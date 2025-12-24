रिअलमी पॅड 3 लवकरच भारतात लॉंच होणार; प्रमुख वैशिष्ट्ये लीक
रिअलमी पॅड 3 लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. तो 2.8K डिस्प्ले, 12,200 mAh बॅटरी आणि 45 वॅट फास्ट चार्जिंगसह येईल.
Published : December 24, 2025 at 1:23 PM IST
मुंबई : रिअलमी पॅड 2 नंतर दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनं कंपनीचा नवा टॅबलेट रिअलमी पॅड 3 भारतात लॉंच होण्याच्या तयारीत आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव यांच्या मते, हा टॅबलेट 6 जानेवारी 2026 रोजी रिअलमी 16 प्रो सीरिजसोबत लॉंच होईल. लॉंचपूर्वीच याची प्रमुख वैशिष्ट्ये लीक झाली असून, यात 2.8K एलसीडी डिस्प्ले आणि 45 वॅट फास्ट चार्जिंगचा समावेश आहे.
Exclusive 🌟— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 24, 2025
The Realme Pad 3 specifications are here. It will be powered by the MediaTek Dimensity 7300 Max SoC and feature an 11.6-inch 2.8K LCD display with up to 500 nits of brightness. The tablet comes with an 8MP front camera and an 8MP rear camera.
It packs a large…
रिअलमी पॅड 3 ची लीक झालेली वैशिष्ट्ये
टिप्स्टर अभिषेक यादव यांच्या नव्या पोस्टनुसार, रिअलमी पॅड 3 मध्ये 11.6 इंच एलसीडी स्क्रीन असेल जी 2.8Kरिझोल्यूशन आणि जास्तीत जास्त 500 निट्स ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. कॅमेर्यासाठी मागं आणि पुढं दोन्ही 8 मेगापिक्सेलचा सिंगल शूटर असेल, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा ठरेल.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा टॅबलेट 12,200 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि 45वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह येईल. याशिवाय, रिअलमी यासाठी कीबोर्ड आणि स्टायलस असे अॅक्सेसरीज आणणार आहे. मात्र, सुरुवातीच्या खरेदीदारांना कंपनी फ्री स्टायलस देऊ शकते.
दुसरीकडं realme Pad 3 मध्ये 12.1" 2.8K 120Hz IPS LCD, Dimensity 7300 प्रोसेसर, 12,200mAh, 45W चार्जिंग सुविधा 8MP rear आणि 8MP कॅमेरा असल्याचा दावा टिपस्टार देबयान रॉय यांनी आपल्या X पोस्टमध्ये केलाय.
realme Pad 3 :
✅ 12.1" 2.8k 120hz ips lcd
✅ dimensity 7300
✅ 12,200mah🔋45w
✅ 8mp rear 📸 & 8mp 🤳 led flash
✅ quad speaker, 6.6mm & 578g
basically, more affordable oneplus pad go 2 with bigger🔋& faster⚡‼️
🔴 6th january launch, along with realme 16 pro & realme 16 pro+<="" p>— debayan roy (gadgetsdata) (@gadgetsdata) December 24, 2025
दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध
रिअलमी पॅड 3 वाय-फाय आणि 5G अशा दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होईल. वाय-फाय मॉडेलचा मॉडेल नंबर RMP2502 तर 5G चा RMP2501 असेल. सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड 8 जीबी रॅम असेल आणि स्टोरेज पर्याय 128 जीबी किंवा 256 जीबी असतील. रंगांमध्ये चॅम्पेन गोल्ड आणि स्पेस ग्रे हे दोन पर्याय मिळतील.
5G कनेक्टिव्हिटी
रिअलमी पॅड 3 मध्ये डिस्प्ले, बॅटरी, चार्जिंग स्पीड आणि 5G कनेक्टिव्हिटी यात मोठी सुधारणा दिसते. यामुळं हा टॅबलेट मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये अधिक स्पर्धात्मक ठरेल. रिअलमीनं अधिकृतपणे याची घोषणा केलेली नाही, पण लवकरच अधिक माहिती समोर येईल.
