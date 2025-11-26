रियलमी भारतात लॉंच करणार P4x 5G स्मार्टफोन आणि वॉच 5; 7000mAh बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले मुख्य वैशिष्ट्ये
रियलमी पुढच्या महिन्यात भारतात Realme P4x 5G स्मार्टफोन, Realme Watch 5 लॉंच करणार आहे. 7000mAh बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर यात मिळेल.
Published : November 26, 2025 at 3:17 PM IST
मुंबई : चीनी स्मार्टफोन ब्रँड रियलमी भारतातील आपली लोकप्रिय P-सीरिज आणखी विस्तारणार आहे. 4 डिसेंबर रोजी कंपनी रियलमी P4x 5G हा नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन आणि त्याचबरोबर रियलमी वॉच 5 हे स्मार्टवॉच लॉंच (Realme P4x and Realme Watch 5) करणार आहे. दोन्ही उत्पादनं लॉंचनंतर रियलमीच्या अधिकृत वेबसाइट, फ्लिपकार्ट आणि निवडक ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर
रियलमी P4x 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिला जाणार आहे. हा 4nm फॅब्रिकेशनवर आधारित शक्तिशाली चिपसेट असून, रोजच्या वापरापासून ते गेमिंगपर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी देणार असल्याचं कंपनीचं म्हणणे आहे. फोनमध्ये 7000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. एवढ्या मोठ्या बॅटरीमुळं हा फोन बाजारातील सर्वात जास्त बॅटरी लाइफ देणाऱ्या स्मार्टफोनपैकी एक ठरणार आहे.
Realme P4x डिस्प्ले
डिस्प्ले विभागात रियलमी P4x 5G मध्ये 6.78 इंचाचा LCD पॅनल दिला जाईल जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करतो. गेमिंगसाठी हा फोन BGMI मध्ये 90 fps आणि Free Fire मध्ये 120 fps पर्यंत सपोर्ट देईल, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं. तसंच दीर्घकाळ गेमिंग किंवा हेवी वापरात फोन गरम होऊ नये, यासाठी व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिलं जाणार आहे.
Realme P4x कॅमेरा
कॅमेर्याबाबत सांगायचं तर, फोनच्या मागे 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर + 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स आणि पुढे 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असेल. रॅम विभागात फोन 18GB पर्यंत (व्हर्च्युअल रॅमसह) आणि स्टोरेज 256GB पर्यंत उपलब्ध असेल.
रियलमी वॉच 5
या लॉंचसोबत रियलमी वॉच 5 हे नवीन स्मार्टवॉचही भारतात दाखल होणार आहे. या वॉचमध्ये 1.97 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, अॅल्युमिनियम अलॉय क्राउन आणि मेटल-फिनिश बॉडी असेल. कंपनीच्या मते, लाइट मोडमध्ये ही वॉच एका चार्जवर 20 दिवसांपर्यंत चालू शकते. रोजच्या फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड यासारखी वैशिष्ट्ये मिळतील.
अपेक्षित किंमत
रियलमीने P-सीरिजला नेहमीच परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफच्या जोरावर बजेट सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय केले आहे. P4x 5G मध्ये 7000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले यामुळं हा फोन 20,000 ते 25,000 रुपयांच्या सेगमेंटमध्ये Poco, Moto आणि Samsung च्या फोनला कडवी टक्कर देणार असल्याचं दिसतं. आता 4 डिसेंबरला होणाऱ्या या लॉंच इव्हेंटकडे स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉचप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे.
