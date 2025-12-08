Realme Narzo 90 Series 5G लवकरच भारतात होतोय लॉंच; उजळ डिस्प्ले आणि सुधारित कॅमेऱ्यासह येणार!
Realme Narzo 90 Series 5G भारतात लवकरच येतोय. उजळ डिस्प्ले, सुधारित कॅमेरा, मोठी बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंगसह दोन नवे फोन लाँच होणार आहेत.
Published : December 8, 2025 at 9:50 AM IST
मुंबई : चीनी स्मार्टफोन ब्रँड रियलमीनं भारतात आपल्या ग्राहकांसाठी Realme Narzo 90 Series 5G या दोन नवीन स्मार्टफोनची अधिकृत घोषणा केली आहे. या दोन्ही फोनची अॅमेझॉन इंडिया वर लँडिंग पेज लाइव्ह झाले असून, त्यात काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची झलक दाखवली गेली आहे. आता कंपनीनं अधिक टीझर प्रसिद्ध करत या मालिकेतील दोन्ही फोनमध्ये सुधारित रिअर कॅमेरा सिस्टीम आणि अधिक उजळ (ब्रायटर) डिस्प्ले असणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
नार्झो 80 सीरिज
या वर्षी रियलमीनं भारतात नार्झो 80 सीरिज अंतर्गत चार मॉडेल्स लाँच केले होते. यात Narzo 80x 5G, Narzo 80 Pro 5G, Narzo 80 Lite 5G, Narzo 80 Lite 4G चा समावेश होता. आता Narzo 90 Series 5G ही पुढची पायरी मानली जात आहे. कंपनीनं या सीरिजसाठी ‘द नेक्स्ट चॅप्टर बिगिन्स…’ असं टॅगलाइन वापरलं आहे. यापूर्वीच्या टीझरमध्ये या दोन्ही फोनमध्ये मोठी बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंग सपोर्ट मिळणार असल्याचं सांगितलं गेलं होतं.
Narzo 90 Series
नवीन टीझरनुसार,Narzo 90 Series मधील दोन्ही स्मार्टफोनना अपग्रेडेड रिअर कॅमेरा सिस्टीम मिळेल, ज्यामुळं फोटो आणि व्हिडिओची क्वालिटी आधीपेक्षा उत्तम होईल. तसंच डिस्प्ले आता अधिक ब्राइट आणि क्लियर असेल, ज्यामुळं बाहेरच्या तेज प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. दोन्ही फोनचा डिझाइनही वेगळा असेल. रिअर कॅमेरा मॉड्यूल वेगवेगळ्या स्टाइलचे असतील.
आफ्टर-सेल सर्व्हिसही देणार
रियलमीनं या फोनसोबत ‘रियलमी केअर+’ आफ्टर-सेल सर्व्हिसही देणार असल्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना उत्तम देखभाल आणि सपोर्ट मिळेल. उद्या, 9 डिसेंबर 2025 रोजी रियलमी या सीरिजबाबत आणखी काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची माहिती उघड करणार आहे. लाँच डेट मात्र अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण जानेवारी 2026 पर्यंत ही सीरिज बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
रियलमी पी4एक्स 5जी
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात रियलमीनं भारतात ‘रियलमी पी4एक्स 5जी’ स्मार्टफोन आणि ‘रियलमी वॉच 5’ स्मार्टवॉच लाँच केले. रियलमी पी4एक्स 5जी ची किंमत 15,999 रुपये आहे, तर वॉच 5 ची किंमत 4,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रॉडक्ट्सचा पहिला सेल 10 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. पहिल्या सेलमध्ये बँक ऑफर आणि कूपनसह रियलमी पी4एक्स 5जी फक्त 13,999 रुपयांना मिळणार आहे. रियलमी सतत बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आक्रमकपणे नवीन फोन आणत आहे. नार्झो 90 सीरिजही युवा ग्राहकांना लक्ष्य करून तयार केली गेली असून, कॅमेरा, बॅटरी आणि डिस्प्ले यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
हे वाचलंत का :