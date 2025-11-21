ETV Bharat / technology

रियलमी P4x 5G लवकरच होणार भारतात लॉंच; फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह

रियलमी P4x 5G भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे.90fps गेमिंग, VC कूलिंग, 45W चार्जिंगसह गेमर्ससाठी हा फोन खास असेल.

Realme P4x 5G
Realme P4x 5G (Flipkart)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 12:17 PM IST

मुंबई : रियलमीनं भारतात P4 5G मालिकेअंतर्गत आणखी एक स्मार्टफोन लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. या नव्या फोनला Realme P4x 5G असं नाव देण्यात आलं असून, त्याची अधिकृत मायक्रोसाइट फ्लिपकार्टवर लाइव्ह झाली आहे. या मायक्रोसाइटवरून फोनची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता यांची माहिती समोर आली आहे. कंपनीनं “Built to be Fastest” ही टॅगलाइन वापरली असून, हा फोन विशेषतः गेमिंगसाठी तयार केला जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

डिस्प्ले
रियलमी P4x 5G मध्ये होल-पंच डिस्प्लेसह पातळ बेजेल्स असलेला डिस्प्ले दिला जाणार आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, GT Mode मध्ये हा फोन 90 fps गेमप्ले सपोर्ट करेल, ज्यामुळं हाय-ग्राफिक्स गेम्स अतिशय स्मूथ चालतील. विशेष बाब म्हणजे, एकाच वेळी 90 अॅप्स सुरू असतानाही फोनला लॅग येणार नाही, असा दावा रियलमी करत आहे. याशिवाय 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंग सपोर्टही मिळणार आहे, ज्यामुळं गेमिंग करताना फोन गरम होणार नाही आणि बॅटरी जलद चार्ज होईल.

Realme P4x 5G वैशिष्ट्ये
सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे रियलमी P4x 5G मध्ये व्हेपर चेंबर (VC) कूलिंग सिस्टम दिलं जाणार आहे. कंपनीच्या मते, या किंमत श्रेणीतील हा एकमेव फोन असेल ज्याला VC कूलिंग मिळेल. यामुळं लांबवेळ हेवी गेमिंग किंवा मल्टिटास्किंग करतानाही परफॉर्मन्समध्ये कोणतीही घसरण होणार नाही.

Realme P4x 5G हा गेल्या फेब्रुवारीमध्ये लॉंच झालेल्या Realme P3x 5G चा उत्तराधिकारी असेल. P3x 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 8 जीबी रॅम, 6.7 इंच Full-HD+ 120Hz LCD डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि 6,000 mAh बॅटरी होती. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात रियलमीनं P4 Pro 5G आणि P4 5G हे दोन फोन लॉंच केले होते. त्यातील P4 Pro 5G मध्ये 6.8 इंच Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले (144Hz), 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट आणि 12 जीबीपर्यंत रॅम होती.

Poco, Moto आणि iQOO ला कडवी टक्क
आता सर्वांच्या नजरा Realme P4x 5G च्या लॉंच डेट आणि किंमतीकडं लागल्या आहेत. कंपनीनं येत्या काही दिवसांत अधिक वैशिष्ट्ये आणि लॉंच तारीख जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं आहे. हा फोन बजेट गेमिंग सेगमेंटमध्ये Poco, Moto आणि iQOO ला कडवी टक्कर देणार असल्याचं दिसत आहे.

