Realme Narzo 100x 5G : 8000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच: किंमत आणि वैशिष्ट्ये..
Realme नं भारतात Narzo 100x 5G लाँच केला आहे. 8000mAh बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले आणि Dimensity 6300 प्रोसेसरसह तो येतोय.
Published : July 15, 2026 at 1:06 PM IST
मुंबई: कंपनीनं आपल्या Narzo मालिकेतील नवीन स्मार्टफोन म्हणून Narzo 100x 5G भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन प्रीमियम बॅटरी, मजबूत बांधणी (build quality) आणि दमदार कामगिरीवर (performance) विशेष भर देतो. 20,999 च्या सुरुवातीच्या किंमतीसह, हा फोन बजेट आणि मिड-रेंज श्रेणींमध्ये एक आकर्षक पर्याय ठरतो. हा फोन 22 जुलैपासून Amazon.in, realme.com आणि प्रमुख रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध होईल.
हार्डवेअर आणि कामगिरी: Narzo 100x 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर देण्यात आला आहे. 6nm प्रक्रियेवर आधारित या चिपसेटमध्ये दोन 2.4GHz Cortex-A76 परफॉर्मन्स कोअर्स आणि सहा 2.0GHz Cortex-A55 कार्यक्षमता (efficiency) कोअर्स आहेत. ग्राफिक्ससाठी यात Mali-G57 MC2 GPU चा वापर केला आहे. मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी, यात 4GB/6GB LPDDR4X रॅम आणि 64GB ते 256GB (UFS 2.2) पर्यंत स्टोरेजचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मायक्रो-एसडी कार्डद्वारे स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवता येते. फोन जास्त गरम होऊ नये म्हणून यात 5,300mm² आकाराची 'व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम' देण्यात आली आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग: या फोनचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची 8000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी. Realme चा दावा आहे की, नियमित वापराच्या चार वर्षांनंतरही ही बॅटरी तिची 80% क्षमता टिकवून ठेवेल. 45W सुपरफास्ट चार्जिंगच्या सपोर्टमुळं, ही बॅटरी 0% ते 50% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी केवळ 33 मिनिटे घेते. बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये बायपास चार्जिंग, कमी तापमानात चार्जिंग आणि 13.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट मिळतो. केवळ 8.88 मिमी जाडी आणि 224 ग्रॅम वजन असलेल्या डिव्हाइसमध्ये इतकी मोठी बॅटरी बसवणे ही Realme साठी एक मोठी कामगिरी आहे.
डिस्प्ले आणि कॅमेरा: यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 1200 निट्स पीक HBM ब्राइटनेस असलेला 6.81-इंचाचा HD+ IPS LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. पांडा ग्लासचे (Panda Glass) संरक्षण असलेला हा डिस्प्ले मल्टीमीडिया आणि गेमिंगसाठी उत्कृष्ट अनुभव देतो.
कॅमेरा: यात ड्युअल-कॅमेरा सेटअपचा भाग म्हणून 50MP चा मुख्य सेन्सर (f/1.8, ऑटोफोकस) आहे. समोरच्या बाजूला 8MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. दोन्ही कॅमेरे 1080p@30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात.
सॉफ्टवेअर आणि टिकाऊपणा: हे डिव्हाइस Android 16 वर आधारित realme UI 7.0 वर चालतं. यात जेमिनी लाइव्ह (Gemini Live), नोट्ससाठी AI असिस्टंट आणि AI इरेजर (AI Eraser) यांसारखी AI वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. टिकाऊपणाच्या बाबतीत, हा फोन IP65 डस्ट आणि वॉटर-रेझिस्टंट (धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित) आहे. याव्यतिरिक्त, MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशन आणि Realme च्या ArmorShell चेसिसमुळं, हा फोन धक्के आणि पडण्यामुळं होणारं नुकसान सहन करू शकतो. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि AI पल्स लाइट यांचा समावेश आहे.
किंमत आणि उपलब्धता:
4GB + 128GB: 20,999 (ऑफरनंतर 18,499)
6GB + 128GB: 22,999 (ऑफरनंतर 20,499)
6GB + 256GB: 24,999 (ऑफरनंतर 22,499)
ग्राहक बँक सवलती आणि कूपन्सचा लाभ घेऊन हा फोन कमी किमतीत खरेदी करू शकतात.
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