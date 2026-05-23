रीअलमी वॉच S5 आणि बड्स एअर 8 प्रो भारतात लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह परवडणारी किंमत
रीअलमीनं भारतात रिअलमी वॉच S5 आणि बड्स एअर 8 प्रो लाँच केले. नवीन स्मार्टवॉच गोलाकार डिझाइन, मोठा AMOLED डिस्प्ले आणि उत्कृष्ट बॅटरी लाइफसह आली आहे.
Published : May 23, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई : रीअलमीनं आपल्या उत्पादनांच्या नवीन लाइनअपमध्ये एकदम आकर्षक अॅडिशन केलं आहे. रिअलमी वॉच 5 च्या जवळपास पाच महिन्यांनंतर कंपनीनं रीअलमी वॉच S5 आणि रीअलमी बड्स एअर 8 प्रो भारतात लाँच केले. नवीन स्मार्टवॉच गोलाकार डिझाइन, मोठा AMOLED डिस्प्ले आणि उत्कृष्ट बॅटरी लाइफसह आली आहे. तर बड्स एअर 8 प्रो प्रीमियम ऑडिओ, अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन आणि दीर्घ बॅटरी बॅकअपसह बाजारात दाखल झाले आहेत. दोन्ही उत्पादने फ्लिपकार्ट, रिअलमी वेबसाइट आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध आहेत.
रिअलमी वॉच S5 डिझाइन आणि डिस्प्ले : रीअलमी वॉच S5 मध्ये 1.43 इंचाचा गोलाकार AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 466x466 रिझोल्यूशन आणि 302 PPI पिक्सेल डेन्सिटीसह येतो. डिस्प्ले 1000 निट्स ब्राइटनेसपर्यंत जातो, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसतं. वॉचचं फ्रेम पूर्णपणे अॅल्युमिनियमचा बनलेले असून, डिस्प्ले पांडा ग्लासनं संरक्षित आहे. वजन फक्त 49.63 ग्रॅम आहे, जे रोजच्या वापरासाठी आरामदायक आहे.
रंग आणि किंमत : वॉच रॉक ग्रे आणि सँड व्हाइट या दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे.किंमत 7,999 ठेवण्यात आली आहे.5 जून रोजी दुपारी 12 वाजता विक्री सुरू होईल. लाँच ऑफरनुसार पहिल्या खरेदीदारांना 7,499 मध्ये मिळेल.
आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंग: वॉच S5 ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचे 110+ स्पोर्ट्स मोड्स. धावणे, स्ट्रेचिंग, एरोबिक ट्रेनिंग, रिकव्हरी ड्युरेशन आणि स्पोर्ट्स रँकिंग सारखे अॅडव्हान्स्ड फीचर्स उपलब्ध आहेत. 5-सॅटेलाइट GPS सिस्टममुळं रनिंग आणि वॉकिंगचे रूट्स अचूक ट्रॅक करता येतात. आरोग्य ट्रॅकिंगमध्ये हृदय गती, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस लेव्हल, महिलांसाठी हेल्थ ट्रॅकिंग आणि नॉइज मॉनिटरिंग सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. दैनंदिन स्टेप्स, कॅलरी, डिस्टन्स आणि स्टँडिंग रिमाइंडर सारखे फीचर्स देखील आहेत.
स्मार्ट फीचर्स आणि बॅटरी : वॉचमध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग, स्पीकर आणि मायक्रोफोन देण्यात आले आहे.ऑलवेज ऑन डिस्प्ले (AOD) आणि विविध वॉच फेस उपलब्ध आहेत.460mAh बॅटरीमुळं स्टँडर्ड मोडमध्ये 16 दिवस आणि लाइट स्मार्ट मोडमध्ये 20 दिवस बॅटरी चालते. मॅग्नेटिक चार्जिंगनं 2.5 तासांत पूर्ण चार्ज होते. 5ATM वॉटर रेझिस्टंट प्रमाणीकरणामुळं पाण्यात वापरता येते.
रिअलमी बड्स एअर 8 प्रो: ऑडिओ अनुभव रीअलमी बड्स एअर 8 प्रोमध्ये कोअॅक्सियल ड्युअल ड्रायव्हर सिस्टम आहे 11mm बास ड्रायव्हर आणि 6mm मायक्रो-प्लॅनर ट्वीटर. 20Hz ते 40kHz फ्रिक्वेन्सी रेंजसह Hi-Res ऑडिओ (LHDC 5.0) सपोर्ट मिळतो. 55dB अॅडॅप्टिव्ह ANC, ट्रान्सपेरन्सी मोड आणि 45ms लो लेटन्सी गेमिंग मोड यामुळं हे इयरबड्स गेमिंग आणि म्युझिक दोन्हीसाठी उत्तम आहेत. ब्लूटूथ 6.1, सिक्स-मायक्रोफोन सिस्टम, बोन कंडक्शन व्हॉइस प्रोसेसिंग युनिट आणि AI नॉइज कॅन्सलेशनमुळं कॉल्स स्पष्ट येतात. प्रत्येक इयरबडमध्ये 62mAh बॅटरी आणि केसमध्ये 590mAh बॅटरी आहे. 50 तास एकूण प्लेबॅक टाइम मिळतो. 10 मिनिट चार्जिंगने 11 तास प्लेबॅक मिळते.
किंमत आणि उपलब्धता : बड्स एअर 8 प्रोची किंमत 6,999 आहे. लाँच ऑफरनुसार 300 रुपये सूट मिळेल. 3 जून रोजी दुपारी 12 वाजता विक्री सुरू होईल. मास्टर व्हाइट आणि मास्टर ब्लॅक कलर्स उपलब्ध आहेत. IP55 रेटिंग, वेअर डिटेक्शन आणि टच कंट्रोल्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. रीअलमी वॉच S5 आणि बड्स एअर 8 प्रो हे बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम अनुभव देतात. CMF वॉच 3 प्रोसोबत स्पर्धा करणारा वॉच S5 हेल्थ, फिटनेस आणि स्टाइलचा उत्तम संतुलन साधतो. तर बड्स एअर 8 प्रो ऑडिओ प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरतील.
