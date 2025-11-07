रियलमी जीटी 8 प्रो : 7000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसह फ्लॅगशिप स्मार्टफोनची दमदार एंट्री...
रियलमी जीटी 8 प्रो स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिप, 7000mAh बॅटरी, 120व्ही चार्जिंगसह पुढील आठवड्याच लॉंच होतोय. जाणून घ्या या दमदार फ्लॅगशिप स्मार्टफोनचे फीचर...
Published : November 7, 2025 at 9:54 AM IST
मुंबई : चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमीनं आपला आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात लॉंच करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 20 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होणार असून, कंपनीच्या अधिकृत मायक्रोसाइटवर ही माहिती अपडेट करण्यात आली आहे. चीनमध्ये 21 ऑक्टोबरला अनावरण झालेल्या या फोनची भारतातील लॉंचिंग जवळपास एक महिन्यानं होत असून, रियलमी जीटी 8 सिरीजचा हा भाग आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी हा फोन दमदार परफॉर्मन्स, प्रीमियम डिझाइन आणि अॅडव्हान्स्ड फीचर्ससह येत असल्यानं उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
Realme GT 8 Pro
रियलमी जीटी 8 प्रो हा फोन क्वालकॉमच्या लेटेस्ट फ्लॅगशिप चिपसेट स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 ( Snapdragon 8 Elite chip) (3एनएम ऑक्टा-कोर) नं पॉवरड असणार आहे. यासोबत हायपर व्हिजन+ एआय चिप देखील देण्यात येणार असल्यानं गेमिंग, फोटोग्राफी आणि डेली टास्कमध्ये अतुलनीय स्पीड मिळेल. फोनमध्ये एलपीडीडीआर5 एक्स रॅम आणि यूएफएस 4.1 स्टोरेजचा समावेश असून, थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 7,000 स्क्वेअर एमएम व्हेपर चेंबर (वीसी) कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे. यामुळं हेवी गेमिंग किंवा मल्टीटास्किंगदरम्यान फोन गरम होणार नाही.
Realme GT 8 Pro बॅटरी
फोनमध्ये 7,000एमएएच टायटन बॅटरी देण्यात येणार असून, 120व्ही अल्ट्रा चार्ज सपोर्टमुळं अवघ्या 15 मिनिटांत "ऑल-डे पॉवर" मिळेल. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी बॅटल ग्राउंड्स मोबाईल इंडिया (बीजीएमआय)मध्ये 7.66 तास, यूट्यूबवर 21.3 तास व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 523.2 तास स्टँडबाय बॅकअप देईल. चार्जिंग स्पीड आणि बॅटरी लाइफच्या बाबतीत हा फोन बाजारातील इतर फ्लॅगशिपला टक्कर देणार आहे.
Realme GT 8 Pro डिस्प्ले
2के रिझोल्यूशनसह 7,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 144हर्ट्झ रिफ्रेश रेट देण्यात येणार आहे. यामुळं आउटडोअर यूजमध्येही उत्तम विजिबिलिटी मिळेल. फोटोग्राफीप्रेमींसाठी ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात येणार असून,स्वॅपेबल कॅमेरा मॉड्यूल्स आणि रिको जीआर इमेजिंग टेक्नॉलॉजीचा समावेश असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी होल-पंच कटआउटसह फ्रंट कॅमेरा देण्यात येईल.
Realme GT 8 Pro प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत फोन अँड्रॉइड 16 आधारित रियलमी यूआय 7.0 सह येईल, ज्यामुळं नवीनतम फीचर्स आणि स्मूथ एक्स्पिरियन्स मिळेल. भारतीय व्हेरिएंटला आयपी69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग मिळालं असून, वजन फक्त 214 ग्रॅम असेल. मेटल फ्रेम आणि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटीमुळं हा फोन हातात प्रीमियम फील देईल.
Realme GT 8 Pro किंमत
रियलमी जीटी 8 प्रोची भारतातील किंमत आणि व्हेरिएंट्स लॉंच इव्हेंटमध्ये जाहीर होणार आहेत. मात्र, स्पेक्स पाहता हा फोन गेमर्स, पॉवर यूजर्स आणि फोटोग्राफी एंथुझियास्टसाठी परफेक्ट ठरणार आहे. रियलमीनं मायक्रोसाइटवर प्री-बुकिंग आणि ऑफर्सची माहिती लवकरच देण्याचे संकेत दिले आहेत.
