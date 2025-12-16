Realme Narzo 90 5G आणि Narzo 90x 5G भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
रियलमी नार्झो 90 5G आणि नार्झो 90x 5G स्मार्टफोन्स भारतात लॉंच झाले. 7,000 mAh टायटन बॅटरी, 60 वॅट चार्जिंग आणि एआय फीचर्ससह ते धमाका करताय.
Published : December 16, 2025 at 12:09 PM IST
मुंबई : रियलमी नार्झो 90 सीरीज आज भारतात लॉंच झालीय. या सीरीजमध्ये दोन स्मार्टफोन Realme Narzo 90 5G and Realme Narzo 90x 5G चा समावेश आहे. हे दोन्ही फोन वेगवेगळ्या डिझाइनसह येतात. कंपनीनं दोन्ही फोनमध्ये 7,000 एमएएचची दमदार 'टायटन बॅटरी' आणि 60 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी नार्झो 90 5G ची भारतातील किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी 16,999 रुपयांपासून (6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज) सुरू होते. दरम्यान, 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेल्या टॉप-एंड पर्यायाची किंमत 18,499 रुपये आहे. दुसरीकडं, रियलमी नार्झो 90x 5G ची किंमत (6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी) 13,999 रुपये आहे. टॉप-ऑफ-द-लाइन 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज मॉडेलसाठी 15,499 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. हे दोन्ही स्मार्टफोन 15 डिसेंबर रोजी Amazon आणि रियलमी इंडियाच्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. रियलमी नार्झो 90 5G व्हिक्टरी गोल्ड आणि कार्बन ब्लॅक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, तर नार्झो 90x 5G नायट्रो ब्लू आणि फ्लॅश ब्लू रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.
फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
दोन्ही फोनमध्ये होल-पंच कटआउटसह डिस्प्ले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा बसवलेला आहे. रियलमी नार्झो 90 5G च्या डिस्प्लेमध्ये 4,000 निट्स पीक ब्राइटनेस असून जो सेगमेंटमधील सर्वोत्तम मानला जातो. तर नार्झो 90x 5G मध्ये 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले आहे.
कॅमेरा
कॅमेराबाबत, दोन्ही फोनमध्ये 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी रियर कॅमेरा आहे. यात एआय-बेस्ड टूल्स जसं एआय एडिट जेनी, एआय एडिटर, एआय इरेझर आणि एआय अल्ट्रा क्लॅरिटी असेल. नार्झो 90 5G मध्ये ड्युअल 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे.
डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत, नार्झो 90 5G चं रियर डिझाइन रियलमी नार्झो 80 प्रो 5Gजी सारखंच आहे, तर नार्झो 90x 5G चं डिझाइन नार्झो 80x 5G सारखं आहे. नार्झो 90 5G जाडी 7.79 मिमी आणि वजन 181 ग्रॅम आहे, जे अतिशय स्लिम आणि लाइटवेट आहे. यात IP66 + IP68 + IP69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंगही आहे.
7,000 mAh टायटन बॅटरी
बॅटरी या सीरीजचं मुख्य हायलाइट आहे. दोन्ही फोनमध्ये 7,000 mAh टायटन बॅटरी आणि 60 वॅट फास्ट चार्जिंग आहे. नार्झो 90 5G एका चार्जवर 8.1 तास गेमिंग, 24 तास ऑनलाइन व्हिडिओ प्लेबॅक, 28.2 तास व्हिडिओ कॉलिंग आणि 143.7 तास म्युझिक प्लेबॅक देऊ शकतो. तर नार्झो 90x 5G मध्ये 17.1 तास नेव्हिगेशन, 23.6 तास ऑनलाइन व्हिडिओ, 27.7 तास मेसेजिंग, 31.3 तास कॉलिंग आणि 136.2 तास म्युझिक प्लेबॅक मिळेल.
रियलमी ही सीरीज तरुण विद्यार्थी आणि एंट्री-लेव्हल प्रोफेशनल्ससाठी डिझाइन केली आहे. यात स्मूथ डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि एआय फीचर्समुळं डेली युजसाठी उत्तम परफॉर्मन्स मिळतो. या सीरीजमुळं रियलमी बजेट 5G सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र करेल.
हे वाचलंत का :