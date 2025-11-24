ETV Bharat / technology

Realme C85 5G : भारतात 28 नोव्हेंबरला होणार लॉंच; 7000mAh बॅटरी, आयपी96 रेटिंगसह येणार

Realme C85 5G भारतात लवकच लॉंच होणार आहे; 7000mAh बॅटरी, 45व्हॉट चार्जिंग, आयपी69 रेटिंगसह बजेट सेगमेंटमध्ये तो धडकणार आहे.

Realme C85 5G
Realme C85 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 3:25 PM IST

मुंबई : बजेट स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये रियलमी आपली सी-सिरीज मजबूत करत आहे. कंपनीनं आता Realme C85 5G हा नवा स्मार्टफोन भारतात 28 नोव्हेंबर रोजी लॉंच करणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. फ्लिपकार्टवर तयार केलेल्या खास मायक्रोसाइटद्वारे लॉंच डेट आणि प्रमुख फीचर्सची माहिती देण्यात आली आहे. हा फोन फ्लिपकार्ट तसंच रियलमीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध होणार आहे.

undefined
Realme C85 5G

7000mAh क्षमतेची बॅटरी
Realme C85 5G ची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रचंड 7000mAh क्षमतेची बॅटरी. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी एका चार्जवर 22 तास व्हिडीओ प्लेबॅक, 50 तास कॉलिंग आणि 145 तास म्युझिक प्लेबॅक देऊ शकते. विशेष म्हणजे फक्त 1 टक्के बॅटरी असतानाही 9 तास स्टँडबाय आणि 40 मिनिटे कॉलिंग मिळते. फोनला 45व्हॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळणार असून, केवळ 5 मिनिटांच्या चार्जिंगनं 1.5 तास बॅटरी लाईफ मिळेल. याशिवाय 6.5 व्हॉट रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधाही आहे.

undefined
Realme C85 5G बॅटरी

आयपी69 डस्ट अँड वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग
ड्युरेबिलिटीच्या बाबतीत हा फोन आयपी69 डस्ट अँड वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंगसह येतो, म्हणजे हाय-प्रेशर वॉटर जेट आणि धुळीपासून पूर्ण संरक्षण मिळतं. तसंच मिलिटरी-ग्रेड MIL-STD-810H शॉक रेझिस्टन्स सर्टिफिकेशनही मिळालं आहे. डिस्प्ले 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस देईल, ज्यामुळं तेज सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. कॅमेर्‍यात 50 मेगापिक्सेल “सोनी एआय” मुख्य सेन्सर आणि एआय-पॉवर्ड “एआय एडिट जेनी” इमेज एडिटर मिळणार आहे.

undefined
Realme C85 5G

एलसीडी डिस्प्ले
व्हिएतनाममध्ये तीन आठवड्यांपूर्वी लॉंच झालेल्या रियलमी सी85 5जीमध्ये 6.8 इंच एचडी+ (1570×720) एलसीडी डिस्प्ले, 144हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300प्रोसेसर, 8जीबी रॅम + 256जीबी स्टोरेज आणि 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा होता. भारतातही जवळपास तशीच स्पेसिफिकेशन्स अपेक्षित आहेत. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये सॅमसंग, रेडमी आणि मोटोरोलाच्या मॉडेल्सना कडवी टक्कर देणार आहे. रियलमी सी85 5जी बजेट स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरणार असून, प्रचंड बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी यामुळं तरुणांच्या पसंतीस उतरेल असा विश्वास कंपनीला आहे.

undefined
Realme C85 5G

