Realme Narzo 100 Lite 5G भारतात लवकरच होणार लॉंच; 7,000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह आगमन

Realme Narzo 100 Lite 5G  भारतात 6.8 इंच 144Hz डिस्प्ले आणि 7000mAh टायटन बॅटरीसह लकवरच लॉंच होतोय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 5:12 PM IST

मुंबई : बजेट 5G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रिअलमी कंपनीनं आपल्या नार्झो सीरीजचं नवीन मॉडेल Realme Narzo 100 Lite 5G भारतात लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा फोन जून 2025 मध्ये लाँच झालेल्या नार्झो 80 लाइट 5Gचा उत्तराधिकारी आहे. कंपनीनं लाँचपूर्वी डिस्प्ले, बॅटरी आणि प्रोसेसरसह अनेक महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची माहिती दिली आहे. फोनचं औपचारिक लाँचिंग 14 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता होणार असून, तो रिअलमी इंडिया वेबसाइट, अमेझॉन आणि देशभरातील ऑफलाइन स्टोर्सवर उपलब्ध होईल. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये येईल, थंडर ब्लॅक आणि फ्रॉस्ट सिल्वर.

  • मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स :

डिस्प्ले : Realme Narzo 100 Lite 5G मध्ये 6.8 इंचचा मोठा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस, 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि DC डिमिंगचा समावेश आहे. ओल्या हातांनीही फोन वापरता यावा यासाठी स्मार्ट टच 2.0 तंत्रज्ञान देण्यात आलं आहे. हे वैशिष्ट्य गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उपयुक्त ठरेल.

चिपसेट : फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेटनं सुसज्ज आहे. यासोबत 5,300 चौरस मिलिमीटरचा व्हेपर चेंबर दिला गेला आहे, ज्यामुळं उष्णता व्यवस्थापन चांगलं राहतं. कंपनीचा दावा आहे की फोनचा AnTuTu v11 स्कोअर 560,000 पेक्षा जास्त आहे. फोन रिअलमी UI 7.0 वर चालेल, जो Android 16 आधारित आहे. यामुळं चार वर्षे लॅग-फ्री अनुभव मिळण्याचं आश्वासन दिलय.

कॅमेरा : यात 13 मेगापिक्सलचा AI रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. AI इरेजर 2.0, AI क्लियर फेस, AI स्मार्ट इमेज मॅटिंग सारख्या फीचर्ससह फोटो एडिटिंग सोपी होईल. याशिवाय AI-पॉवर्ड डॉक्युमेंट्स, AI स्मार्ट लूप आणि AI सेलेक्ट अँड सर्च सारखी प्रोडक्टिव्हिटी फीचर्स उपलब्ध असतील.

बॅटरी आणि बिल्ड क्वालिटी : याचं सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 7,000mAh क्षमतेची टायटन बॅटरी. कंपनीच्या दाव्यानुसार, 50 टक्के चार्जवरही 10 तास व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 392 तास स्टँडबाय टाईम मिळू शकतो. बायपास चार्जिंग आणि रिव्हर्स चार्जिंगसारखी अतिरिक्त सुविधा दिली गेली आहे. फोनमध्ये IP64 रेटिंग असल्यानं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळेल.

किंमत आणि उपलब्धता : लाँचिंगच्या वेळी किंमत जाहीर होईल, परंतु अपेक्षेनुसार बेस व्हेरिएंटची किंमत 13,000 रुपयांच्या खाली असू शकते. उपलब्ध रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये 4GB+64GB, 4GB+128GB आणि 6GB+128GB पर्याय असतील.

हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये मोठ्या डिस्प्ले, शक्तिशाली बॅटरी आणि AI फीचर्ससह स्पर्धा निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. लाँचिंगनंतर पूर्ण किंमत आणि इतर तपशील समोर येतील.

