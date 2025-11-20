Realme GT 8 Pro भारतात लाँच: स्नॅपड्रॅगन 8 0एलिट जनरेशन 5 सोबत रिको जीआर कॅमेरा, ड्रीम एडिशनही उपलब्ध
रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, 200MP रिको कॅमेरा, ड्रीम एडिशनसह लॉंच झालाय.
Published : November 20, 2025 at 1:07 PM IST
मुंबई : भारतातील स्मार्टफोन बाजारात गुरुवारी रियलमीनं आपला फ्लॅगशिप फोन Realme GT 8 Pro लाँच केला. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 (3nm) चिपसेटसह येतो. हा भारतात वनप्लस 15 नंतर दुसरा फोन आहे, ज्याला ही नवीन जनरेशन चिप मिळाली आहे. यासोबतच रिको जीआर ट्यून्ड ट्रिपल कॅमेरा सिस्टीम आणि खास ड्रीम एडिशन व्हेरियंटही (Realme GT 8 Pro Dream Edition) लाँच करण्यात आलं आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी जीटी 8 प्रोची भारतातील सुरुवातीची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 72,999 रुपये आहे. तर टॉप व्हेरियंट (16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज) 78,999 रुपयांना मिळेल. ड्रीम एडिशन (फक्त 16+512 जीबी) ची किंमत 79,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन डायरी व्हाईट आणि अर्बन ब्ल्यू कलरमध्ये उपलब्ध असेल. ड्रीम एडिशनवर मागे टेक्स्चर्ड अॅस्टन मार्टिन लोगो आहे.
ऑफर
फोन 25 नोव्हेंबरपासून फ्लिपकार्ट आणि रियलमी इंडिया वेबसाइटवर विक्रीस येईल (29 नोव्हेंबरपर्यंत पहिल्या खरेदीदारांना विशेष ऑफर). सामान्य व्हेरियंटवर 5,000 रुपयांपर्यंत बँक डिस्काउंट, फ्री डेको सेट आणि 6 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय मिळेल. ड्रीम एडिशनवर डिस्काउंट नाही, पण 12 महिन्यांचा ईएमआय पर्याय उपलब्ध आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.79 इंच QHD+ (1440×3136) BOE Q10 AMOLED, 144Hz, 2000 निट्स, Gorilla Glass 7i
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), 4.60 GHz
|GPU
|Adreno 840
|रॅम
|12 GB / 16 GB LPDDR5X
|स्टोरेज
|256 GB / 512 GB UFS 4.1
|मुख्य कॅमेरा
|200 MP टेलिफोटो (120x डिजिटल झूम) + 50 MP मुख्य (Sony IMX906 OIS) + 50 MP अल्ट्रावाइड
|सेल्फी कॅमेरा
|32 MP
|कॅमेरा ट्यूनिंग
|Ricoh GR Imaging
|बॅटरी
|(माहिती उपलब्ध नाही, पण सामान्यतः 6000+ mAh + फास्ट चार्जिंग)
|कूलिंग सिस्टीम
|7,000 mm² व्हेपर चेंबर
|ऑपरेटिंग सिस्टीम
|Android 16 + Realme UI 7.0
|कलर ऑप्शन्स
|Diary White, Urban Blue (Dream Edition: Aston Martin लोगो)
|किंमत (भारत)
|12+256 GB → 72,999 , 16+512 GB → 78,999 Dream Edition → 79,999
|विक्री सुरू
|25 नोव्हेंबर 2025 पासून
हा फोन गेमिंग, फोटोग्राफी आणि परफॉर्मन्ससाठी खास डिझाइन करण्यात आला आहे. २०० मेगापिक्सेल टेलिफोटोसह १२०x झूम आणि रिको जीआर इमेजिंगमुळे कॅमेरा लव्हर्सना खूप आवडेल. स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जनरेशन ५ चिपमुळे हा सध्या भारतातील सर्वात पॉवरफुल फोनपैकी एक मानला जात आहे.
