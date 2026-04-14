रिअलमी नार्झो 100 लाइट 5G भारतात लाँच: 7,000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह बजेट सेगमेंटमध्ये धमाका

Realme Narzo 100 Lite 5G भारतात 7,000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह लाँच झालाय.

Realme Narzo 100 Lite 5G
Realme Narzo 100 Lite 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 12:53 PM IST

मुंबई : रिअलमी कंपनीनं आज भारतात आपल्या नव्या नार्झो 100 सीरीजचं पहिलं डिव्हाइस रिअलमी नार्झो 100 लाइट 5G लाँच केलं आहे. हा फोन बजेट 5G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये मोठ्या बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि चांगल्या परफॉर्मन्ससह बाजारात धमाल मचवण्यास तयार आहे. नार्झो सीरीज गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी प्रसिद्ध आहे, आणि हे नवा मॉडेल पूर्वीच्या नार्झो 80 लाइट 5जी आवृत्ती म्हणून ओळखील जातेय.

रिअलमी नार्झो 100 लाइट 5G (Realme)

मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Specifications) : realme NARZO 100 Lite 5Gमध्ये सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे 7,000mAh ची टायटन बॅटरी. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी एका चार्जवर 10 तास व्हिडिओ प्लेबॅक किंवा 70 तास म्यूझिक प्लेबॅक देऊ शकते. याशिवाय, बॅटरी 6 वर्षांपर्यंत चांगली राहण्याची हमी देण्यात आली आहे. रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधाही उपलब्ध आहे, ज्यामुळं तुम्ही इतर डिव्हाइसेस चार्ज करू शकता.

realme NARZO 100 Lite 5G डिस्प्ले :डिस्प्लेच्या बाबतीत, फोनमध्ये 6.8 इंचाचा एलसीडी स्क्रीन आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि मल्टिटास्किंग अतिशय स्मूथ होतं. स्क्रीनची पीक ब्राइटनेस 900 निट्स पर्यंत आहे, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही चांगला दिसतो. टच सॅम्पलिंग रेट 180Hz आहे, जे गेमर्ससाठी फायदेशीर ठरेल.

realme NARZO 100 Lite 5G चिपसेट : परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर चिपसेट वापरण्यात आला आहे. यासोबत 5,300mm² व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग किंवा हेवी वापरातही फोन गरम होत नाही. कंपनीचा दावा आहे की, हे डिव्हाइस 4 वर्षांपर्यंत लॅग-फ्री परफॉर्मन्स देईल.

realme NARZO 100 Lite 5G कॅमेरा: फोनला 13 मेगापिक्सलचा मुख्य रियर कॅमेरा आहे (ड्युअल सेटअप). फ्रंटमध्ये 5 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. दैनंदिन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी हा पुरेसा आहे.

realme NARZO 100 Lite 5G किंमत आणि उपलब्धता : भारतात रिअलमी नार्झो 100 लाइट 5G ची किंमत खालीलप्रमाणे आहे.

  • 4GB RAM + 64GB स्टोरेज: 13,499
  • 4GB RAM + 128GB स्टोरेज:14,499
  • 6GB RAM + 128GB स्टोरेज:16,499

लाँच ऑफर म्हणून बँक डिस्काउंटद्वारे 1,500 पर्यंत सूट मिळू शकते. फोन फ्रॉस्ट सिल्वर आणि थंडर ब्लॅक या दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 21 एप्रिलपासून अमेझॉन आणि रिअलमी इंडिया वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. ऑफलाइन स्टोर्समध्येही लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये : फोनमध्ये IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टंट रेटिंग आहे, ज्यामुळं हलक्या पावसात किंवा धुळीमध्येही सुरक्षित राहतो. ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 वर आधारित Realme UI आहे. यात 5G सपोर्ट, हायब्रिड मेमरी कार्ड स्लॉट आणि इतर स्टँडर्ड कनेक्टिव्हिटी फीचर्स आहेत.

बाजारातील स्पर्धा : या किंमत रेंजमध्ये रिअलमी नार्झो 100 लाइट 5जी रेडमी 15सी**, सॅमसंग गॅलेक्सी F सीरीज आणि पोको M सीरीजसारख्या फोनशी स्पर्धा करेल. मोठी बॅटरी आणि उच्च रिफ्रेश रेटमुळं बॅटरी लाइफ आणि स्मूथनेस शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. रिअलमीनं बजेट सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा मजबूत एन्ट्री केली आहे. गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि दीर्घकाळ वापर करणाऱ्या विद्यार्थी आणि युवकांसाठी हा फोन आकर्षक वाटू शकतो. अधिक अपडेट्ससाठी रिअलमीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अमेझॉन पेज तपासा.

