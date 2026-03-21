Redmi 15A 5G : 6300mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले, 32MP AI कॅमेऱ्यासह लॉंच होणार
Redmi 15A 5G : 27 मार्चला भारतात लाँच होणार आहे. यात 6300mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले, 32MP AI कॅमेरा असेल.
Published : March 21, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई : शाओमीच्या सब-ब्रँड रेडमीनं भारतीय बाजारात रेडमी 15 सीरीजचा नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन लाँच करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. कंपनीनं X वरून कन्फर्म केलं की रेडमी 15A 5G 27 मार्च 2026 रोजी भारतात लाँच होईल. कंपनीच्या वेबसाइटवर डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, त्यात बॅटरी, डिस्प्ले आणि डिझाइन यासंबंधी सर्व डिटेल्स कन्फर्म झाल्या आहेत. फोन ब्लॅक, ब्लू आणि पिंक या तीन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध होईल. टीझरमध्ये “The Real Hero” म्हणून दाखवलेल्या या फोनमध्ये 6300mAhची मोठी बॅटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि ड्युअल रियर कॅमेरा यांचा समावेश आहे. “Massive Dependable Battery” आणि “Segment’s Largest and Smoothest Display” अशी वर्णने करत रेडमीनं केलीय. त्यामुळं दैनंदिन वापर, गेमिंग आणि मल्टीमीडिया साठी हा फोन छान असेल अशी अपेक्षा आहे. स्प्लॅश रेझिस्टंट डिझाइनसह हा फोन “Tough on the Outside, Safe on the Inside” असल्याचे टीझरमध्ये दाखवले आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी हा फोन बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा ठरेल.
रेडमी 15A 5G डिझाइन
टीझर इमेजेसनुसार रेडमी 15A 5G मध्ये फ्लॅट रियर पॅनल आहे. आयताकृती कॅमेरा आयलंडमध्ये दोन कॅमेरा लेंस आणि LED फ्लॅश आहेत. पिंक कलर ऑप्शनमध्ये टेक्स्चर्ड पॅनल दिसतो. फोनच्या मागील बाजूला खालच्या डाव्या कोपऱ्यात कंपनी ब्रँडिंग आहे. समोरच्या बाजूला जाड बेझेल्स आणि सेंट्रल वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच आहे. पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स उजव्या बाजूला आहेत. पाण्याचे थेंब असलेल्या टीझर इमेजमुळं स्प्लॅश रेझिस्टन्सचा संकेत मिळतो. हे डिझाइन फोनला मॉडर्न आणि टिकाऊ लुक देतं. ब्लॅक, ब्लू आणि पिंक कलर्स युवा ग्राहकांना आकर्षित करतील.
रेडमी 15A 5G स्पेसिफिकेशन्स
रेडमी 15A 5G मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले आहे, जो सेगमेंटमध्ये सर्वात मोठा आणि स्मूथ ठरेल. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि वापर अनुभव प्रीमियम होईल. बॅटरी 6300mAh ची आहे, जी “Massive Dependable Battery” म्हणून ओळखली जाईल. ती इंटेंस डेली यूज, गेमिंग आणि मीडिया कंझम्प्शनसाठी पुरेशी आहे. फोनमध्ये अनस्पेसिफाइड ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट असेल. रियरमध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यात 32 मेगापिक्सल AI मुख्य कॅमेरा आहे. AI एन्हान्समेंटमुळं फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी उत्कृष्ट राहील. हे सर्व फीचर्स फोनला बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली बनवतील.
रेडमी 15A 5G
रेडमी 15 5G नंतर येणारा हा 15A 5G मॉडेल बजेट 5G फोन सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण करेल. 27 मार्चला लाँच इव्हेंटमध्ये पूर्ण किंमत, स्टोरेज ऑप्शन्स आणि उपलब्धता जाहीर होईल. मायक्रोसाइटवर “Notify Me” बटण दाबून ग्राहक अपडेट्स मिळवू शकतील. रेडमीनं यावेळी बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. हा फोन विद्यार्थी, तरुण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आदर्श पर्याय ठरेल. एकूणच रेडमी 15A 5G बजेटमध्ये 5G, मोठी बॅटरी आणि स्मूथ डिस्प्ले देऊन बाजारात खळबळ निर्माण करेल.
हे वाचलंत का :