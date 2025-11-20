ETV Bharat / technology

Realme GT 8 Pro भारतात लाँच: स्नॅपड्रॅगन 8 0एलिट जनरेशन 5 सोबत रिको जीआर कॅमेरा, ड्रीम एडिशनही उपलब्ध

रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, 200MP रिको कॅमेरा, ड्रीम एडिशनसह लॉंच झालाय.

Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro (Realme GT 8 Pro)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतातील स्मार्टफोन बाजारात गुरुवारी रियलमीनं आपला फ्लॅगशिप फोन Realme GT 8 Pro लाँच केला. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 (3nm) चिपसेटसह येतो. हा भारतात वनप्लस 15 नंतर दुसरा फोन आहे, ज्याला ही नवीन जनरेशन चिप मिळाली आहे. यासोबतच रिको जीआर ट्यून्ड ट्रिपल कॅमेरा सिस्टीम आणि खास ड्रीम एडिशन व्हेरियंटही (Realme GT 8 Pro Dream Edition) लाँच करण्यात आलं आहे.

undefined
Realme GT 8 Pro Feature

किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी जीटी 8 प्रोची भारतातील सुरुवातीची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 72,999 रुपये आहे. तर टॉप व्हेरियंट (16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज) 78,999 रुपयांना मिळेल. ड्रीम एडिशन (फक्त 16+512 जीबी) ची किंमत 79,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन डायरी व्हाईट आणि अर्बन ब्ल्यू कलरमध्ये उपलब्ध असेल. ड्रीम एडिशनवर मागे टेक्स्चर्ड अॅस्टन मार्टिन लोगो आहे.

undefined
Realme GT 8 Pro

ऑफर
फोन 25 नोव्हेंबरपासून फ्लिपकार्ट आणि रियलमी इंडिया वेबसाइटवर विक्रीस येईल (29 नोव्हेंबरपर्यंत पहिल्या खरेदीदारांना विशेष ऑफर). सामान्य व्हेरियंटवर 5,000 रुपयांपर्यंत बँक डिस्काउंट, फ्री डेको सेट आणि 6 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय मिळेल. ड्रीम एडिशनवर डिस्काउंट नाही, पण 12 महिन्यांचा ईएमआय पर्याय उपलब्ध आहे.

undefined
Realme GT 8 Pro Feature

मुख्य वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यतपशील
डिस्प्ले6.79 इंच QHD+ (1440×3136) BOE Q10 AMOLED, 144Hz, 2000 निट्स, Gorilla Glass 7i
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), 4.60 GHz
GPUAdreno 840
रॅम12 GB / 16 GB LPDDR5X
स्टोरेज256 GB / 512 GB UFS 4.1
मुख्य कॅमेरा200 MP टेलिफोटो (120x डिजिटल झूम) + 50 MP मुख्य (Sony IMX906 OIS) + 50 MP अल्ट्रावाइड
सेल्फी कॅमेरा32 MP
कॅमेरा ट्यूनिंगRicoh GR Imaging
बॅटरी(माहिती उपलब्ध नाही, पण सामान्यतः 6000+ mAh + फास्ट चार्जिंग)
कूलिंग सिस्टीम7,000 mm² व्हेपर चेंबर
ऑपरेटिंग सिस्टीमAndroid 16 + Realme UI 7.0
कलर ऑप्शन्सDiary White, Urban Blue (Dream Edition: Aston Martin लोगो)
किंमत (भारत)12+256 GB → 72,999 , 16+512 GB → 78,999 Dream Edition → 79,999
विक्री सुरू25 नोव्हेंबर 2025 पासून

हा फोन गेमिंग, फोटोग्राफी आणि परफॉर्मन्ससाठी खास डिझाइन करण्यात आला आहे. २०० मेगापिक्सेल टेलिफोटोसह १२०x झूम आणि रिको जीआर इमेजिंगमुळे कॅमेरा लव्हर्सना खूप आवडेल. स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जनरेशन ५ चिपमुळे हा सध्या भारतातील सर्वात पॉवरफुल फोनपैकी एक मानला जात आहे.

हे वाचलंत का :

  1. iQOO 15 ची भारतात प्री-बुकिंग सुरू; iQOO TWS 1e ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मिळणार फ्री..!
  2. 50-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरासह वॉबल वन भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत...!
  3. Moto G57 Power : 7000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 6एस जन4 चिपसेटसह 'या' तारखेला होणार लॉंच..

TAGGED:

REALME GT 8 PRO
REALME GT 8 PRO PRICE
GT 8 PRO
रियलमी जीटी 8 प्रो
NEW REALME GT 8 PRO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.