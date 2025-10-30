रियलमी जीटी 8 प्रो : स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, हायपरव्हिजन एआय चिपसह भारतात होणार लॉंच
रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात नोव्हेंबरमध्ये लॉंच होईल. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, हायपरव्हिजन एआय चिपसह फ्लिपकार्ट-रियलमी स्टोअरवर उपलब्ध असेल.
Published : October 30, 2025 at 5:21 PM IST
हैदराबाद : रियलमी कंपनीनं त्यांचा आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात नोव्हेंबर महिन्यात लॉंच होण्यार असल्याची पुष्टी केलीय. चीनमध्ये आधीच लॉंच झालेल्या या मॉडेलप्रमाणेच भारतीय व्हेरिएंटमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट आणि हायपरव्हिजन एआय चिप असेल. फोन रियलमी इंडिया वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. मात्र, व्हॅनिला रियलमी जीटी 8 ची भारतातील उपलब्धता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
रियलमी जीटी 8 प्रो
रियलमीनं एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून जीटी 8 प्रो च्या भारत लॉंचची पुष्टी केली. फोनसाठी दोन विशेष मायक्रोसाइट्स तयार करण्यात आल्या असून, त्यावरून फोन फ्लिपकार्ट आणि रियलमीच्या ऑनलाइन स्टोअरवर मिळेल हे निश्चित झालं आहे. भारतीय आवृत्तीमध्ये चीनमधील मॉडेलसारखाच स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट असेल. यासोबत रिको जीआर-ट्यून्ड रिअर कॅमेरा युनिट आणि हायपरव्हिजन एआय चिपचीही पुष्टी झाली आहे.
काय असेल किंमत
चीनमध्ये 21 ऑक्टोबर रोजी रियलमी जीटी 8 प्रो आणि व्हॅनिला जीटी 8 लॉंच झालंय. चीनमध्ये बेस व्हेरिएंट (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) ची किंमत CNY 3,999 (सुमारे 50,000 रुपये) आहे, तर टॉप व्हेरिएंट (16 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेज) ची किंमत CNY 5,119 (सुमारे 64,000 रुपये) आहे. फोन ब्लू, व्हाइट आणि ग्रीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
वैशिष्ट्ये (अपेक्षित)
रियलमी जीटी 8 प्रो मध्ये 6.79 इंच QHD+ (1,440×3,136 पिक्सेल) एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आहे. यात 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 7,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. याव्यतिरिक्त 508 पीपीआय पिक्सेल डेन्सिटी आणि 3,200 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट आहे. फोन क्वालकॉमच्या ऑक्टा-कोर 3 एनएम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटनं सुसज्ज आहे. यासोबत 16 जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1 टीबी पर्यंत यूएफएस 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिळेल. बॅटरी 7,000 एमएएचची असून, 120 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.
जीआर-ट्यून्ड कॅमेरा
भारतीय बाजारात रियलमी जीटी 8 प्रो हा हाय-एंड परफॉर्मन्स आणि एआय फीचर्ससह येणारा फोन असेल. रिको जीआर-ट्यून्ड कॅमेरा फोटोग्राफी प्रेमींना आकर्षित करेल. हायपरव्हिजन एआय चिपमुळं इमेज प्रोसेसिंग आणि गेमिंग अनुभव उत्तम होईल. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 हे 3 एनएम प्रोसेसवर आधारित असल्यानं पॉवर एफिशियन्सी आणि स्पीड दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी मिळेल.
रियलमीनं अद्याप भारतीय किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु चीनमधील किंमतीनुसार 50,000 ते 64,000 रुपयांदरम्यान असण्याची शक्यता आहे. फोनची विक्री रियलमीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर सुरू होईल. लॉंचनंतर स्पर्धात्मक किंमतीमुळं वनप्लस, विवो आणि शाओमीसारख्या ब्रँड्सना टक्कर मिळेल.
