नासाला चंद्रावर जीवनावश्यक रसायन सापडलं
नासाच्या गॅलिलिओ डेटाच्या पुनर्विश्लेषणात युरोपावर प्रथमच अमोनिया आढळलाय. हे नायट्रोजनयुक्त संयुग भूमिगत महासागरातून नुकतंच वर आलं असून, जीवनाच्या शक्यतेला नवं बळ मिळालंय.
Published : January 31, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई : गुरू ग्रहाच्या बर्फाच्छादित चंद्र युरोपावर प्रथमच अमोनिया आढळला आहे. नासाच्या गॅलिलिओ अंतराळयानाच्या जुन्या डेटाच्या पुनर्विश्लेषणातून हा महत्त्वाचा शोध लागला. अमोनिया हे नायट्रोजनयुक्त संयुग बर्फाच्या भेगा आणि तडांमध्ये आढळलं असून, ते नुकतेच युरोपाच्या भूमिगत खाऱ्या महासागरातून वर आलं असावं, असं संशोधकांचं मत आहे. पृथ्वीवरील सर्व महासागरांच्या पाण्यापेक्षा दुप्पट पाणी असलेला हा महासागर जीवनासाठी आवश्यक रासायनिक घटकांनी समृद्ध आहे. अमोनियाच्या उपस्थितीमुळं युरोपावर जीवन शक्य असल्याच्या आशा पुन्हा उजळल्या आहेत.
गॅलिलिओ मोहिमेच्या डेटातून अमोनियाचा शोध
1995 ते 2003 या कालावधीत गुरू प्रणालीत फिरणाऱ्या नासाच्या गॅलिलिओ अंतराळयानानं युरोपाजवळून अनेक उड्डाणे केली. यातील 1997 च्या एका उड्डाणादरम्यान मिळालेल्या स्पेक्ट्रल डेटाचं अलीकडील पुनर्विश्लेषण संशोधकांनी केलं. त्यात युरोपाच्या पृष्ठभागावर अमोनिया-युक्त संयुगांचं सूक्ष्म संकेत आढळले. नासानं प्रसिद्ध केलेल्या संमिश्र प्रतिमेत लाल रंगाच्या पिक्सेल्सद्वारे हे अमोनिया संकेत दाखवले आहेत.
युरोपाच्या बर्फाळ पृष्ठभागावर गडद भेगा आणि उंचवट्यांचे जाळे पसरलेले आहे. अमोनियाचे ठेवे नेमके या भेगांजवळ आढळले आहेत. संशोधकांचं म्हणणे आहे की, अमोनिया असलेले पाणी क्रायोव्हॉल्कॅनिक (बर्फज्वालामुखी) उद्भवांद्वारे नुकतेच या भेगांमध्ये आलं असावं. अमोनिया पाण्याच्या गोठण्याचं तापमान मोठ्या प्रमाणात कमी करतो आणि सौर किरणोत्सर्गानं सहज विघटित होतं. त्यामुळं पृष्ठभागावर आढळलेला अमोनिया फार जुना असू शकत नाही; तो अलीकडेच महासागरातून वर आलेला असवा, असा अंदाज संशोधकांचा आहे.
युरोपावर जीवनाची शक्यता
अमोनिया हे नायट्रोजनचं महत्त्वाचं स्रोत आहे. नायट्रोजन हा जीवनासाठी अत्यावश्यक मूलद्रव्य आहे – प्रथिनांच्या निर्मितीसाठी आणि डीएनएच्या रचनेसाठी तो गरजेचा असतो. युरोपा खाऱ्या पाण्याचा प्रचंड महासागर बर्फाच्या 15-25 किलोमीटर जाड थराखाली लपलेला आहे. गुरूच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं होणाऱ्या उष्णतेमुळं हा महासागर द्रव स्वरूपात आहे आणि त्यात ऑक्सिजन, सल्फर यांसारखे इतर रासायनिक घटकही असण्याची शक्यता आहे.
अमोनियाच्या शोधामुळं युरोपावरील जीवनाच्या शक्यतेची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. पृथ्वीवर अशा खोल समुद्रातील हायड्रोथर्मल व्हेंट्सजवळ जीवसृष्टी आढळते, तशीच परिस्थिती युरोपावर असू शकते. नासाची युरोपा क्लिपर मोहीम 20230 मध्ये युरोपावर पोहोचेल आणि ती पृष्ठभाग, महासागरातील रासायनिक घटकांचं बारकाईनं विश्लेषण करेल. ही मोहीम अमोनिया आणि इतर जैविक महत्त्वाच्या संयुगांचा शोध घेईल. हा शोध केवळ युरोपाचेच नाही, तर संपूर्ण सौरमंडळात परग्रहीय जीवन शोधण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा देणारा आहे. युरोपा आता शास्त्रज्ञांसाठी आणखी आकर्षक ठिकाण बनलं आहे.
हे वाचलंत का :