसह लाँच झालाय. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये..

Redmi 17 5G
Redmi 17 5G (Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 12:12 PM IST

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मुंबई : Xiaomi च्या उप-ब्रँडनं नवीन बजेट स्मार्टफोन 'Redmi 17 5G' गुरुवारी भारतात लाँच केला. हा स्मार्टफोन या महिन्याच्या अखेरीस ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला जागतिक स्तरावर लाँच झालेल्या मॉडेलप्रमाणेच, हा फोन तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. Redmi 17 5G मध्ये 7,900mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी जागतिक मॉडेलच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या मोठी आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 सिरीजचा चिपसेट वापरण्यात आला आहे. तसेच, यात 50-मेगापिक्सेलच्या मुख्य कॅमेऱ्यासह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.

Redmi 17 5G ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Redmi 17 5G च्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 39,999 रुपयांपासून सुरू होते. तर, 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या उच्च-श्रेणीतील (हाय-एंड) व्हेरिएंटची किंमत 41,999 रुपये आहे. मात्र, कंपनीनं या दोन्ही व्हेरिएंटची 'नेट इफेक्टिव्ह' (प्रत्यक्ष प्रभावी) किंमत अनुक्रमे 23,999 रुपये आणि 26,999 रुपये निश्चित केली आहे. हा नवीन फोन 10 सप्टेंबरपासून Amazon आणि Xiaomi च्या ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. Redmi 17 5G तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आला आहे: ॲब्सोल्युट ब्लॅक (Absolute Black), एंडलेस ब्लू (Endless Blue) आणि इटरनल ऑरेंज (Eternal Orange).

Redmi 17 5G चे तपशील आणि वैशिष्ट्ये : Redmi 17 5G हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन असून तो Xiaomi च्या नवीनतम HyperOS 3 (जे Android 16 वर आधारित आहे) सह येतो. या फोनमध्ये 6.9-इंचाचा HD+ (720x 1600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 825 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 240Hz पर्यंतचा टच सॅम्पलिंग रेट, 16.7 दशलक्ष रंग, 83% NTSC कव्हरेज आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चं संरक्षण मिळतं. तसंच, याला TÜV Rheinland कडून 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light), 'सर्कॅडियन फ्रेंडली' (Circadian Friendly) आणि 'फ्लिकर फ्री' (Flicker Free) अशी प्रमाणपत्रं मिळाली आहेत.

Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट : Redmi 17 5G मध्ये Qualcomm चं ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट वापरला आहे, जो 4nm प्रक्रियेवर आधारित आहे. हे SoC 2.4GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड प्रदान करतो. यात Adreno GPU, 8GB पर्यंत LPDDR4x रॅम (RAM) आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे; मायक्रो-एसडी कार्डद्वारे हे स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवता येतं. कंपनीचा दावा आहे की, हा हँडसेट धूळ आणि पाण्याचे थेंब (splash) यांपासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंगसह येतो.

Redmi 17 5G
Redmi 17 5G प्रोसेसर (Redmi)

ड्युअल रिअर कॅमेरा सिस्टम : कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, Redmi 17 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सिस्टम देण्यात आली आहे. यात f/1.8 अपर्चर असलेला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि त्यासोबत एक दुय्यम कॅमेरा (ज्याचा तपशील स्पष्ट केलेला नाही) समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात f/2.05 अपर्चर असलेला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 1080p/30fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सक्षम आहे.

Redmi 17 5G
Redmi 17 5G रंग पर्याय (Redmi)

7,900mAh ची बॅटरी : Redmi 17 5G मध्ये 7,900mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ, NFC, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि GPS यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. सुरक्षेसाठी या हँडसेटमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉकची सुविधाही देण्यात आली आहे. याचे परिमाण 170.12x 78.42x 8.8 मिमी असून वजन सुमारे 232 ग्रॅम आहे.

Redmi 17 5G
Redmi 17 5G बॅटरी (Redmi)

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