Realme P4R : 8000 mAh बॅटरीसह भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत...
Realme P4R स्मार्टफोन आज भारतात लाँच झाला आहे. यात 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे.
Published : June 10, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : 8,000mAh क्षमतेची प्रचंड बॅटरी असलेला Realme P4R स्मार्टफोन आज भारतात लाँच झाला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 6.8-इंचाचा मोठा HD+ डिस्प्ले आणि 50MP चा AI कॅमेरा देण्यात आला आहे. Realme P4R हा बॅटरीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'P सिरीज'चा भाग आहे; याच सिरीजअंतर्गत यापूर्वी 10,001mAh बॅटरी असलेला 'Realme P4 Power' फोनही लाँच करण्यात आला होता.
From the Segment's Biggest 8000mAh Battery to blazing-fast 45W Charging, realme P4R 5G is built to go the distance.— realme (@realmeIndia) June 10, 2026
Starting from ₹16,999*.
Sale starts 17th June, 12 PM.
*T&Cs apply pic.twitter.com/xE0eeWiYL2
Realme P4R ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : Realme P4R च्या 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस मॉडेलची किंमत 18,999 रुपये आहे. हा फोन 6GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजपर्यंतच्या इतर दोन प्रकारांमध्येही (व्हेरिएंट्समध्ये) उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत 22,999 रुपयांपर्यंत जाते. हा हँडसेट टायटॅनियम ग्लेअर (Titanium Glare), सिल्व्हर ग्लेअर (Silver Glare) आणि लॅव्हेंडर ग्लेअर (Lavender Glare) या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
|Realme P4R Variant
|Realme P4R Price
|4GB + 128GB
|Rs 18,999
|6GB + 128GB
|Rs 20,999
|6GB + 256GB
|Rs 22,999
Realme P4R ची वैशिष्ट्ये: Realme P4R मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. हा फोन 45W फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स चार्जिंगलाही सपोर्ट करतो.
Dimensity 6300 चिपसेट: हा फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटवर चालतो आणि यात 14GB पर्यंत डायनॅमिक रॅम (Dynamic RAM) व 256GB स्टोरेज मिळतं. फोनच्या समोरील बाजूस 6.8-इंचाची मोठी HD+ LCD स्क्रीन आहे, जी 1,200निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 144Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते.
50MP AI-सक्षम रिअर कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, या स्मार्टफोनमध्ये 50MP चा AI-सक्षम रिअर कॅमेरा आणि 2MP चा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे; दोन्ही कॅमेरे 'मोशन फोटो' (Motion Photo) वैशिष्ट्याला सपोर्ट करतात. Realme यामध्ये AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, AI Unblur आणि AI Portrait Glow यांसारखी AI टूल्स देखील देत आहे, ज्यांचा उद्देश फोटोची गुणवत्ता सुधारणे आणि फोटो एडिटिंग सोपं करणे हा आहे.
Realme P4R मध्ये 5,300mm² ची AirFlo VC कूलिंग सिस्टम, मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणाचे प्रमाणपत्र, धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP65 रेटिंग आणि मागील बाजूस AI पल्स लाइट LED इंडिकेटर देण्यात आलं आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन Realme UI 7.0 वर चालतो आणि यात दोन OS अपग्रेड्स तसंच तीन वर्षांचे सुरक्षा पॅचेस (security patches) देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. 18,999 रुपयांपासून सुरू होणारा 'Realme P4R' हा फोन त्याच्या मोठ्या बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि संतुलित वैशिष्ट्यांमुळे उठून दिसतो. यातील वैशिष्ट्ये पाहता, हा फोन विशेषतः मोठी बॅटरी वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी बनवला आहे.
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