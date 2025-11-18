ETV Bharat / technology

रियलमी UI 7.0 अर्ली अ‍ॅक्सेस आता मिड-रेंज फोन्सवर! P3, 14T, 14 Pro आणि Narzo 80 Pro साठी बीटा सुरू

रियलमी UI 7.0 बीटा आता मिड-रेंजवर. Realme P3, 14T, 14 Pro, Narzo 80 Pro साठी अपडेटचा चौथा टप्पा सुरू झालाय. जाणून घ्या कसं करणार अपडेट...

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 10:47 AM IST

हैदराबाद : रियलमीनं Realme UI 7.0 (Android 16 वर आधारित) चे अर्ली अ‍ॅक्सेस प्रोग्राम मिड-रेंज फोन्सपर्यंत विस्तारला आहे. यात सर्वप्रथम Realme P3 ला बीटा मिळाला, त्यानंतर आता Realme 14T, Realme 14 Pro आणि Realme Narzo 80 Pro साठी चौथ्या टप्प्यात बीटा रोलआऊट सुरू झालं आहे.

Realme UI 7.0 रोलआउट
गेल्या महिन्याच्या शेवटी Realme GT 7 Pro सोबत सुरू झालेला Realme UI 7.0 चा अर्ली अ‍ॅक्सेस प्रोग्राम आता वेगानं रोलआउट होतोय. पहिल्या तीन टप्प्यात फक्त फ्लॅगशिप आणि हाय-एंड डिव्हाइसेसना (GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 6, GT 6T) अपडेट होतील, पण चौथ्या टप्प्यात कंपनीनं मिड-रेंज सेगमेंटकडं लक्ष दिलं आहे.

सध्या खालील मिड-रेंज फोन्सना Realme UI 7.0 बीटा उपडेट मिळत आहे.

  • Realme P3
  • Realme 14T → RMX5078_16.0.0.200(EX01)
  • Realme 14 Pro → RMX5056_16.0.0.205(SP04EX01)
  • Realme Narzo 80 Pro → RMX5033_16.0.0.205(SP04EX01)

हे बीटा अपडेट साधारण 3 ते 5 GB इतकं मोठं आहे, त्यामुळे फोनमध्ये पुरेशी स्टोरेज आणि किमान 40% बॅटरी असणे आवश्यक आहे.

कसं अपडेट करायचं?

1. Settings > About device > Version वर जा.

2. Version number वर सलग 7 वेळा टॅप करा → Developer mode सुरू होईल.

3. परत About device मध्ये जा → वरच्या बाजूला Realme UI 7.0 बॅनर दिसेल, त्यावर टॅप करा.

4. उजव्या कोपऱ्यात तीन डॉट्स → Beta program → Early Access → Apply Now वर क्लिक करून फॉर्म भरून सबमिट करा.यशस्वी नोंदणी नंतर काही दिवसांत OTA द्वारे बीटा अपडेट येईल.

टप्पेनिहाय वेळापत्रक

  • पहिला टप्पा (23 ऑक्टोबर): Realme GT 7 Pro
  • दुसरा टप्पा (3 नोव्हेंबर): Realme GT 7, GT 7 Dream Edition
  • तिसरा टप्पा (5 नोव्हेंबर): Realme GT 6, GT 6T
  • चौथा टप्पा (नुकताच सुरू): Realme P3, 14T, 14 Pro, Narzo 80 Pro

बीटा उपडेट
हे बीटा उपडेट असल्यानं काही बग्स किंवा अ‍ॅप्समध्ये समस्या येऊ शकतात, त्यामुळं मुख्य फोन म्हणून वापरणाऱ्यांनी स्थिर व्हर्जनची वाट पाहावी. ज्यांना नवीन फीचर्स (जसं की AI फीचर्स, नवीन अ‍ॅनिमेशन्स, स्मूथ 120Hz ऑप्टिमायझेशन) लवकर अनुभवायचं आहेत त्यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. रियलमीनं अधिकृत कम्युनिटीवर चौथ्या टप्प्याची घोषणा अद्याप केलेली नाही, पण अपडेट आधीच काही युजर्सना मिळू लागले आहे. स्लॉट्स मर्यादित असल्यानं लवकर अर्ज करा!

