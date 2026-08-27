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रियलमी स्मार्टफोनच्या किंमतीत मोठी वाढ; 3 हजारांपर्यंत महाग झाले अनेक मॉडेल्स

रियलमीनं आपल्या अनेक स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किंमतीत तीन हजारांपर्यंत वाढ केली आहे. आता पंचवीस हजारांच्या आत चांगला फोन खरेदी करणे कठीण झालं आहे.

Realme P4 Power
Realme P4 Power (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 10:50 AM IST

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मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन बाजाराला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. लोकप्रिय ब्रँड रियलमीनं आपल्या अनेक स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. काही फोन आता ३ हजारांपर्यंत महाग झाले आहेत. ही किंमतवाढ विशेषतः मध्यम आणि बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी चिंताजनक आहे. सध्या 25 हजारांच्या आत चांगला स्मार्टफोन खरेदी करणे अधिक कठीण झालं आहे.

रियलमी P4 सिरीज आणि लाइट मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ : रियलमीनं आपल्या P4 सिरीज आणि लाइट व्हेरिएंट्समध्ये किंमतवाढ जाहीर केली आहे. यात P4 Power, P4x, P4R, P4 Lite 5G आणि P4 Lite 4G यांचा समावेश आहे. प्रत्येक व्हेरिएंटची नवीन किंमत खालीलप्रमाणे आहे.

व्हेरिएंटजुनी किंमतनवी किंमतकिंमत वाढ
realme P4x 5G (6GB+128GB)22,999.0024,999.002,000.00
realme P4x 5G (8GB+128GB)24,999.0027,999.003,000.00
realme P4 Power 5G (8GB+128GB)29,999.0032,999.003,000.00
realme P4 Power 5G (8GB+256GB)31,999.0034,999.003,000.00
realme P4 Power 5G (12GB+256GB)34,999.0037,999.003,000.00
realme P4 Lite 4G (4GB+64GB)12,999.0013,999.001,000.00
realme P4 Lite 4G (4GB+128GB)13,999.0015,999.002,000.00
realme P4 Lite 5G (4GB+64GB)16,499.0017,999.001,500.00
realme P4 Lite 5G (4GB+128GB)18,499.0019,999.001,500.00
realme P4 Lite 5G (6GB+128GB)20,999.0022,999.002,000.00
realme P4R 5G (4GB+64GB)18,999.0019,999.001,000.00
realme P4R 5G (4GB+128GB)20,999.0021,999.001,000.00
realme P4R 5G (6GB+128GB)22,999.0023,999.001,000.00
realme P4R 5G (6GB+256GB)24,999.0026,999.002,000.00

ही वाढ एकाच वेळी अनेक मॉडेल्सवर झाल्यानं बजेट खरेदीदारांना पर्याय कमी झाले आहेत. 25 हजारांच्या आत पूर्वी उपलब्ध असलेल्या चांगल्या फोनची किंमत आता मर्यादेबाहेर गेली आहे, यामुळं नवीन फोन खेरेदीसाठी ग्राहकांना आता मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

बजेट फोन खरेदी करणे अधिक कठीण : सध्याच्या किंमतवाढीमुळं 25 हजारांच्या आत चांगला स्मार्टफोन खरेदी करणे खूप कठीण झालं आहे. नवीन फोनमध्ये कॅमेरा, बॅटरी आणि प्रोसेसरच्या बाबतीत समाधानकारक पर्याय कमी पडत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक तज्ज्ञ आणि वापरकर्ते रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहेत. रिफर्बिश्ड फोन म्हणजे कंपनी किंवा अधिकृत विक्रेत्यांकडून तपासून, दुरुस्त करून आणि वॉरंटीसह विकले जाणारे वापरलेले फोन असतात. यात बरेचदा नवीन फोनसारखीच कमगिरी, बॅटरी लाइफ आणि परफॉर्मन्स मिळतो, पण किंमत लक्षणीयरीत्या कमी असते. Amazon Renewed, Flipkart Refurbished किंवा कंपनीच्या अधिकृत चॅनेल्सद्वारे असे फोन उपलब्ध होतात. खरेदी करताना वॉरंटी कालावधी, बॅटरी हेल्थ आणि रिटर्न पॉलिसी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

कशामुळं होतेय किंमत वाढ : किंमतवाढीमागे कच्च्या मालाच्या किंमती, आयात शुल्क, चलनवाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी कारणीभूत असू शकतात. रियलमीसारख्या ब्रँड्सना स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी किंमती समायोजित कराव्या लागत आहेत. मात्र, ग्राहकांसाठी हा बदल फायदेशीर नाही.

भविष्यात इतर ब्रँड्सही अशीच वाढ करू शकतात, त्यामुळं सध्याच्या बजेटमध्ये सर्वोत्तम पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही नवीन फोन खरेदी करत असाल तर किंमतवाढीनंतरच्या ऑफर्स आणि एक्सचेंज ऑफर्स तपासा. अन्यथा, विश्वासार्ह रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन हा चांगला आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो. रियलमीच्या या किंमतवाढीनं बजेट स्मार्टफोन मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ग्राहकांनी सावधगिरी बाळगून आणि पर्यायी पर्याय तपासून खरेदी करावी.

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