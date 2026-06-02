realme P4R दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह भारतात लवकरच होणार लॉंच
realme P4R दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. P Series चा हा नवा मिड-रेंज फोन युवकांसाठी शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन घेऊन येतोय.
Published : June 2, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई : युवा वर्गाला लक्ष्य करणाऱ्या realme कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय P Series मध्ये नवीन स्मार्टफोन करण्याची घोषणा केलीय. realme P4R हा नवीन स्मार्टफोन भारतात लवकरच लॉंच होणार असून, मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी तयार आहे. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आधुनिक डिझाइन या वैशिष्ट्यांसह हा फोन येणार आहे.
बॅटरी इनोव्हेशन : realme P Series नं नेहमीच युवा उपभोक्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन बॅटरी इनोव्हेशन आणि स्पर्धात्मक किंमतीवर प्रीमियम फीचर्स देण्यावर भर दिला आहे. नवीन realme P4R देखील या परंपरेचा भाग असेल. जे वापरकर्ते मनोरंजन, गेमिंग, कम्युनिकेशन आणि प्रोडक्टिव्हिटी यासाठी दिवसभर फोनचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी हा फोन विशेषतः उपयुक्त ठरेल.
realme P Series ची मुख्य वैशिष्ट्ये : realme P Series नं नेहमीच काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. हेवी युजर्ससाठी दिवसभर बॅटरी टिकवणे हे या सीरीजचं मुख्य आकर्षण आहे. मिश्र वापरानंतरही मध्यंतरी चार्ज करण्याची गरज भासणार नाही, अशी खात्री कंपनी देत आहे. दैनंदिन मल्टीटास्किंग, स्ट्रीमिंग, कॅज्युअल गेमिंग यासाठी लॅग-फ्री अनुभव देणारी प्रोसेसिंग पॉवर कंपनी देतेय. realme P4R हे मॉडेल या सर्व वैशिष्ट्यांचा वारसा पुढे नेईल. कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, हा फोन प्रीमियम अनुभव सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या realme च्या धोरणाचा भाग आहे.
भारतातील बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे. Samsung, Redmi, Poco, iQOO सारख्या ब्रँड्सशी मुकाबला करताना realme आपल्या ‘प्रीमियम एक्सपीरियन्स फॉर ऑल’ या ध्येयावर ठाम आहे. realme P4R मध्ये ऑप्टिमाइझ्ड पॉवर मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर लेव्हल बॅटरी इनोव्हेशन्स यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. यामुळं फोनची परफॉर्मन्स स्थिर राहील आणि बॅटरी बॅकअप उत्तम राहील. सध्या फोनचे पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स, किंमत आणि उपलब्धता जाहीर झालेली नाही. मात्र येत्या काही आठवड्यात कंपनी अधिकृत लॉंच डेट, किंमत आणि सर्व तांत्रिक वैशिष्ट्ये जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
युवा वर्गासाठी आदर्श पर्याय :आजच्या तरुणांना दिवसभर सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस आणि गेमिंगसाठी एक विश्वासार्ह डिव्हाइस हवा असतो. realme P4R हा त्यांचा हा गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केला गेला आहे. स्लिम डिझाइनमुळं एक हातात आरामात बसणारा, चांगला डिस्प्ले, विश्वासार्ह कॅमेरा सेटअप आणि लाँग-लास्टिंग बॅटरी यामुळं हा फोन युवा वर्गात लोकप्रिय होईल, अशी अपेक्षा आहे. realme ने गेल्या काही वर्षांत भारतात मजबूत पकड निर्माण केली आहे. P Series च्या यशस्वी मॉडेल्सनंतर P4R हे नवीन पाऊल कंपनीला अधिक बाजार हिस्सा मिळवून देईल. ग्राहकांना किफायतशीर दरात प्रीमियम अनुभव देण्याच्या realme च्या धोरणाला P4R च्या माध्यमातून नवी गती मिळेल.
