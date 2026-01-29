ETV Bharat / technology

Realme P4 Power 5G भारतात लॉंच: जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Realme P4 Power 5G  भारतात 10,001mAh दमदार बॅटरी आणि डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसरसह लॉंच झालाय.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 12:50 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 1:03 PM IST

मुंबई : रियलमीने आज भारतात आपला नवीन Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. दुपारी 12 वाजता आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा फोन अधिकृतपणे सादर करण्यात आला. हा फोन प्रचंड 10,001mAh बॅटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर आणि अ‍ॅडव्हान्स्ड कॅमेरा सेटअपसह येतो. फ्लिपकार्टवर विक्रीस उपलब्ध होणारा हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये मिळेल. रियलमीच्या पी सीरिजमधील हा फोन पॉवर यूजर्ससाठी खास डिझाइन करण्यात आला आहे, ज्यात लांब बॅटरी लाइफ आणि हाय परफॉर्मन्सवर भर देण्यात आला आहे.

Realme P4 Power 5G उपलब्धता
Realme P4 Power 5G चा आज (29 जानेवारी 2026) दुपारी 12 वाजता झाला. लॉंच इव्हेंटचे थेट प्रसारण यूट्यूबवर उपलब्ध होतं. फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीस उपलब्ध होईल आणि तो ट्रान्ससिल्व्हर, ट्रान्सऑरेंज आणि ट्रान्सब्लू अशा तीन कलर व्हेरिएंटमध्ये येईल. रियलमीनं यापूर्वीच या फोनची टीझर रिलीज करून ग्राहकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली होती.

Realme P4 Power 5G

किंमत, स्पेसिफिकेशन्स आणि व्हेरिएंट्स
Realme P4 Power 5G ची भारतातील किंमत बेस 8GB + 128GB रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 25,999 रुपयांपासून सुरू होते. दरम्यान, 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या उच्च-एंड कॉन्फिगरेशनची किंमत 27,999 रुपये आहे. शेवटी, नवीन रिअलमी पी4 सिरीजच्या फोनच्या टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB+256GB रॅम आणि स्टोरेज पर्यायाची किंमत 30,999 रुपये आहे. कंपनी 2,000 रुपयांची बँक सवलत देत आहे.

व्हेरिएंट (RAM + स्टोरेज)किंमत
8GB RAM + 128GB स्टोरेज25,999
8GB RAM + 256GB स्टोरेज27,999
12GB RAM + 256GB स्टोरेज30,999

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
Realme P4 Power 5G मध्ये 10,001mAh सिलिकॉन कार्बन टायटन बॅटरी आहे, जी सिंगल चार्जवर 932.6 तास स्टँडबाय आणि 32.5 तास व्हिडीओ प्लेबॅक देते. फोनला 80W फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

Realme P4 Power 5G बॅटरी

चिपसेट
परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा (4nm प्रोसेस) चिपसेट आणि हायपरव्हिजन+ एआय चिप आहे. ड्युअल चिप डिझाइनमुळं 25 टक्के सुधारित एनर्जी एफिशियन्सी, 300 टक्के बेहतर रिझोल्यूशन आणि 400 टक्के स्मूथ फ्रेम रेट मिळेल.

डिस्प्ले
डिस्प्लेमध्ये 1.5K रिझोल्यूशनसह 4डी कर्व्ह+ हायपरग्लो डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 1.07 बिलियन कलर्स आणि HDR10+ सपोर्ट देतो.

कॅमेरा
कॅमेर्‍यात ड्युअल रियर सेटअप आहे. 50 मेगापिक्सेल सोनी IMX882 मुख्य सेन्सर (OIS सह) आणि अल्ट्रावाइड लेन्स यात आहे. फोन 4K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करेल. सॉफ्टवेअरमध्ये Android 16 आधारित Realme UI 7.0 असे ऑपरेटिंग सिस्टम असेल. कंपनी 3 वर्षांचे OS अपग्रेड्स आणि 4 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देईल. Realme P4 Power 5G हा मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये बॅटरी आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत मजबूत पर्याय ठरू शकतो. लांब बॅटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग आणि अॅडव्हान्स्ड डिस्प्ले यामुळं हा फोन गेमिंग, मल्टिमीडिया आणि हेवी युजर्सना आकर्षित करेल.

