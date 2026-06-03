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realme P4R 5G भारतात 10 जून रोजी होणार लाँच, 8000mAh बॅटरीसह 144Hz डिस्प्ले

144Hz डिस्प्ले आणि 8000mAh बॅटरीसह realme P4R 5G भारतात 10 जून रोजी लाँच होणार आहे.

realme P4R 5G
realme P4R 5G (realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 12:54 PM IST

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मुंबई : Realme नं पुढील आठवड्यात भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याच्या तयारी केली आहे. Realme P4R 5G हा स्मार्टफोन 10 जून 2026 रोजी भारतात अधिकृतपणे लॉंच केला जाईल. यामध्ये एक अवाढव्य बॅटरी, उत्कृष्ट कॅमेरा आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन असेल अशी अपेक्षा आहे. हा फोन "मिड-रेंज" (मध्यम-श्रेणी) विभागात मोठी धमाल करण्यास सज्ज आहे.

8,000mAh मोठी बॅटरी : Realme P4R 5G चे सर्वात ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 8,000mAh ची "Titan Battery" (टायटन बॅटरी). सध्या, या श्रेणीतील (segment) बॅटरीमध्ये ही सर्वाधिक क्षमतेची बॅटरी ठरली आहे. बॅटरीचा आकार मोठा असूनही, कंपनीनं या फोनचं डिझाइन अत्यंत पातळ आणि वजनानं हलके ठेवलं आहे.

चार्जिंग आणि कार्यक्षमता: हा फोन अत्यंत वेगवान 45W चार्जिंग क्षमतेनं सुसज्ज असेल; याव्यतिरिक्त, दैनंदिन वापरादरम्यान कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी यात AI-आधारित पॉवर व्यवस्थापनाचा (Power Management) समावेश करण्यात आला आहे.

दीर्घायुष्य आणि कामगिरी: यात "Battery Health Engine" (बॅटरी आरोग्य इंजिन) देण्यात आलं आहे, जे सात वर्षांच्या वापरानंतरही बॅटरीची मूळ क्षमता 80% पेक्षा जास्त टिकवून ठेवण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. शिवाय, दीर्घकाळापर्यंत सातत्यपूर्ण आणि सुरळीत सॉफ्टवेअर अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी यात "48-महिन्यांची फ्लुएंसी गॅरंटी" (Fluency Guarantee) दिली गेली आहे.

औष्णिक व्यवस्थापन (Thermal Management): अधिक वापरादरम्यानही सर्वोच्च कामगिरी कायम राखण्यासाठी, या उपकरणात 5300mm² ची "AirFlow VC Cooling" (एअरफ्लो VC कूलिंग) प्रणाली बसवण्यात आली आहे.

प्रगत उपयुक्तता: या फोनमध्ये "Bypass Charging" (बायपास चार्जिंग) सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. गेमिंगसारख्या अधिक ऊर्जेची गरज असलेल्या कामांदरम्यान उष्णता निर्मिती कमी करण्यासाठी, हे वैशिष्ट्य बॅटरीला वगळून थेट मदरबोर्डला वीज पुरवठा करतं. यात "Reverse Charging" (रिव्हर्स चार्जिंग) क्षमता देखील आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते बाह्य उपकरणांना (accessories) चार्ज करू शकतात.

डिस्प्ले आणि बांधणीचा दर्जा: Realme P4R च्या टीझर्समधून फोनच्या हार्डवेअरमध्ये केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा समोर आल्या आहेत. या उपकरणात 1200-nit चा 'Ultra Sunlight Display' (अल्ट्रा सनलाईट डिस्प्ले) आहे, ज्यामुळं थेट सूर्यप्रकाशात किंवा बाहेरच्या प्रखर प्रकाशातही स्क्रीनवरील मजकूर स्पष्टपणे दिसतो. यात 144Hz चा रिफ्रेश रेट देखील उपलब्ध असेल.

टिकाऊपणा: हा फोन अपघाती पडझड सहन करण्यासाठी आणि कठीण पर्यावरणीय परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. याला 'Military-Grade' (लष्करी-दर्जाचं) प्रमाणपत्र प्राप्त आहे (MIL-STD-810H 'Military Grade Shock Resistance Test' उत्तीर्ण केली आहे). धूळ व पाण्याचा शिरकाव रोखण्यासाठी यात IP65 रेटिंग देण्यात आलं आहे.

मेमरी आणि स्टोरेज: या फोनच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये 256GB ROM (स्टोरेज) समाविष्ट आहे, तसंच अखंड मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करण्यासाठी यात 14GB पर्यंत 'डायनॅमिक रॅम' (Dynamic RAM) देण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन तीन वेगवेगळ्या टायटॅनियम ग्लेअर (Titanium Glare), सिल्व्हर ग्लेअर (Silver Glare) आणि लॅव्हेंडर ग्लेअर (Lavender Glare) रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, मागील बाजूस असलेल्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये कस्टमाइझ करता येणारा 'पल्स लाइट' (Pulse Light) आणि 'AI पॉवर लाइट' (AI Power Light) समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे घटक एका संवादी सूचना प्रणालीप्रमाणे (interactive notification system) कार्य करतात; येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, संगीत प्लेबॅक आणि गेमिंग इव्हेंट्ससाठी ते दृश्य स्वरूपातील सूचना देतात. यामुळं वापरकर्त्याच्या पसंतीनुसार फोन कस्टमाइझ करण्याचे पर्याय अधिक समृद्ध होतात.

कॅमेरा क्षमता: छायाचित्रणासाठी, या डिव्हाइसमध्ये 50MP ड्युअल AI कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, जो विविध प्रकारच्या प्रकाश परिस्थितीतही स्पष्ट आणि सुस्पष्ट प्रतिमा टिपण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. हा कॅमेरा संच AI-आधारित सॉफ्टवेअर सुधारणांवर विशेष भर देतो, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

Motion Photo: हे वैशिष्ट्य पुढील आणि मागील अशा दोन्ही सेन्सर्सवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना स्थिर छायाचित्रांसोबतच लहान, गतिमान व्हिडिओ क्लिप्स (dynamic clips) देखील टिपता येतात.

AI Editing Suite: टीझरमध्ये प्रदर्शित केलेल्या साधनांमध्ये पोर्ट्रेटमधील प्रकाशयोजना सुधारण्यासाठी 'AI Portrait Glow' आणि फोटोंमधून नको असलेल्या वस्तू काढून टाकण्यासाठी 'AI Eraser' (AI Eraser 2.0) यांचा समावेश आहे. 'AI Ultra Clarity' आणि 'AI Unblur' सारखी वैशिष्ट्ये फोटो संपादन आणि त्यातील सुधारणा करणे अधिकच सुलभ करतील.

उपलब्धता: Realme P4 R 5G हा स्मार्टफोन Flipkart आणि realme.com या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. प्रादेशिक किंमती, विशिष्ट स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि प्रमोशनल ऑफर्स (प्रचारात्मक सवलती) यांविषयीचा संपूर्ण तपशील लाँच इव्हेंट दरम्यान जाहीर केला जाईल.

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