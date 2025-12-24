ETV Bharat / technology

रिअलमी पॅड 3 लवकरच भारतात लॉंच होणार; प्रमुख वैशिष्ट्ये लीक

रिअलमी पॅड 3 लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. तो 2.8K डिस्प्ले, 12,200 mAh बॅटरी आणि 45 वॅट फास्ट चार्जिंगसह येईल.

Realme Pad 3, Realme Pad
Realme Pad 2 (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 1:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रिअलमी पॅड 2 नंतर दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनं कंपनीचा नवा टॅबलेट रिअलमी पॅड 3 भारतात लॉंच होण्याच्या तयारीत आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव यांच्या मते, हा टॅबलेट 6 जानेवारी 2026 रोजी रिअलमी 16 प्रो सीरिजसोबत लॉंच होईल. लॉंचपूर्वीच याची प्रमुख वैशिष्ट्ये लीक झाली असून, यात 2.8K एलसीडी डिस्प्ले आणि 45 वॅट फास्ट चार्जिंगचा समावेश आहे.

रिअलमी पॅड 3 ची लीक झालेली वैशिष्ट्ये
टिप्स्टर अभिषेक यादव यांच्या नव्या पोस्टनुसार, रिअलमी पॅड 3 मध्ये 11.6 इंच एलसीडी स्क्रीन असेल जी 2.8Kरिझोल्यूशन आणि जास्तीत जास्त 500 निट्स ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. कॅमेर्‍यासाठी मागं आणि पुढं दोन्ही 8 मेगापिक्सेलचा सिंगल शूटर असेल, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा ठरेल.

बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा टॅबलेट 12,200 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि 45वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह येईल. याशिवाय, रिअलमी यासाठी कीबोर्ड आणि स्टायलस असे अ‍ॅक्सेसरीज आणणार आहे. मात्र, सुरुवातीच्या खरेदीदारांना कंपनी फ्री स्टायलस देऊ शकते.

दुसरीकडं realme Pad 3 मध्ये 12.1" 2.8K 120Hz IPS LCD, Dimensity 7300 प्रोसेसर, 12,200mAh, 45W चार्जिंग सुविधा 8MP rear आणि 8MP कॅमेरा असल्याचा दावा टिपस्टार देबयान रॉय यांनी आपल्या X पोस्टमध्ये केलाय.

दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध
रिअलमी पॅड 3 वाय-फाय आणि 5G अशा दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होईल. वाय-फाय मॉडेलचा मॉडेल नंबर RMP2502 तर 5G चा RMP2501 असेल. सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड 8 जीबी रॅम असेल आणि स्टोरेज पर्याय 128 जीबी किंवा 256 जीबी असतील. रंगांमध्ये चॅम्पेन गोल्ड आणि स्पेस ग्रे हे दोन पर्याय मिळतील.

5G कनेक्टिव्हिटी
रिअलमी पॅड 3 मध्ये डिस्प्ले, बॅटरी, चार्जिंग स्पीड आणि 5G कनेक्टिव्हिटी यात मोठी सुधारणा दिसते. यामुळं हा टॅबलेट मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये अधिक स्पर्धात्मक ठरेल. रिअलमीनं अधिकृतपणे याची घोषणा केलेली नाही, पण लवकरच अधिक माहिती समोर येईल.

हे वाचलंत का :

  1. Yearender 2025 : परवडणाऱ्या ‘फ्लॅगशिप किलर’ स्मार्टफोनमुळं भारतीय मोबाईल बाजारात मोठा बदल
  2. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिकेची लॉंच तारीख लीक
  3. Poco 8 series भारतात लवकरच मारणार एंट्री; लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी

TAGGED:

REALME PAD 3
रिअलमी पॅड 3
REALME PAD 3 LEAK
REALME
REALME PAD 3 LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.