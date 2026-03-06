भारतात लाँच होण्यापूर्वीच Realme C83 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन लीक
रिअलमी C83 5G भारतात 7,000mAh टायटन बॅटरी, 144Hz डिस्प्ले, Dimensity 6300 प्रोसेसरसह लॉंच होतोय.
Published : March 6, 2026 at 1:16 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन कंपनी रिअलमीनं भारतात आपल्या C-सीरिजमध्ये नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याची तयारी केलीय. रिअलमी C83 5G उद्या भारतात लॉंच होणार आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह येईल, ज्यात 7,000mAh ची मोठी टायटन बॅटरी, मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर आणि 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले यांचा समावेश आहे. हा फोन लवकरच फ्लिपकार्ट आणि रिअलमीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध होईल. दोन आकर्षक रंग पर्याय आणि तीन RAM-स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये हा फोन ऑफर केला जात आहे. किंमत आणि वैशिष्ट्ये पाहता, हा फोन युवा आणि बजेट यूजर्ससाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
रिअलमी C83 5G किंमत आणि उपलब्धता
भारतात रिअलमी C83 5G ची किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी 13,499 रुपये (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) असेल. दुसरं व्हेरिएंट 4GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी 14,499 रुपये असेल. टॉप व्हेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी 17,499 रुपये असण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना सहा महिन्यांचा इंटरेस्ट-फ्री EMI पर्यायही यात उपलब्ध होईल. हा फोन 7 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता फ्लिपकार्ट आणि रिअलमीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. रंग पर्यायांमध्ये ब्लूमिंग पर्पल आणि स्प्राउटिंग ग्रीन हे दोन सुंदर पर्याय आहेत. ऑफलाइन स्टोअर्समध्येही लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
रिअलमी C83 5G ड्युअल-सिम फोन आहे आणि रिअलमी UI 7.0 वर आधारित अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम चालवतो. डिस्प्ले 6.8 इंच HD+ (720x1,570 पिक्सेल) LCD आहे, ज्यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस, 16.7 मिलियन कलर्स आणि 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अत्यंत स्मूथ अनुभव मिळतो.
मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट
प्रोसेसर म्हणून 6nm प्रोसेसवर आधारित ऑक्टा-कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आहे, ज्यात ARM Mali-G57 MC2 GPU आहे. RAM LPDDR4x प्रकारची (4GB/६GB) आणि स्टोरेज eMMC 5.1 (64GB/128GB) आहे. कॅमेरा सेक्शनमध्ये सिंगल रिअर कॅमेरा आहे. 13 मेगापिक्सेल (f/2.2 अपर्चर, 77-डिग्री FOV, ऑटो-फोकस). फ्रंट कॅमेरा 5 मेगापिक्सेल (f/2.2, 78-डिग्री FOV) आहे. दोन्ही कॅमेऱ्यांमधून 1080p@30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य आहे.
बॅटरी
फोनला पॉवर देण्यासाठी यात 7,000mAh टायटन बॅटरी आहे, जी 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. सेन्सर्समध्ये प्रॉक्सिमिटी, अॅम्बियंट लाइट, ई-कॉम्पास आणि अॅक्सेलरोमीटर यांचा समावेश आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, USB Type-C, 3.5mm हेडफोन जॅक, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou आणि QZSS यांचा समावेश आहे. फोनचे माप 166.3×78.1×8.4mm आणि वजन सुमारे 212 ग्रॅम आहे. हा फोन लाँग-लास्टिंग बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि 5G सपोर्टसह बजेटमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स देणारा पर्याय ठरू शकतो.
