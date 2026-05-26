Realme P4 Lite 5G भारतात लवकरच होणार लॉंच, स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि कलर पर्याय लीक
Realme P4s 5G हे या मालिकेतील सातवे मॉडेल म्हणून Realme P4 Lite 5G भारतात लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.
Published : May 26, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई : Realme P4 Lite 5G हा या तंत्रज्ञान कंपनीच्या 'मिड-रेंज' (मध्यम-श्रेणी) मालिकेतील लाँच झालेला शेवटचा फोन होता. या मालिकेत सध्या Realme P4 5G, Realme P4 Pro 5G, Realme P4x 5G, Realme P4 Power 5G आणि 'Lite' मॉडेलची 4G आवृत्ती यांचाही समावेश आहे. आता, ही स्मार्टफोन निर्माता कंपनी या मालिकेतील सातवं मॉडेल लाँच करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येत आहे. एका 'टिपस्टर'नं (माहिती लीक करणाऱ्या व्यक्तीनं) दावा केला आहे की, कंपनी लवकरच भारतात Realme P4s 5G लाँच करेल. या बहुचर्चित हँडसेटला 'RMX5125' हा मॉडेल क्रमांक असल्याचं दिसून आलं आहे. शिवाय, Realme P4s 5G च्या संभाव्य RAM आणि स्टोरेज पर्यायांची माहिती, तसंच त्याचे दोन रंगांचे पर्यायही ऑनलाइन समोर आले आहेत.
EXCLUSIVE: realme P4s 5G (RMX5125) is launching next month in India.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 26, 2026
It will be available in 6GB, 8GB, and 12GB RAM variants, with 128GB and 256GB storage options.
The smartphone will launch in two colour options: Green and Brown. pic.twitter.com/wlNXlSWUol
Realme P4s 5G लाँचची संभाव्य वेळ आणि रंगांचे पर्याय (अपेक्षित) : 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील एका पोस्टमध्ये, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी दावा केला आहे की, स्मार्टफोन कंपनी जून महिन्यात भारतात 'Realme P4s 5G' नावाचा एक नवीन हँडसेट लाँच करेल. या माहिती लीक करणाऱ्या व्यक्तीनं शेअर केलेल्या प्रतिमेनुसार, या हँडसेटचा मॉडेल क्रमांक RMX5125 असेल. शिवाय, Realme P4s 5G हा हँडसेट देशात 'तपकिरी' (Brown) आणि 'हिरव्या' (Green) रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल असं म्हटलं जात आहे. तथापि, या दोन रंगांच्या पर्यायांना नेमकी कोणती नावे दिली जातील (मार्केटिंग नावं), हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
स्टोरेज पर्याय : याव्यतिरिक्त, Realme P4s 5G ची 'बेस आवृत्ती' (मूळ मॉडेल) 6GB RAM आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेजसह देशात लाँच होईल असं संकेत मिळत आहेत. हा फोन 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB अशा उच्च-श्रेणीतील RAM आणि स्टोरेज पर्यायांमध्येही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. शेवटी, या मालिकेतील सर्वात प्रगत (टॉप-ऑफ-द-लाइन) मॉडेल 12GB RAM आणि 256GB अंतर्गत स्टोरेजसह देशात पदार्पण करेल असं मानलं जात आहे. तथापि, या स्मार्टफोन निर्माता कंपनीनं Realme P4s 5G च्या लाँचबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केली नसल्यामुळं, या तपशीलांकडं केवळ संभाव्य माहिती म्हणून पाहिलं पाहिजे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, Realme P4 Lite 5G हा 'P4' मालिकेचा भाग म्हणून भारतात लाँच झालेला शेवटचा हँडसेट होता; जो मार्च महिन्यात एका विशिष्ट सुरुवातीच्या किमतीसह बाजारात दाखल झाला होता. 4GB RAM आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 12,999 रुपये आहे. हा हँडसेट सध्या देशात 'मोझॅक ब्लू' (Mosaic Blue) आणि 'मोझॅक ग्रीन' (Mosaic Green) या रंगांच्या पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
Realme P4 Lite 5G : थोडक्यात सांगायचं तर, Realme P4 Lite 5G मध्ये 6.8-इंचाचा HD+ (720 x 1,570 पिक्सेल) LCD टचस्क्रीन देण्यात आला आहे. या स्क्रीनमध्ये 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 180Hz चा टच सॅम्पलिंग रेट आणि 900 nits पर्यंतची पीक ब्राइटनेस (कमाल चमक) मिळते. हा फोन ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटवर चालतो; यासोबतच यात 6GB पर्यंत LPDDR4x RAM आणि 128GB पर्यंत UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध आहे. या हँडसेटमध्ये 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली असून, ती 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते.
