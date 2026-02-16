Realme P4 Lite 4G : 20 फेब्रुवारीला भारतात लॉंच, 6300mAh बॅटरी आणि एआय फीचर्ससह
6300mAh बॅटरी आणि एआय फीचर्ससह Realme P4 Lite 4G 20 फेब्रुवारी रोजी भारतात लाँच होतोय.
Published : February 16, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई : रियलमी आपला नविन बजेट स्मार्टफोन रियलमी P4 लाइट 4G (Realme P4 Lite 4G) भारतात लवरच लॉंच करणार आहे. कंपनीनं हा फोन 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतात लॉंच करणार आहे. हा फोन किफायतशीर किंमतीत शक्तिशाली परफॉर्मन्स, दमदार बॅटरी आणि आधुनिक एआय फीचर्स देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. रियलमीच्या पी-सीरिजचा हा फोन विशेषतः लांब बॅटरी लाइफसाठी ओळखला जातो. Realme P4 Lite 4G मधील 6300mAh बॅटरी या सेगमेंटमधील सर्वात मोठी असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
Realme P4 Lite 4G वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
रियलमी P4 लाइट 4G चं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे 6300 एमएएच क्षमतेची बॅटरी. कंपनीनुसार, ही बॅटरी सेगमेंटमधील सर्वात मोठी आहे आणि सर्फिंग, व्हिडिओ कॉल्स, सोशल मीडिया यांसारख्या दैनंदिन कामांसाठी पुरेसं बॅकअप देते. इतकी मोठी बॅटरी असूनही फोन फक्त 7.94 मिमी पातळ आहे, ज्यामुळं तो आकर्षक आणि हातात आरामदायक वाटतो. तसंच IP54 रेटिंगमुळं धूळ आणि हलक्या पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून फोनला संरक्षण मिळतं.
प्रोसेसर आणि एआय फीचर्स (Realme P4 Lite 4G feature)
फोनमध्ये ऑक्टा-कोर UNISOC T7250 प्रोसेसर आहे, जे स्थिर आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देतं. याशिवाय रियलमीनं यात काही स्मार्ट एआय फीचर्स दिले आहेत, जे वापरकर्त्यांसाठी खूपच महत्वाचे आहेत.
- नॉइज रिडक्शन कॉल 2.0 : कॉल दरम्यान बाहेरील आवाज कमी करतो.
- सर्कल टू सर्च : स्क्रीनवर वर्तुळ काढून थेट सर्च करता येतं.
- एआय फोटो एन्हांसमेंट : फोटोची गुणवत्ता आपोआप सुधारते.
हे एआय टूल्स फोनला अधिक बुद्धिमान आणि वापरण्यास सोपं बनवतात.
अपेक्षित किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी पी-सीरिज बजेट सेगमेंटसाठी ओळखली जाते, त्यामुळं हा फोनही परवडणाऱ्या किंमतीत येईल, अशी अपेक्षा आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी लॉंचनंतर तो ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. बजेट ग्राहकांसाठी हा फोन बॅटरी, डिझाइन आणि एआय फीचर्सच्या जोरावर मजबूत पर्याय ठरणार आहे.
हे वाचलंत का :