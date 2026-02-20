ETV Bharat / technology

रियलमी P4 लाइट 4G : सेगमेंटमधील सर्वात मोठी बॅटरी असलेला बजेट स्मार्टफोन भारतात लॉंच

6300mAh, युनिसॉक T7250 प्रोसेसर आणि 13 एमपी रिअर कॅमेरासह Realme P4 Lite 4G LTE भारतात लाँच झालाय.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रियलमी कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय पी-सीरिजमध्ये नवीन बजेट स्मार्टफोन Realme P4 Lite 4G भारतात आज दुपारी 12 वाजता अधिकृतपणे लॉंच करत आहे. हा फोन किफायतशीर किंमतीत शक्तिशाली परफॉर्मन्स, दमदार बॅटरी आणि आधुनिक एआय फीचर्स देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. रियलमीच्या पी-सीरिजला नेहमीच लांब बॅटरी लाइफसाठी ओळखला जातो आणि P4 Lite 4G मध्ये 6300mAhची सेगमेंटमधील सर्वात मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. इतकी मोठी बॅटरी असूनही फोन अतिशय पातळ आणि आकर्षक आहे, ज्यामुळं बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी हा एक मजबूत पर्याय ठरणार आहे.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

डिझाइन आणि बॅटरी
Realme P4 Lite 4G चं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे त्याची 6300 mAh क्षमतेची बॅटरी. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी सेगमेंटमधील सर्वात मोठी आहे, जी दैनंदिन वापरात सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रिमिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी भरघोस बॅकअप देते. इतकी मोठी बॅटरी असूनही फोन फक्त 7.94 मिमी पातळ आणि 201 ग्रॅम वजनाचा आहे, ज्यामुळं तो हातात आरामदायक आणि स्टायलिश वाटतो. फोनला IP54 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि हलक्या पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून संरक्षण मिळते. याशिवाय MIL-STD-810H प्रमाणित टिकाऊपणा आणि पल्स लाइट नोटिफिकेशन एलईडी यामुळं डिझाइन आणखी आकर्षक झालं आहे. फोन बीच गोल्ड, ऑब्सिडियन ब्लॅक आणि सी ब्ल्यू अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
फोनमध्ये युनिसॉक T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो दैनंदिन कामांसाठी स्थिर आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देतो. 4 जीबी किंवा 6 जीबी रॅमसह अप 18 जीबी डायनॅमिक रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज उपलब्ध आहे. Android 15 वर आधारित Realme UI 5.0 मुळं मल्टिटास्किंग आणि अॅप्सचा वापर सोपा होतो. बजेट फोन असूनही हा प्रोसेसर सामान्य गेमिंग आणि मल्टिमीडिया वापरासाठी पुरेसा ठरेल.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

एआय फीचर्स
रियलमीनं P4 Lite 4G मध्ये अनेक एआय आधारित फीचर्स दिले आहेत, जे वापरकर्त्यांच्या अनुभवाला अधिक बुद्धिमान बनवतात.

नॉइज रिडक्शन कॉल 2.0 : कॉल दरम्यान बाहेरील आवाज आपोआप कमी करतं, ज्यामुळं गर्दीच्या ठिकाणीही स्पष्ट संभाषण शक्य होतं.

सर्कल टू सर्च : स्क्रीनवर वर्तुळ काढून थेट गूगल सर्च करता येतं.

एआय फोटो एन्हांसमेंट : फोटोची गुणवत्ता आपोआप सुधारते, ज्यामुळे सामान्य कॅमेराही चांगला फोटो काढतो. हे फीचर्स फोनला आधुनिक आणि वापरण्यास सोपे बनवतात.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

डिस्प्ले आणि कॅमेरा
फोनमध्ये 6.74 इंचाचा एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले आहे, जो 90 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 563 निट्स ब्राइटनेससह येतो. आय कम्फर्ट फीचर्समुळं डोळ्यांना आराम मिळतो. कॅमेर्‍याबाबत, 13 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे, जो दैनंदिन फोटोग्राफीसाठी पुरेसा आहे.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी पी-सीरिज बजेट सेगमेंटसाठी ओळखली जाते, त्यामुळं P4 Lite 4G ची किंमत (Realme P4 Lite 4G LTE Price) 9,999 आहे. फोनच्या खरेदीवर ऑफर देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळं हा फोन 7999 रुपायता तुम्ही घरी नेऊ शकता. लॉंचनंतर हा फोन realme.com, फ्लिपकार्ट आणि ऑफलाइन स्टोर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. दमदार बॅटरी, आकर्षक डिझाइन आणि एआय फीचर्सच्या जोरावर हा फोन बजेट ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल. हा फोन 25 फेब्रुवारीपासून विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Realme P4 Lite 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G (Realme)

हे वाचलतं का :

  1. Infinix Xpad 30E लाँच: विद्यार्थ्यांसाठी एआय-सशक्त टॅबलेट
  2. Vivo V70 Elite आणि Vivo V70 भारतात लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये, उपलब्धता आणि ऑफर्स
  3. Google Pixel 10a : 5,100mAh बॅटरी, 48 मेगापिक्सेल रियर कॅमेरासह भारतात लॉंच

TAGGED:

REALME P4 LITE 4G LTE
रियलमी P4 लाइट 4G
REALME P4 LITE 4G LTE PRICE
REALME P4 LITE
REALME P4 LITE 4G LTE LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.