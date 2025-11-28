ETV Bharat / technology

रियलमी C85 5G भारतात लाँच: 7,000mAh बॅटरी, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर

रियलमी C85 5G भारतात लाँच झालाय. यात 7,000mAh बॅटरी, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 144Hz डिस्प्ले मिळतोय.

Realme C85 5G
रियलमी C85 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
मुंबई : रियलमीनं आज भारतात आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन Realme C85 5G अधिकृतपणे लाँच केला. या फोनचं सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रचंड 7,000mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक डाय डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आहे. किंमतीच्या बाबतीत हा फोन 15,000 रुपयांखालील सेगमेंटमध्ये जबरदस्त स्पर्धा निर्माण करणार आहे.

Realme C85 5G

किंमत आणि उपलब्धता

रियलमी C85 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत केवळ 14,999 रुपये आहे (4GB RAM + 128GB स्टोरेज). तर टॉप व्हेरियंट (6GB RAM + 128 GB स्टोरेज) ची किंमत 16,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

रियलमी C85 5G प्रोसेसर

हा फोन 1 डिसेंबर 2025 दुपारी 12 वाजल्यापासून विक्रीस उपलब्ध होईल. तुम्ही तो realme.com आणि Flipkart वरून खरेदी करू शकता. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये येतो – Parrot Purple आणि Peacock Green.

रियलमी C85 5G

प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • डिस्प्ले : 6.8 इंच एचडी+ LCD पॅनेल, 144Hz रिफ्रेश रेट, 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट, कॉर्निंग गोरिला ग्लास प्रोटेक्शन.
  • प्रोसेसर : मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 (ऑक्टा-कोर) + Mali-G57 MC2 GPU.
  • रॅम आणि स्टोरेज : 4GB/6GB LPDDR4X रॅम + अतिरिक्त 12GB पर्यंत डायनॅमिक रॅम एक्स्पांशन, 128GB स्टोरेज.
  • कूलिंग : 5,300 चौ. मिमी व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टीम.
  • कॅमेरा : मागे 50 मेगापिक्सल Sony IMX852 मुख्य सेन्सर, पुढे 8 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा. 1080p@30fps व्हिडीओ रेकॉर्डिंग.
  • बॅटरी : 7,000mAh + 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग.
  • बिल्ड आणि प्रोटेक्शन : IP69 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट, फोनचं वजन फक्त 215 ग्रॅम.
  • कनेक्टिव्हिटी: 5G, ड्युअल बँड Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

रियलमीनं सांगितले की की फोन एकदा चार्ज केल्यावर 22 तास व्हिडीओ प्लेबॅक, 50 तास कॉलिंग आणि 145 तास म्युझिक प्लेबॅक देतो. , हा फोन एकाच वेळी 17 अॅप्स सहज चालवू शकतो आणि गेमिंग तसेच मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम परफॉर्मन्स देईल. 7,000mAh इतकी मोठी बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग यामुळं हा फोन हेवी यूजर्ससाठी खास आकर्षण ठरणार आहे.

7,000mAh बॅटरी

सध्याच्या 15,000 रुपयांखालील सेगमेंटमध्ये 7,000mAh बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले आणि IP69 रेटिंग असलेला हा पहिलाच फोन आहे. त्यामुळं Poco, Redmi, Moto यांच्याशी थेट टक्कर होणार आहे.

