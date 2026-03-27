Redmi 15A 5G : 6300mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले, 32MP AI कॅमेऱ्यासह लॉंच

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 12:34 PM IST

मुंबई : शाओमीच्या रेडमी ब्रँडनं भारतात आपला नवीनतम बजेट 5G स्मार्टफोन Redmi 15A 5G लाँच केला. हा फोन मोठ्या 6.9 इंचाच्या 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले,6300mAh बॅटरी आणि 32MP AI मुख्य कॅमेरासह येतो. कमी किंमतीत चांगल्या फीचर्समुळं हा फोन विद्यार्थी, दैनंदिन वापरकर्ते आणि बजेट खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. फोन, 3 एप्रिलपासून विक्रीस उपलब्ध होईल.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
Redmi 15A 5G मध्ये 6.9 इंचाचा HD+ (1600x 720 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 20:9 आस्पेक्ट रेशो, 660 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस आणि 810 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM) दिला आहे. DC डिमिंग, TÜV Rheinland Low Blue Light आणि Flicker Free प्रमाणपत्रांसह डोळ्यांसाठी आरामदायक अनुभव मिळतो. ट्रिपल TÜV Rheinland सर्टिफिकेशनमुळं स्क्रीन सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहे. फोनचं डायमेंशन्स 171.56 x 79.47x 8.15 मिमी आणि वजन 210 ग्रॅम आहे. IP52 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंगमुळं हा फोन हलक्या पावसात किंवा धुळीतही सुरक्षित राहतो. कलर्समध्ये Awesome Blue, Amaze Purple आणि Ace Black पर्याय उपलब्ध आहेत. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर सोयीस्कर अनलॉकिंग देतो. 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि FM रेडिओ सारखी पारंपरिक वैशिष्ट्येही यात आहेत.

प्रोसेसर, रॅम आणि स्टोरेज
हा फोन Unisoc T8300 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसरने पॉवर केला आहे. यात 2x Cortex-A78 @ 2.2GHz आणि 6x Cortex-A55 @ 2GHz कोअर्ससह Arm Mali-G57 MC2 GPU आहे. दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि हलके गेमिंगसाठी हे पुरेसं आहे.

रॅम आणि स्टोरेज पर्याय

4GB + 64GB

4GB + 128GB

6GB + 128GB

यात LPDDR4X रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेज आहे. अतिरिक्त 6GB रॅम एक्सपॅन्शन उपलब्ध असल्यानं एकूण 12GB पर्यंत रॅम वापरता येते. मायक्रोSD कार्डने 1TB पर्यंत स्टोरेज वाढवता येईल.

सॉफ्टवेअर आणि अपडेट्स
Redmi 15A 5G : Android 16 वर आधारित Xiaomi HyperOS 3.0 नं चालतो. कंपनीनं याला 4 वर्षांच्या Android अपडेट्स आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स देणार असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळं फोन दीर्घकाळ अपडेटेड आणि सुरक्षित राहील.

कॅमेरा सेटअप
मागील बाजूला 32MP प्रायमरी कॅमेरा (f/2.0) AI फीचर्ससह येतो, ज्यामुळं छायाचित्रे स्पष्ट आणि आकर्षक होतात. सेकंडरी कॅमेरा अतिरिक्त सपोर्ट देतो. LED फ्लॅश उपलब्ध आहे. समोर 8MP सेल्फी कॅमेरा (f/2.0) नॉच डिझाइनमध्ये आहे, जो व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी चांगला पर्याय आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग
हा फोन सर्वात मोठ्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे 6300mAh (टिपिकल) बॅटरी. 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे आणि बॉक्समध्ये चार्जर दिला जातो. कंपनीचा दावा आहे की 1000 चार्जिंग सायकल्सनंतरही 80% बॅटरी हेल्थ चांगली राहील, म्हणजे तीन वर्षांनंतरही चांगली कामगिरी मिळेल. 7.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगने इतर डिव्हाइसेस चार्ज करता येतील.

कनेक्टिव्हिटी आणि इतर फीचर्स
5G SA/NSA सपोर्ट (n1/3/5/8/28/40/41/78 बँड्स), ड्युअल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS आणि USB Type-C पोर्ट उपलब्ध आहेत. ड्युअल सिम (nano + nano + microSD) स्लॉट आहे.

किंमत आणि उपलब्धता

  • 4GB + 64GB: 12,999
  • 4GB + 128GB:14,499
  • 6GB + 128GB: 16,499

हा फोन Mi.com, Flipkart आणि ऑफलाइन स्टोर्सवर 3 एप्रिल 2026 पासून उपलब्ध होईल.

Redmi 15A 5G बजेट सेगमेंटमध्ये मोठ्या डिस्प्ले, प्रचंड बॅटरी, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि 5G कनेक्टिव्हिटी देतो. दैनंदिन वापर, मीडिया कंझम्प्शन आणि बेसिक फोटोग्राफीसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. बजेटमध्ये चांगला 5G फोन शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन चांगला आहे.

