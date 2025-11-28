ETV Bharat / technology

Redmi 15C 5G : भारतात 'या' तारखेला होणार लाँच; किंमत आणि फीचर्स लीक

Redmi 15C 5G : डायमेंसिटी 6300, 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बॅटरीसह लवकरच लॉंच होतोय. भारतात लॉंचपूर्वीच फोनची वैशिष्ट्ये लीक झालीय.

Redmi 15C 5G
Redmi 15C 5G (Redmi)
Published : November 28, 2025 at 9:50 AM IST

मुंबई : रेडमीचा नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन Redmi 15C 5G भारतात येत्या 3 डिसेंबर रोजी लाँच होणार आहे. कंपनीनं एक्स (ट्विटर) वर केलेल्या पोस्टद्वारे ही घोषणा केली असून, अ‍ॅमेझॉन इंडिया आणि शाओमीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर या फोनसाठी डेडिकेटेड मायक्रोसाइटही लाइव्ह झाली आहे. त्यामुळं फोनची विक्री या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून सुरू होईल, हे निश्चित झाले आहे.

Redmi 15C 5G

सध्या कंपनीने फोनचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाहीर केलेली नाही, पण पुढील काही दिवसांत टप्प्याटप्प्यानं माहिती उघड केली जाईल. 28 नोव्हेंबरला फोनचा डिझाइन, 29 नोव्हेंबरला बॅटरी क्षमता, 30 नोव्हेंबरला डिस्प्ले फीचर्स, 1 डिसेंबरला मल्टिटास्किंग क्षमता आणि 2 डिसेंबरला “कोअर मेमरीज” फीचर जाहीर केले जातील.

Redmi 15C 5G डिझाइन

अपेक्षित किंमत (लीकनुसार)
ऑनलाइन लीक झालेल्या माहितीनुसार भारतातील किंमत खालीलप्रमाणे असू शकते.

  • 4 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज 12,499
  • 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज 13,999
  • 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज 14,999

ही किंमत बजेट 5G सेगमेंटमध्ये अत्यंत स्पर्धात्मक असून रेडमीच्या पारंपरिक “व्हॅल्यू फॉर मनी” धोरणाला साजेशी आहे.

Redmi 15C 5G प्रोसेसर

अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स

  • डिस्प्ले: 6.9 इंच एचडी+ एलसीडी, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट
  • प्रोसेसर: मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 (5G)
  • रॅम: 4/6/8 जीबी LPDDR4x
  • स्टोरेज: 128 जीबी UFS 2.2 (व्हर्च्युअल रॅम एक्स्पांशन अपेक्षित)
  • ऑपरेटिंग सिस्टम: अँड्रॉइड 15 वर आधारित हायपरओएस 2.0
  • बॅटरी: 6,000 एमएएच (18 वॉट किंवा त्याहून अधिक फास्ट चार्जिंग अपेक्षित)
  • रिअर कॅमेरा: ड्युअल कॅमेरा सेटअप (मुख्य सेन्सर 50 मेगापिक्सेल असण्याची शक्यता)
  • डिझाइन: रेक्टँग्युलर कॅमेरा मॉड्यूल, ग्लॉसी बॅक पॅनल
Redmi 15C 5G कॅमेरा

हा फोन विशेषतः विद्यार्थी, पहिल्यांदा 5G फोन घेणारे ग्राहक आणि कमी किंमतीत चांगल्या बॅटरी-डिस्प्लेसह फोन हवा असणाऱ्यांसाठी आहे. 120 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि 6,000 एमएएच बॅटरीमुळं गेमिंग आणि मल्टिमीडिया वापरात चांगला अनुभव मिळेल, तर डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दैनंदिन कामे आणि मध्यम गेमिंग सहज हाताळेल. रेडमी 15सी 5जी हा रेडमी नोट सीरिजऐवजी स्वतंत्र “सी” सीरिजमधला पहिला फोन असण्याची शक्यता आहे, जो खूपच परवडणाऱ्या किंमतीत 5जी तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा शाओमीचा प्रयत्न आहे.

बॅटरी

