Realme P4 Power 5G; 10,000 mAh बॅटरीसह भारतात लवकरच होणार लाँच
Published : January 15, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमीनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लवकरच लाँच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. गुरुवारी कंपनीच्या अधिकाऱ्यानं याबाबत माहिती दिली. याआधीच फ्लिपकार्टवर रियलमी पी सीरिजच्या फोनसाठी डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली होती, मात्र त्यावर फोनचं नाव नमूद नव्हतं. आता रियलमी ग्लोबलच्या हेड ऑफ प्रॉडक्ट मार्केटिंग फ्रान्सिस वाँग यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून स्पष्ट केलं की, ही मायक्रोसाइट Realme P4 Power 5G चीच आहे. यासह फोनच्या काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
लाँचची अधिकृत घोषणा
फ्रान्सिस वाँग यांच्या एक्सवरील पोस्टनुसार, फ्लिपकार्टवर बुधवारी लाइव्ह झालेली मायक्रोसाइट Realme P4 Power 5Gसाठीच आहे. यामुळं भारतात हा फोन लवकरच लाँच होणार असून तो फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, हे निश्चित झालं आहे. कंपनीनं फोनच्या लाँच डेटबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही, मात्र पुढील काही दिवसांत याबाबत अधिक तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि खास गोष्टी
Realme P4 Power 5G मध्ये 10,000 mAh मोठी बॅटरी असणार आहे, असं कंपनीनं टीझ केलं आहे. एका चार्जवर हा फोन 1.5 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देईल, असा दावा करण्यात आला आहे. फोनचं वजन सुमारे 218 ग्रॅम असेल. खास गोष्टींपैकी एक म्हणजे बॅटरी 10 टक्के असतानाही गेमिंगदरम्यान स्थिर एफपीएस (फ्रेम्स पर सेकंड) आणि नियंत्रित तापमान राखण्याची क्षमता. याशिवाय बायपास चार्जिंग सपोर्ट आणि 27 वॅट रिव्हर्स चार्जिंग सुविधाही उपलब्ध असेल. रिव्हर्स चार्जिंगमुळं हा फोन इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यासाठी पॉवर बँक म्हणूनही वापरता येईल.
अपेक्षित तांत्रिक वैशिष्ट्ये
अलीकडेच एका अहवालानुसार, मॉडेल नंबर RMX5107 असलेला रियलमी पी सीरिजच्या फोनला भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) कडून मंजुरी मिळाली आहे. हाच फोन भारतात Realme P4 Power 5G म्हणून लाँच होईल, अशी माहिती आहे. यात ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 8 मेगापिक्सेल सेकंडरी सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेलचा तिसरा सेन्सर यात असू शकतो. चिपसेट, डिझाइन, रंग पर्याय, किंमत आणि नेमकी लाँच तारीख याबाबतची अधिकृत माहिती लवकरच समोर येईल.
रियलमी पी सीरिजचा विस्तार
Realme P4 Power 5G हा कंपनीच्या पी सीरिजमधील नवीनतम फोन असेल. याआधी ऑगस्ट 2025 मध्ये Realme P4 5G भारतात लाँच झाला होता. त्याची सुरुवातीची किंमत 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 18,499 रुपये होती. त्या फोनमध्ये 7,000 mAh बॅटरी, 80 वॅट फास्ट चार्जिंग आणि 10 वॅट रिव्हर्स चार्जिंगचा सपोर्ट होता.
रियलमी पी4 5 जीमध्ये 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले (144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस), मीडिया टेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट, 8 जीबीपर्यंत रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज होतं. कॅमेरा सेटअपमध्ये ५० मेगापिक्सेल मुख्य आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा होता. रियलमी पी4 पॉवर 5 जी हे मॉडेल बॅटरी आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत मागील मॉडेलपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठरण्याची शक्यता आहे.
