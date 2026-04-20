रिअलमी C81 स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार; स्टोरेज, रंग आणि स्पेक्स लीक

रिअलमी C81 स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार. यात 4GB रॅम, 6300mAh बॅटरी आणि मजबूत बिल्डसह तो येईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 11:17 AM IST

मुंबई : रिअलमी कंपनी भारतातील बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन C-सीरीज स्मार्टफोन आणण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन Realme C81 असण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, 91मोबाइल्ससारख्या विश्वसनीय स्रोतांकडून आलेल्या नवीन लीकमुळं फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होईल, असे संकेत मिळाले आहेत. हा फोन प्रामुख्यानं व्यावहारिक वापरावर भर देणारा असेल. मोठा डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि मजबूत बिल्ड, यावर लक्ष केंद्रित असेल. हाय-परफॉर्मन्स किंवा प्रिमियम कॅमेरा फीचर्सऐवजी दैनंदिन वापरातील विश्वासार्हता याला मुख्य वैशिष्ट्य असेल.

रिअलमी C81 चे स्टोरेज आणि कलर व्हेरिएंट्स लीक : अलीकडील रिपोर्टनुसार, रिअलमी C81 दोन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध होईल. यात 4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज आणि 4 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असेल. रंग पर्यायांमध्ये Glacier Blue Asia आणि Storm Black Asia समाविष्ट असतील. फोनचा मॉडेल नंबर RMX5388 असल्याचं लीक झाला आहे. हाच मॉडेल नंबर रिअलमी Note 80 शी जोडला गेला आहे, जो काही जागतिक बाजारात (उदा. फिलिपाईन्स) आधीच लाँच झाला आहे. यामुळं भारतात C81 हा Note 80 चा रीब्रँडेड व्हर्जन असण्याची मजबूत शक्यता आहे. रिअलमी पूर्वीही वेगवेगळ्या प्रदेशांसाठी अशी रणनीती वापरली आहे.

अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स : जर हा Note 80 चा रीब्रँड असेल तर, Realme C81 मध्ये 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 563 निट्स पर्यंत ब्राइटनेससह मिळेल. प्रोसेसर Unisoc T7250 चिपसेट असेल, ज्याच्यासोबत 4 जीबी RAM दिली जाईल. फोन Android 15 आधारित Realme UI वर चालेल.

बॅटरी : यात 6,300mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी 15W फास्ट चार्जिंगसह असेल. हे फोन MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी प्रमाणपत्रासह येईल, ज्यामुळं धूळ, पाणी आणि थकवा यांचा सामना करण्यास मदत होईल. कॅमेरा सेटअप साधा असेल 8 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा आणि 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी शूटर. हा फोन गेमिंग किंवा प्रोफेशनल फोटोग्राफीसाठी नव्हे तर दैनंदिन कामे, सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि दीर्घ बॅटरी लाइफसाठी योग्य असेल.

किंमत आणि उपलब्धता : भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु C-सीरीजची पार्श्वभूमी पाहता हा फोन 8,000 ते 12,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. लाँच लवकरच अपेक्षित आहे. अधिक तपशील समोर येताच आम्ही अपडेट देऊ.

