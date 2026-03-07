ETV Bharat / technology

रिअलमी C83 5G भारतात लॉंच : 7000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह उत्तम परफॉर्मन्स

7000mAh टायटन बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले, 5G आणि MediaTek Dimensity 6300सह रिअलमी C83 5G भारतात लॉंच झालाय.

Realme C83 5G
रिअलमी C83 5G (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 7, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रिअलमीनं भारतात नवीन बजेट स्मार्टफोन रिअलमी C83 5G लॉंच केला. हा फोन C सीरिजमध्ये सामील होत असून, बजेट ग्राहकांसाठी लाँग बॅटरी लाइफ, स्मूथ परफॉर्मन्स आणि 5G कनेक्टिव्हिटी देण्यावर फोकस आहे. 7000mAh टायटन बॅटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसरसह हा फोन गेमिंग आणि स्ट्रीमिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरतो. या फोनचा सेल 7 मार्च 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स
रिअलमी C83 5G ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7000mAh टायटन बॅटरी, जी या सेगमेंटमध्ये सर्वात मोठी आहे. हेवी सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि गेमिंगसाठी दिवसभर बॅकअप देते. 15W फास्ट चार्जिंग आणि 5W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट आहे. परफॉर्मन्ससाठी MediaTek Dimensity 6300 (6nm) चिपसेट आहे. 4GB/६GB RAM आणि 64GB/128GB स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. डायनॅमिक RAM एक्सपॅन्शननं 18GB पर्यंत व्हर्च्युअल RAM मिळते आणि 2TB पर्यंत मेमरी कार्ड सपोर्ट आहे.

मोठा डिस्प्ले आणि कूलिंग सिस्टम
फोनमध्ये 6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा 144Hz अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग आणि अॅनिमेशन अत्यंत स्मूथ बनवतो. सेगमेंटमध्ये सर्वात मोठी 5334mm² व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे, जी लाँग यूजमध्ये फोन गरम होण्यापासून रोखते. AI आउटडोअर मोड ऑटोमॅटिक ब्राइटनेस आणि ऑडिओ बूस्ट करतो.

कॅमेरा, ड्युरॅबिलिटी आणि किंमत
कॅमेरासाठी 13MP AI रियर कॅमेरा आणि 5MP फ्रंट सेल्फी कॅमेरा आहे, जे दैनंदिन फोटोग्राफीसाठी पुरेसा आहे. मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेसिस्टन्स आणि IP64 डस्ट व वॉटर रेसिस्टन्स आहे, ज्यामुळं फोन खाली पडला तरी सुरक्षित राहतो. Blooming Purple आणि Sprouting Green ही दोन आकर्षक रंग उपलब्ध आहेत.

किंमत:

  • 4GB RAM + 64GB: 13,499
  • 4GB RAM + 128GB:14,499
  • 6GB RAM + 128GB:17,499

6 महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. फ्लिपकार्ट, रिअलमी वेबसाइट आणि रिटेल स्टोअर्सवर या फोनची विक्री सुरू होईल.

हे वाचलंत का :

  1. अ‍ॅमेझॉन फायर टीव्ही मोबाइल अ‍ॅप आणि इंटरफेसमध्ये नवीन डिझाइन अपडेट
  2. Poco C85x 5G भारतात होणार लॉंच : 10 मार्चला Flipkart वर विक्री
  3. राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय; 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी

TAGGED:

REALME C83 5G
REALME C83
REALME C83 PRICE
रिअलमी C83 5G
REALME C83 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.