रियलमी C83 5G : 7 मार्चला भारतात होणार लॉंच, 144Hz डिस्प्ले आणि 7000mAh बॅटरी

रियलमी C83 5G: 7 मार्चला भारतात लॉंच होणार आहे. हा फोन 7000mAh बॅटरी, 144Hz स्मूथ डिस्प्ले, IP64 + मिलिटरी ग्रेड ड्युरॅबिलिटीसह येईल.

Realme C83 5G
रियलमी C83 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
मुंबई : रियलमीनं आपल्या बजेट सेगमेंटमधील नवीन स्मार्टफोन realme C83 5G ची भारतात लॉन्चिंगची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 7 मार्च 2026 रोजी बाजारात येणार आहे. हा realme C73 5G चा उत्तराधिकारी असून, C सीरीजमधील हा नवीन बजेट 5G फोन ग्राहकांना शक्तिशाली बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि मजबूत डिझाइन देण्यासाठी तयार केला गेला आहे. कंपनीनं याबाबत अधिकृत घोषणा केली असून, फोनचे काही प्रमुख फीचर्स आधीच कन्फर्म केले आहेत.

प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
realme C83 5G मध्ये सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 7000mAh टायटन बॅटरी. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी 6 वर्षांपर्यंत विश्वासार्ह वापरासाठी टिकाऊ आहे. यासोबत रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंग सारखी सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं गेमिंग किंवा हेवी वापरादरम्यान फोन गरम होण्याची समस्या कमी होते. बॅटरी दिर्घकाळ टिकण्यासाठी खास तंत्रज्ञान वापरलं गेलंय. डिस्प्लेच्या बाबतीत, फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली स्क्रीन आहे. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहताना अत्यंत स्मूथ अनुभव मिळेल. यात अपेक्षेनुसार, हे 6.8 इंच HD+ LCD पॅनल असू शकतं, जे realme C85 5G मध्ये दिसलं होतं. हाय रिफ्रेश रेटमुळं बजेट फोनमध्ये प्रीमियम फील मिळेल.

ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप
डिझाइन आणि ड्युरॅबिलिटीच्या दृष्टीनं, realme C83 5G MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेसिस्टन्स सर्टिफिकेशन आणि IP64 डस्ट, वॉटर रेसिस्टन्ससह येईल. यामुळं धूळ, पाणी आणि अपघाती धक्क्यांपासून संरक्षण मिळेल. डिझाइनमध्ये व्हर्टिकल कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यात ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअपआहे.

Realme C83 5G
रियलमी C83 5G (Realme)

रंग पर्याय
कलर ऑप्शन्समध्ये Blooming Purple आणि Sprouting Green उपलब्ध असतील. Blooming Purple हा फॉरगेट-मी-नॉट फुलांच्या मऊ निळ्या-जांभळ्या शेडवरून प्रेरित आहे, तर Sprouting Green नवीन गडद हिरव्या रंगातून घेतला गेला आहे. दोन्ही रंग नैसर्गिक आणि आकर्षक वाटतात. कॅमेरा, प्रोसेसर आणि इतर डिटेल्स लॉंचवेळी अधिकृतपणे जाहीर होतील, परंतु बजेट सेगमेंटमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP फ्रंट कॅमेरा आणि MediaTek चिपसेटची अपेक्षा आहे.

उपलब्धता
लॉंचनंतर realme C83 5G Flipkart,realme.com आणि ऑफलाइन स्टोर्सवर उपलब्ध होईल. हा फोन बजेट यूजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

