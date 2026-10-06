Realme P4s Lite भारतात लाँच: 7,000mAh बॅटरी आणि 120Hz डिस्प्लेसह वैशिष्ट्ये व किंमत
रिअलमीनं भारतात अधिकृतपणे 'रिअलमी P4S Lite 4G' (Realme P4S Lite 4G) लाँच केला आहे. हा फोन उत्कृष्ट बॅटरी लाईफ, टिकाऊपणा आणि उत्तम डिस्प्लेसह येतो.
Published : October 6, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई : Realme नं आपल्या भारतात P4s Lite हा हँडसेट लाँच केला असून, त्याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. हा नवीन मॉडेल Realme च्या P4 सिरीजमधील असून यात 6.75-इंचाचा डिस्प्ले, 15W चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 7,000mAh बॅटरी आणि Unisoc T7250 चिपसेट देण्यात आला आहे. हा फोन 4GB रॅम आणि 128GB पर्यंतच्या स्टोरेज पर्यायांसह येतो, तसंच यात 13-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा (मागील कॅमेरा) आहे. ऑगस्टमध्ये लाँच झालेल्या Realme P4s 5G नंतर आता हा फोन देशात उपलब्ध झाला आहे.
Realme P4s Lite ची किंमत आणि उपलब्धता : Realme P4s Lite च्या 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 16,499 रुपये आहे, तर 4GB + 128GB मॉडेलची किंमत 18,499 रुपये आहे. हा फोन 'नेब्युला ब्लॅक' (Nebula Black) आणि 'मूनलाइट सिल्व्हर' (Moonlight Silver) या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात याची विक्री 8 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.
Realme P4s Lite ची वैशिष्ट्ये : Realme P4s Lite मध्ये 6.75 -इंचाचा HD+ (1570x720 पिक्सेल्स) LCD पॅनेल आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz पर्यंत टच सॅम्पलिंग रेट, 900 निट्सपर्यंतची (HBM) ब्राइटनेस आणि Panda MN228 ग्लासचे संरक्षण देण्यात आलं आहे. हा फोन Unisoc T7250 चिपसेटवर चालतो आणि यात 4GB LPDDR4X रॅम तसेच 128GB पर्यंत UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. कंपनीनं पुष्टी केली आहे की हा फोन 'Google Gemini' ला सपोर्ट करतो, मात्र अँड्रॉइडच्या आवृत्तीबद्दल (version) अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
13-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी, Realme P4s Lite मध्ये ऑटोफोकससह 13-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. याचा मागील कॅमेरा 30fps वर 1080p व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. हा फोन 5G किंवा NFC ला सपोर्ट करत नाही, परंतु यात Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS आणि USB Type-C पोर्टची सुविधा आहे. तसंच, यात 3.5mm हेडफोन जॅक देखील देण्यात आला आहे.
7,000mAh ची बॅटरी : Realme P4s Lite मध्ये 7,000mAh ची बॅटरी आहे, जी 15W चार्जिंग आणि 15W USB पॉवर डिलिव्हरीला सपोर्ट करते. या फोनच्या बॅटरीचे आरोग्य (battery health) सहा वर्षे टिकून राहील आणि 36 महिन्यांपर्यंत तो सुरळीत चालेल (fluency guarantee), असा दावा केला जात आहे. हा फोन सुसंगत उपकरणांसाठी वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगलाही सपोर्ट करतो. बायोमेट्रिक सुरक्षिततेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉकची सुविधा आहे. तसंच, याला पाणी आणि धूळ यांच्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग आणि मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेझिस्टन्स (धक्क्यांपासून संरक्षण) मिळालं आहे. या हँडसेटचे वजन सुमारे 215 ग्रॅम असून त्याचं माप 166.5x78.2x9 मिमी इतकं आहे.
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