realme16 5G : भारतातील पहिला ‘सेल्फी मिरर’ फोन लवकरच होणार लॉंच!

realme16 5G हा भारतातील पहिला सेल्फी मिरर फोन लवकरच लाँच होणार आहे. तो प्रो मॉडेल्सपेक्षा वेगळ्या स्टाइलिश डिझाइनसह येईल.

Published : March 24, 2026 at 12:47 PM IST

मुंबई : रिअलमी कंपनीनं यावर्षी जानेवारीत रिअलमी 16 प्रो आणि रिअलमी 16 प्रो+ हे दोन प्रीमियम फोन भारतात लाँच केले होते. आता या सीरीजमध्ये एक नवीन फोन रिअलमी 16 5G लवकरच लॉंच करणार आहे. हे स्टँडर्ड मॉडेल असून, प्रो मॉडेल्सपासून पूर्णपणे वेगळं डिझाइन, फीचर्स आणि टार्गेट युजर्ससह येत आहे. कंपनीनं याला भारतातील पहिला ‘सेल्फी मिरर फोन’ म्हणून टिझ केलं आहे. मागील बाजूला छोटा गोलाकार मिरर असलेला हा फोन सेल्फी प्रेमी तरुणांसाठी खास तयार करण्यात आला आहे. व्हिएतनाममध्ये आधीच लाँच झालेल्या या फोनची भारतात लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

स्टाइलिश हॉरिझॉंटल कॅमेरा स्ट्रिप आणि सेल्फी मिरर
realme16 5G चं डिझाइन प्रो मॉडेल्सच्या स्क्वेअर कॅमेरा आयलंडपासून पूर्ण वेगळं आहे. मागील बाजूला पिक्सेल फोन आणि आयफोन एअर सारखी हॉरिझॉंटल कॅमेरा स्ट्रिप आहे. याच स्ट्रिपवर छोटा गोलाकार मिरर बसवण्यात आला आहे. हा मिरर रियर कॅमेरा वापरून सेल्फी घेताना व्ह्यूफाइंडर म्हणून काम करतं. यामुळं सेल्फी अधिक शार्प, डिटेल्ड आणि लगेच सोशल मीडियासाठी तयार होतं. कंपनीनं म्हटलं आहे की, हे फीचर तरुणांना मित्रांसोबत सेल्फी घेण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

कंपनीनं या फोनला ‘एलेगंट एअर डिझाइन’ म्हटलं आहे. तो हलका, चमकदार आणि हातात आरामात बसणारा आहे. कॉम्पॅक्ट फॉर्म फॅक्टरमुळं एक हातात सहज धरता येतं. बाजारातल्या मोठ्या स्क्रीन फोनपेक्षा तो थोडा छोटा आणि सोयीस्कर वाटतो. तरुणांसाठी स्टाइलिश आणि वेगळा लुक हवा असणाऱ्यांसाठी हा डिझाइन खूप आकर्षक आहे.

स्पेसिफिकेशन्स
realme16 5G मध्ये 6.57 इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 4200 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि DT Star D+ ग्लास प्रोटेक्शन आहे. स्क्रीन खूप ब्राइट आणि स्मूथ आहे, ज्यामुळं आऊटडोअर वापरातही चांगला अनुभव मिळेल. कॅमेरा सेटअपही मजबूत आहे. मागील बाजूला 50MP Sony IMX852 मुख्य सेन्सर आणि 2MP मोनोक्रोम सेन्सर आहे. LumaColor प्रोसेसिंग आणि AI Edit Genie सारखे फीचर्स छान फोटो आणि व्हिडिओ देतील. सेल्फीसाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो या फोनचं मुख्य हायलाइट असेल. सेल्फी मिररसोबत मागील कॅमेरा वापरूनही उत्तम सेल्फी घेता येतील.

MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट
प्रोसेसर म्हणून MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट आहे. पूर्वीच्या रिअलमी 15 मधील Dimensity 7300 प्लसपेक्षा हे अपग्रेड वाटत नसलं, तरी रिअल-वर्ल्ड परफॉर्मन्समध्ये काय फरक पडतो, हे टेस्टिंगनंतरच कळेल. मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी पुरेशी क्षमता असेल.

7000mAh ची प्रचंड बॅटरी
बॅटरी हा फोनचा सर्वात मोठा प्लस पॉइंट आहे. 7000mAh ची प्रचंड बॅटरी एका चार्जवर दोन दिवस सहज चालू शकते. 60W फास्ट चार्जिंग आणि वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट आहे. याशिवाय 6050mm² व्हेपर चेंबर आणि IP66, IP68, IP69, IP69K रेटिंग्जमुळं धूळ आणि पाण्यापासून पूर्ण संरक्षण मिळेल. हा फोन टिकाऊ आणि विश्वासार्ह असेल.

कोणासाठी योग्य?
realme16 5G कॉम्पॅक्ट फॉर्म, ब्राइट डिस्प्ले, स्टाइलिश डिझाइन, मोठी बॅटरी आणि सेल्फी मिरर फीचर यामुळं तरुणांना आवडेल. ज्यांना फोन खूप मोठा नको असतो, पण बॅटरी आणि कॅमेरा चांगला हवा असतो, त्यांच्यासाठी हा परफेक्ट पर्याय आहे. सेल्फी आणि सोशल मीडिया प्रेमींसाठी तर हा फोन खास तयार केला गेला आहे.

कॅमेरा आणि बॅटरीला प्राधान्य देणाऱ्यांनी या फोनकडं नक्की लक्ष द्यावं. प्रो मॉडेल्सपेक्षा कमी किंमतीत चांगले फीचर्स मिळतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र पूर्ण डिटेल्स आणि किंमत जाहीर होईपर्यंत प्री-ऑर्डर करणे टाळावे. लवकरच भारतात लाँच होणारा हा फोन बाजारात धुमाकूळ करेल अशी शक्यता आहे.

