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रीयलमी स्मार्टफोन महाग: P सीरीजच्या किमतीत 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढ

भारतीय बाजारात रीयलमीनं P सीरीजच्या स्मार्टफोनच्या किमती वाढवल्या आहेत. P4, P4x, P4 Power आणि P4 Lite 4G मॉडेल्स 1000 ते 3000 पर्यंत महाग झाले आहेत.

Realme P4 Lite 4G
Realme P4 Lite 4G (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 9:48 AM IST

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मुंबई : भारतीय बाजारात स्मार्टफोनच्या किमती सातत्यानं वाढत आहेत. रीयलमी कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय P सीरीजमधील मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. रीयलमी P4, P4x, P4 Power आणि P4 Lite 4G या फोनची किंमत 1 हजार ते ३ हजार रुपयांपर्यंत वाढली आहे. मेमरी आणि इतर कंपोनेंट्सच्या वाढत्या खर्चामुळं ही वाढ झाली आहे. यामुळं बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमधील खरेदीदारांना थोडा फटका बसला आहे.

रीयलमी P सीरीज किंमत वाढ : रीयलमीनं आपल्या अनेक मॉडेल्समध्ये किंमत वाढ केली आहे. यात Realme 16 Pro सीरीज आणि C-सीरीजनंतर आता P-सीरीजची वेळ आली आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर नवीन किमती लागू झाल्या आहेत.

रीयलमी P4 ची नवी किंमत : रीयलमी P4 हा मिड-रेंज सेगमेंटमधील लोकप्रिय फोन आहे. याची किंमत 3,000 रुपयांनी वाढली आहे. पूर्वी 20,999 रुपयांना मिळणारा हा फोन आता 23,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. तरीही हा फोन आपल्या वैशिष्ट्यांमुळं आकर्षक राहिला आहे. यात Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर, 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आणि विश्वासार्ह कॅमेरा सेटअप आहे. गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि दीर्घकाळ वापरासाठी हा फोन योग्य आहे. किंमत वाढूनही स्पर्धात्मक मूल्य आहे.

रीयलमी P4 Power: रीयलमी P4 Power हा फोन आपल्या प्रचंड बॅटरीसाठी प्रसिद्ध आहे. याच्या 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 2,000 रुपयांनी वाढून 27,999 वरून 29,999 रुपये झाली आहे. सर्व तीन व्हेरिएंट्समध्ये किंमत वाढ लागू करण्यात आली आहे. या फोनमध्ये दोन दिवस चालणारी 10,001mAh बॅटरी, मोठा आणि स्मूथ डिस्प्ले, चांगले कॅमेरे आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आहे. जास्त वापर करणाऱ्या युजर्ससाठी हा फोन आदर्श आहे.

रीयलमी P4x आणि P4 Lite 4G मधील बदल : रीयलमी P4x ची किंमत देखील वाढली आहे. 6GB + 128GB व्हेरिएंट पूर्वी 19,999 रुपयांना मिळत होता, आता त्याची किंमत 21,499 रुपये झाली आहे. तर 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 21,499 वरून 23,499 रुपये झाली आहे. P4 Lite 4G हा बजेट फोन आहे. याच्या 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 10,999 वरून 11,999 रुपये झाली आहे. 4GB + 128GB व्हेरिएंट 12,999 वरून 13,999 रुपये झाला आहे. छोट्या वाढीमुळेही बजेट खरेदीदारांना फरक जाणवेल.

इतर ब्रँड्समध्येही वाढ : फक्त रीयलमीच नाही तर बहुतेक सर्व ब्रँड्स – सॅमसंग, रेडमी, व्हिवो, ओप्पो इत्यादी कंपन्यांनी आपल्या फोनची किमती वाढवल्या आहेत. नवीन फोन लाँच होताना देखील अपेक्षेपेक्षा जास्त किमती ठेवल्या जात आहेत. मेमरी चिप्स, डिस्प्ले आणि इतर पार्ट्सच्या वाढत्या खर्चामुळं ही स्थिती निर्माण झाली आहे. किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं गरज असल्यास लवकर खरेदी करणे चांगलं. ऑफर्स, बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफरचा फायदा घ्या. स्पेसिफिकेशन्स तपासून आणि बजेटनुसार योग्य फोन निवडा. रीयलमी P सीरीज अजूनही चांगल्या फीचर्ससह उपलब्ध आहे.

स्मार्टफोन बाजारात महागाईचं वातावरण आहे. रीयलमीनं P4 सीरीजमध्ये केलेली किंमत वाढ ही याचाच भाग आहे. तरीही स्पर्धेमुळं ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध आहेत. योग्य संशोधन करून नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणे गरजेचे आहे.

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