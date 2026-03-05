ETV Bharat / technology

रिअलमी नार्झो पॉवर 5G भारतात लॉंच: 10,001mAh बॅटरीसह शक्तिशाली स्मार्टफोन

रिअलमी नार्झो पॉवर 5G भारतात लॉंच झालाय. यात 10,001mAh जबरदस्त बॅटरी, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP सोनी कॅमेरा आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतोय.

Published : March 5, 2026 at 12:58 PM IST

मुंबई : रिअलमीनं भारतात आपला नवीन नार्झो सीरिजचा स्मार्टफोन रिअलमी नार्झो पॉवर 5G लॉंच केला. हा फोन 10,001mAh च्या प्रचंड बॅटरीसाठी ओळखला जातो, जी सध्या बाजारातील सर्वात मोठ्या बॅटरींपैकी एक आहे. मीडिया टेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि 50MP सोनी सेन्सर कॅमेरासह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स देणारा आहे. 5 मार्च 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता अमेझॉन आणि रिअलमीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्री सुरू झाली आहे.

किंमत आणि लॉंच ऑफर
रिअलमी नार्झो पॉवर 5G ची किंमत खालीलप्रमाणे आहे.

8GB RAM + 128GB स्टोरेज: 27,999

8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 29,999

लॉंचऑफर अंतर्गत बेस व्हेरिएंट 23,999 मध्ये उपलब्ध (3,000 बँक ऑफर + 1,000 अतिरिक्त सवलत)आहे. टॉप-एंड मॉडेल 25,999 मध्ये मिळेल. सहा महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय आणि 2,999 किंमतीचा चार वर्षांचा बॅटरी वॉरंटी प्रारंभिक खरेदीदारांना मिळेल. फोन टायटन सिल्व्हर आणि टायटन ब्लू या दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
फोनमध्ये 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रेझोल्यूशन 1,280 x 2,800 पिक्सेल (FHD+), 144Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 94% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो आहे. HDR10+ सपोर्टसह पीक ब्राइटनेस 6,500 nits पर्यंत आहे, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही उत्तम दृश्यमानता मिळते. फोन IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे, तसंच मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेसिस्टन्स आणि Hi-Res ऑडिओ सर्टिफिकेशन आहे.

परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर
हा स्मार्टफोन मीडिया टेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेटवर चालतो, जो 4nm प्रोसेसवर आधारित आहे. यात Arm Mali-G615 GPU, LPDDR4X RAM (8GB पर्यंत) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (256GB पर्यंत) आहे. Android 16 आधारित रिअलमी UI 7.0 इंटरफेस आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Wi-Fi 5, Bluetooth, 5G, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS आणि IR ब्लास्टरचा समावेश आहे. इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सरसह विविध सेन्सर्स उपलब्ध आहेत.

कॅमेरा
ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP सोनी IMX882 प्रायमरी सेन्सर (ऑटोफोकस, 2-एक्सिस OIS) आणि 8MP सेकंडरी सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 16MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग
10,001mAh लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी हा फोनचा मुख्य आकर्षण आहे. 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंगसह 1% ते 100% चार्ज 85 मिनिटांत होते. कंपनीनुसार, एका चार्जवर 31.2 तास YouTube प्लेबॅक, 21.4 तास नेव्हिगेशन आणि 185.7 तास Spotify म्युझिक प्लेबॅक मिळतं. सुपर पॉवर सेव्हिंग मोडमध्ये 5% बॅटरीवर 218 मिनिटे कॉल्स किंवा 46.8 तास स्टँडबाय मिळतं. बॅटरी 1,500 चार्ज सायकल्स टिकते. हा फोन दीर्घ बॅटरी लाइफ, मजबूत बिल्ड आणि आधुनिक फीचर्ससह मिड-रेंजमध्ये उत्तम पर्याय आहे.

