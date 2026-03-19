Realme P4 Lite 5G भारतात लाँच! 7000mAh बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले आणि परवडणारी किंमत.

Realme नं गुरुवारी भारतात P4 लाइट 5G लाँच केला. हा फोन 7000mAh बॅटरी 144Hz डिस्प्ले मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आणि IP64 रेटिंगसह येतो.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 12:41 PM IST

मुंबई : रीअलमीनं गुरुवारी भारतात आपल्या P4 सीरीजचा नवीनतम स्मार्टफोन ‘रीअलमी P4 लाइट 5G’ लाँच केला आहे. ही सीरीज आधीच P4, P4x आणि P4 Pro 5G मॉडेल्समध्ये लॉंच झालीय. आता P4 लाइट 5G बजेट 5G सेगमेंटमध्ये मोठी झेप घेतोय. मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट, एअरफ्लो व्हेपर चेंबरसह थर्मल मॅनेजमेंट, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि 7000mAh मोठी बॅटरी यासह हा फोन तरुण आणि बजेट-कॉन्शस ग्राहकांसाठी आदर्श ठरेल. IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टंट रेटिंगमुळं हा फोन दैनंदिन वापरातही टिकाऊ आहे. 12,999 रुपयांपासून सुरू होणारी किंमत आणि आकर्षक ऑफर्समुळं रिअलमीनं पुन्हा एकदा बाजारात धुमाकूळ घालण्याची तयारी केली आहे.

रीअलमी P4 लाइट 5G: किंमत आणि उपलब्धता
भारतात रिअलमी P4 लाइट 5G ची किंमत अत्यंत आकर्षक आहे. बेस व्हेरियंट (4GB RAM + 64 GB स्टोरेज) ची किंमत 12,999 रुपये आहे. (4GB + 128GB) व्हेरियंट 13,999 रुपये आणि टॉप 6GB + 128GB व्हेरियंट 15,999 रुपये किंमतीला उपलब्ध आहे. फोन Mosaic Blue आणि Mosaic Green या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक Flipkart, रिअलमी इंडिया वेबसाइट आणि देशभरातील ऑफलाइन रिटेल स्टोर्सवरून खरेदी करू शकतात. लाँच ऑफर्सही खास आहेत. 1,000 रुपयांचा फ्लॅट डिस्काउंट, 500 रुपयांची बँक ऑफर आणि विद्यमान रिअलमी युजर्ससाठी अतिरिक्त 500 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस मिळतोय. या ऑफर्समुळं फोन अजूनही स्वस्त होतोय.

रीअलमी P4 लाइट 5G: वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
रीअलमी P4 लाइट 5G Android 16 वर आधारित Realme UI 7.0 वर चालतो. कंपनीनं याला दोन वर्षांचे OS अपडेट्स आणि तीन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स देणार आहे. यात 6.8 इंच HD+ डिस्प्ले (720x 1570 पिक्सेल) LCD स्क्रीन आहे. 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 900 निट्स पीक ब्राइटनेस यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ आणि ब्राइट अनुभव देतं. प्रोसेसर म्हणून यात MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट आहे. त्यासोबत 6GB पर्यंत LPDDR4X RAM आणि 128GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज उपलब्ध आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 5,300 स्क्वेअर मिलिमीटर क्षेत्रफळ असलेले Airflow व्हेपर चेंबर फोनला गरम होण्यापासून वाचवते आणि लांब गेमिंग सेशन्सही सहज हाताळतं.

कॅमेरा सेटअप आणि कनेक्टिव्हीटी
कॅमेरा सेटअप ड्युअल रिअर आहे. मुख्य 13-मेगापिक्सल कॅमेरा (f/2.2 अपर्चर) आणि 5-मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कॅमेरा. दैनंदिन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, ३.५mm हेडफोन जॅक आणि USB Type-C पोर्ट देण्यात आले आहेत.

7,000mAh ची मोठी बॅटरी
यात 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी एका चार्जवर पूर्ण दिवस सहज चालेल. 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे. फोनचं माप 166.3 x 78.1x 8.4 mm आणि वजन सुमारे 112 ग्रॅम आहे. IP64 रेटिंगमुळं पावसाळ्यातही फोनची चिंता करण्याची गरज नाहीय.

रीअलमी P4 लाइट 5G: कोणासाठी आदर्श?
हा फोन प्रामुख्यानं विद्यार्थी, तरुण आणि बजेट 5G फोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिझाइन केला आहे. मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि 5G चिपसेट यामुळं दैनंदिन कामे, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग सहज होईल. रिअलमीनं पुन्हा एकदा ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ चा नवा स्टँडर्ड सेट केला आहे.

