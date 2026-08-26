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8000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह Realme P4s 5G भारतात लाँच

रियलमीनं भारतात Realme P4s 5G लाँच केला. 8000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, डायमेंसिटी 7400अल्ट्रासह तो फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होईल.

Realme P4s 5G
Realme P4s 5G (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 5:19 PM IST

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मुंबई : रियलमीनं बुधवारी भारतात आपला मिडरेंज P4 लाईनअपमधील आठवा स्मार्टफोन Realme P4s 5G लाँच केला. हा फोन लवकरच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. दोन आकर्षक रंगांमध्ये येणारा हा हँडसेट मिडरेंज सेगमेंटमध्ये मोठे वादळ निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि प्रीमियम डिस्प्ले यामुळं युवा वर्ग आणि गेमर्स या दोघांनाही तो आकर्षित करेल.

किंमत आणि उपलब्धता: Realme P4s 5G ची भारतातील किंमत 8जीबी रॅम + 128जीबी स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटसाठी 34,999 रुपयांपासून सुरू होते. 8जीबी + 256जीबी कॉन्फिगरेशन 37,999 रुपये तर टॉप-एंड 12जीबी + 256जीबी मॉडेल 41,999 रुपयांना मिळेल. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि एसबीआय कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची इन्स्टंट डिस्काउंट ऑफरही कंपनी देत आहे. फोन 3 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता फ्लिपकार्टवर विक्रीस उपलब्ध होईल. इलेक्ट्रिक सायन आणि टायटॅनियम ग्रे या दोन आकर्षक रंगांमध्ये तो खरेदी करता येईल.

डिस्प्ले आणि डिझाइन: फोनमध्ये 6.78-इंच 1.5के (1,272x 2,772 पिक्सेल्स) सॅमसंग एम14 एएमओएलईडी डिस्प्ले आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 450पीपीआय पिक्सेल घनता, 3,000Hz टच सॅम्पलिंग रेट, एचडीआर10+ सपोर्ट आणि 6,500निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. आयपी66+ आयपी68+ आयपी69रेटिंग्जमुळं धूळ आणि पाण्यापासून मजबूत संरक्षण मिळतं. फोनचं आकारमान 162.6x 77.6 x 8.6 मिमी असून वजन सुमारे 208 ग्रॅम आहे. ड्युअल-सिम सपोर्ट असलेला हा स्मार्टफोन रियलमी यूआय 7.0 (अँड्रॉइड 16) वर चालतो. कंपनी तीन वर्षे ओएस अपग्रेड्स आणि चार वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्सचे आश्वासन देत आहे.

परफॉर्मन्स आणि कूलिंग: Realme P4s 5G ला ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेटची ताकद आहे, ज्याचा पीक क्लॉक स्पीड 2.6GHz आहे. हायपर व्हिजन+ एआय चिप गेमिंग अनुभव आणखी सुधारते. 12जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर४एक्स रॅम (14जीबी पर्यंत रॅम एक्स्पान्शन) आणि 256जीबी पर्यंत यूएफएस 3.1 स्टोरेज उपलब्ध आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी एअरफ्लो व्हेपर चेंबर कूलिंग सोल्यूशन आहे, ज्यात 7,000 स्क्वेअर मिमी हीट डिसिपेशन आणि 13,624 स्क्वेअर मिमी ग्रेफाइट एरिया आहे. यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग करतानाही फोन थंड राहतो.

कॅमेरा सेटअप: मागे ड्युअल रियर कॅमेरा सिस्टम आहे. 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) प्रायमरी शूटरमध्ये टू-अॅक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन आणि 77.9-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू आहे. 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कॅमेरा 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू देतो. समोर 16-मेगापिक्सेल (f/2.4) सेल्फी कॅमेरा आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 4के/30fps पर्यंत शक्य आहे. रोजच्या वापरासाठी आणि सोशल मीडियासाठी हा सेटअप पुरेसा ठरेल.

बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: 8,000mAh ची मोठी बॅटरी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. 5G, 4G एलटीई, वाय-फाय 5, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी, बेइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि क्युझेडएसएस सारख्या कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. सेन्सर्स मध्ये प्रॉक्सिमिटी, अॅम्बिएंट लाइट, कलर टेम्परेचर, ई-कंपास, अॅक्सिलिरोमीटर, जायरोस्कोप, इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आणि आयआर ब्लास्टर यांचा समावेश आहे. ही सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे रियलमी पी4एस 5जीला मिडरेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार बनवतात.

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