Realme P4 Power 5G भारतात 29 जानेवारीला होणार लॉंच: 10,001mAh दमदार बॅटरीसह येणार किफायतशीर फोन

Realme P4 Power 5G भारतात 10,001 mAh दमदार बॅटरी, 144 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि तीन आकर्षक रंग पर्यायांसह येतो.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Realme)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
मुंबई : चीनची स्मार्टफोन निर्माती कंपनी रियलमीनं मंगळवारी जाहीर केले की, तिचा आगामी Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन भारतात लवकरच लॉंच होईल. लॉंच तारखेसह कंपनीनं फोनच्या बॅटरी क्षमता, डिस्प्ले वैशिष्ट्ये यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी उघड केल्या आहेत. हा फोन भारतात फ्लिपकार्ट आणि रियलमीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. फोनच्या समर्पित मायक्रोसाइटवर नुकतेच तीन रंग पर्यायांचा खुलासा झाला आहे. तसंच, फोनच्या बॉक्स किंमतीची माहितीही ऑनलाइन समोर आली आहे.

Realme P4 Power 5G (Realme )

लॉंच तारीख आणि उपलब्धता
रियलमीनं प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे घोषित केलं की, Realme P4 Power 5G भारतात 29 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होईल. लॉंचनंतर हा फोन फ्लिपकार्ट आणि रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीस उपलब्ध होईल. कंपनीनं यासोबतच फोनमध्ये 10,001 एमएएच क्षमतेची टायटन बॅटरी असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. ही बॅटरी इतकी दमदार आहे की, गेमिंग करताना दोन तास खेळल्यानंतरही 86 टक्के बॅटरी शिल्लक राहते, असा कंपनीचा दावा आहे. पूर्ण चार्जवर हा फोन 32.5 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक देऊ शकतो.

Realme P4 Power 5G बॅटरी (Realme)

डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स वैशिष्ट्ये
Realme P4 Power 5G मध्ये 1.5K रिझोल्यूशनचा 4D कर्व्ह+ डिस्प्ले असेल, जो 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेल. हा डिस्प्ले गेमिंग आणि मल्टीमीडिया अनुभवाला अधिक स्मूथ आणि आकर्षक बनवेल. कंपनीनं पुढील आठवड्यांत फोनच्या इतर वैशिष्ट्यांचा खुलासा करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

डिझाइन आणि रंग पर्याय
फ्लिपकार्टवरील समर्पित मायक्रोसाइट अपडेट करताना रियलमीनं फोनचे तीन रंग पर्याय उघड केले. यात ट्रान्ससिल्व्हर, ट्रान्सऑरेंज आणि ट्रान्सब्ल्यू रंगाचा समावेश आहे. डिझाइनच्या बाबतीत, फोनच्या मागील बाजूस ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट आहे, जो चौकोनी आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवला आहे. फोनला ड्युअल-टोन रियर पॅनल आणि फ्लॅट फ्रेम आहे. उजव्या बाजूस पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम रॉकर असतील, तर डावी बाजू पूर्णपणे क्लीन राहील. मागील पॅनलवर मॅट फिनिश आणि फ्लॅश डार्ट एम्ब्लेमसह प्रिसिजन एनर्जी लूप डिझाइन दिसेल.

Realme P4 Power 5G (Realme )

सॉफ्टवेअर आणि अपडेट पॉलिसी
Realme P4 Power 5G अँड्रॉइड 16 वर आधारित रियलमी यूआय 7.0 सोबत येईल. कंपनीनं तीन वर्षांचे मोठे ओएस अपग्रेड्स आणि चार वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळं फोन दीर्घकाळ सुरक्षित आणि अपडेटेड राहील.

अपेक्षित किंमत
अलीकडील अहवालानुसार, रियलमी पी4 पॉवर 5G च्या 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 37,999 रुपये असेल. भारतात बॉक्स किंमत ही सामान्यतः विक्री किंमतीपेक्षा जास्त असते, त्यामुळं हा फोन प्रत्यक्षात यापेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. रियलमीची पी सीरिज नेहमीच दमदार बॅटरी आणि परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. पी4 पॉवर 5जी याच परंपरेला पुढं नेईल. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये हा फोन स्पर्धेला कडवी टक्कर देण्याची शक्यता आहे.

