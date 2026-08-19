ETV Bharat / technology

realme P4s 5G : भारतात पुढच्या होणार लाँच! 8000mAh बॅटरी आणि पावरफुल चिपसेटसह नविन फोन

realme P4s 5G भारतात 26 ऑगस्टला लाँच होणार आहे. डायमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट, 8000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह हा फोन लॉंच होईल.

realme P4s 5G
realme P4s 5G (realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रिअल्मीनं बुधवारी अधिकृतपणे जाहीर केलं की, त्यांचा नवीन स्मार्टफोन रिअल्मी पी4एस 5G (realme P4s 5G ) भारतात 26 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच होणार आहे. हा फोन कंपनीच्या नवीन पी-सीरीजमधील सर्वात नवीन फोन असेल. याआधी Realme P4, P4 Lite, P4x, and P4 Pro 5G आधीच बाजारात लॉंच झाले आहेत. कंपनीनं लाँचपूर्वीच या फोनचे मुख्य स्पेसिफिकेशन्स उघड केले आहेत. त्यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट आणि तब्बल 8000mAh ची प्रचंड बॅटरी हे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत.

हिरव्या आणि बेज-ब्राउन रंगात स्टायलिश लुक : लाँचच्या टीझर इमेजमधून स्पष्ट झालं की, रिअल्मी पी4एस 5G हिरवा आणि बेज-ब्राउन या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. किंमत अद्याप जाहीर झाली नसली तरी, लाँच झाल्यानंतर हा फोन रिअल्मीच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि फ्लिपकार्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. यापूर्वीच्या लीक्समध्येही ब्राउन आणि ग्रीन रंग पर्यायांचा उल्लेख होता, जो आता अधिकृत टीझरशी जुळतोय.

सॅमसंगचा सुपर डिस्प्ले आणि 144Hz रीफ्रेश रेट : फोनमध्ये सॅमसंग M14 डिस्प्ले असणार आहे, ज्याचं रिझोल्यूशन 1272× 2772 पिक्सेल्स असून 144Hz चा उच्च रीफ्रेश रेट मिळेल. कंपनीच्या दाव्यानुसार, या डिस्प्लेचा पीक ब्राइटनेस 6500 नाइट्सपर्यंत जाऊ शकतो. HDR10+ आणि नेटफ्लिक्स HDR कंटेंटसाठी सपोर्टही आहे. याशिवाय, 26 टक्के सुधारित ल्युमिनस एफिशिअन्सी आणि 50 टक्के जास्त स्क्रीन लाइफस्पॅन असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.

डायमेन्सिटी 7400अल्ट्रा आणि एआय चिप: रिअल्मी पी4एस 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट काम करेल. त्यासोबत हायपरव्हिजन+ एआय चिपही देण्यात आली आहे, जी ग्राफिक्स-इंटेन्सिव्ह टास्क्स हाताळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. यामुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अनुभव अधिक स्मूथ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

realme P4s 5G
realme P4s 5G (realme)

50 मेगापिक्सल्स कॅमेरा आणि टॉप-क्लास वॉटरप्रूफ बिल्ड : कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सल्सचा ड्युअल एआय कॅमेरा असणार आहे, ज्यात ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) चा समावेश आहे. फोनला IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळे धूळ आणि पाण्यापासून उत्कृष्ट संरक्षण मिळेल. हा फोन कठोर परिस्थितीतही टिकून राहण्यासाठी तयार केला गेला आहे.

तीन दिवस चार्जिंगची गरज नाही! : याचं सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 8000 mAh ची विशाल बॅटरी, जी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, एकदा चार्ज केल्यानंतर तीन दिवस सहज वापर करता येईल. पूर्वीच्या लीक्सनुसार, हा फोन 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB अशा चार RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

रिअल्मी पी4एस 5G भारतातील बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन मानक सेट करण्याची क्षमता आहे. शक्तिशाली प्रोसेसर, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, उच्च ब्राइटनेस डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड यामुळं हा फोन युजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

हे वाचलंत का :

  1. Tecno POVA 8 Pro 5G भारतात लॉंच! शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि जबरदस्त बॅटरी
  2. OnePlus Price Hike: OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6 स्मार्टफोन महागले
  3. विवो वाय-सिरीज स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत मोठी वाढ; पाच मॉडेल्स महाग

TAGGED:

REALME P4S 5G
REALME P4S CAMERA
REALME P4S PRICE
रिअल्मी पी4एस 5G
REALME P4S 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.