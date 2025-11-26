रियलमी वॉच 5 लवकरच भारतात लॉंच होणार; फ्लिपकार्टवर टीझर लाइव्ह

ETV Bharat / technology

रियलमी वॉच 5 लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. 1.97 " AMOLED डिस्प्ले, ब्ल्यूटूथ कॉलिंग, 14 दिवस बॅटरी आणि 108 स्पोर्ट्स मोडसह फ्लिपकार्टवर लवकरच लॉंच होईल.

November 26, 2025

मुंबई : भारतात रियलमीची नवीन स्मार्टवॉच ‘रियलमी वॉच 5’ (Realme Watch 5) लवकरच लॉंच होणार आहे. कंपनीनं फ्लिपकार्टवर विशेष लँडिंग पेज तयार करून या वेअरेबलच्या आगमनाची अधिकृत पुष्टी केली आहे. जागतिक बाजारात ही स्मार्टवॉच आधीपासून उपलब्ध आहे.

Realme Watch 5 डिझाइन
फ्लिपकार्टवरील टीझरमध्ये रियलमी वॉच 5 चे आंशिक डिझाइन दिसत आहे. आयताकृती डायल आणि सिल्व्हर कलरचा स्ट्रॅप असलेली ही वॉच स्टायलिश दिसते. सध्या लॉंचची नेमकी तारीख आणि भारतातील किंमत जाहीर झालेली नाही, पण ‘कमिंग सून’ असा संदेश दिसतो आहे.

Realme Watch 5 किंमत
जागतिक बाजारात (फिलिपिन्स, जर्मनी इत्यादी) ही स्मार्टवॉच साधारण 60 यूरो (अंदाजे 6,000 रुपये) किंमतीत विकली जाते. रियलमीच्या नेहमीच्या किंमत धोरणानुसार भारतातही ती 5,500 ते 6,500 रुपयांपर्यंतच्या रेंजमध्ये अपेक्षित आहे. टीटॅनियम ब्लॅक आणि टीटॅनियम सिल्व्हर असे दोन कलर पर्याय उपलब्ध असतील.

रियलमी वॉच 5 : प्रमुख वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यतपशील
डिस्प्ले1.97 इंच AMOLED (390 × 450 पिक्सेल), 600 निट्स, 60 Hz रिफ्रेश रेट
बॅटरी लाइफएकदा चार्ज केल्यावर 14 दिवसांपर्यंत टीकते
ब्ल्यूटूथ कॉलिंगसपोर्ट (720 मिनिटांपर्यंत सतत कॉलिंग)
स्पोर्ट्स मोड108 मोड (धावणे, योगा, बॅडमिंटन इत्यादी)
आरोग्य फीचर्सहृदय गती, SpO2, स्लीप ट्रॅकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग
नेव्हिगेशनस्वतंत्र GPS + 5 GNSS सॅटेलाइट सिस्टीम
वॉटर/डस्ट रेझिस्टन्सIP68 रेटिंग
वॉच फेस300 पेक्षा जास्त
पेमेंटNFC सपोर्ट
डिझाइनआयताकृती डायल, मेटल फ्रेम
कलर पर्यायटीटॅनियम ब्लॅक, टीटॅनियम सिल्व्हर
अपेक्षित भारत किंमत5,500 ते 6,500 (अंदाजे)

Realme Watch 5 AMOLED डिस्प्ले
रियलमी वॉच 5 मधल्या किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देणारी स्मार्टवॉच ठरणार आहे. विशेषतः मोठा AMOLED डिस्प्ले, लांब बॅटरी लाइफ आणि ब्ल्यूटूथ कॉलिंग यामुळं ती तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा आहे. लॉंच तारीख आणि भारतातील अचूक किंमत लवकरच जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

