रिअलमी P4 लाइट 5G : 7,000mAh बॅटरीसह भारतात 19 मार्चला होणार लाँच

रिअलमी P4 लाइट 5G (Realme P4 Lite 5G) भारतात 19 मार्चला लाँच होईल. यात 7,000mAh बॅटरी आहे.

Realme P4 Lite 5G
रिअलमी P4 लाइट 5G
Published : March 16, 2026 at 12:06 PM IST

मुंबई : रिअलमी कंपनी आपल्या P4 सीरीजसोबत बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये जोरदार मुसंडी मारत आहे. आता कंपनीनं रिअलमी P4 लाइट 5G च्या (Realme P4 Lite 5G) भारतातील लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 19 मार्च 2025 रोजी बाजारात येणार असून, त्याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000 mAh ची प्रचंड बॅटरी आहे. 4G व्हेरिएंटपेक्षा ही बॅटरी 700 mAh नं मोठी आहे. फ्लिपकार्ट एक्सक्लुसिव्ह असलेला हा फोन बजेट सेगमेंटमधील सर्व किंमत बिंदूंना कव्हर करेल.

P4 Lite 5G डिझाइन
रिअलमीने आधीच P4, P4 Pro, P4x, P4 Power आणि P4 Lite 4G असे पाच फोन लाँच केले आहेत. आता 5G व्हेरिएंटसह कंपनीची पूर्ण श्रेणी पूर्ण होणार आहे. P4 Lite 5G चं डिझाइन पूर्णपणे नवीन आहे. 4G मॉडेलच्या स्क्वेअर कॅमेरा मॉड्यूलऐवजी यात उभ्या स्टॅक्ड कॅमेरा सेटअप आहे. ड्युअल-टोन कलर ऑप्शनमुळं फोन अत्यंत आकर्षक दिसतो. फ्लिपकार्टवर यासाठी विशेष मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे. कंपनीनं अद्याप प्रोसेसर, डिस्प्ले किंवा कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केले नाहीत, पण बॅटरी आणि डिझाइनवरून हे स्पष्ट आहे की हा फोन 4G व्हेरिएंटपेक्षा अनेक अपग्रेड्ससह येईल.

P4 Lite 4G च्या तुलनेत काय वेगळे?
सद्यस्थितीतील P4 Lite 4G मॉडेलमध्ये 6.74 इंचाचा 90Hz LCD डिस्प्ले, Unisoc T7250 प्रोसेसर, GT मोडसह गेमिंग सपोर्ट, 6,300 mAh बॅटरी, 15W फास्ट चार्जिंग आणि 6W रिव्हर्स चार्जिंग आहे. कॅमेरा सेटअप 13MP रियर + 5MP सेल्फी असा आहे. Android 15 वर आधारित Realme UI देण्यात आले आहे. हा फोन केवळ 9,999 रुपयांपासून सुरू होतो. P4 Lite 5G ची किंमत (Realme P4 Lite 5G price) यापेक्षा थोडी जास्त राहील, पण 7,000mAh बॅटरीमुळं दीर्घकाळ वापर शक्य होईल. बजेट फोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. अधिक डिटेल्ससाठी Realme च्या आगामी टीझर्सकड लक्ष ठेवा. एकूणच, P4 Lite 5G च्या 7,000 mAh बॅटरीनं बाजारात धमाल करणार आहे.

